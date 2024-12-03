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https://uz.sputniknews.ru/20241203/v-tashkente-otmetili-den-neizvestnogo-soldata-46935912.html
В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата — фото, видео
В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата — фото, видео
Sputnik Узбекистан
Участники мероприятия почтили память советских воинов, погибших в боевых действиях
2024-12-03T15:40+0500
2024-12-03T15:49+0500
видео
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россия
день неизвестного солдата
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В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В церемонии возложения цветов к Вечному огню на территории Мемориального комплекса "Братские могилы" приняли участие Посол РФ в РУз Олег Мальгинов, руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, воины-интернационалисты, учащаяся молодежь.День Неизвестного Солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой и торжественно захоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.Напомним, что Мемориальный комплекс "Братские могилы" был создан в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в 1941–1945 годы. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время Великой Отечественной войны.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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ташкент день неизвестного солдата
ташкент день неизвестного солдата

В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата — фото, видео

15:40 03.12.2024 (обновлено: 15:49 03.12.2024)
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Эксклюзив
Участники мероприятия почтили память советских воинов, погибших в боевых действиях.
В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В церемонии возложения цветов к Вечному огню на территории Мемориального комплекса "Братские могилы" приняли участие Посол РФ в РУз Олег Мальгинов, руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, воины-интернационалисты, учащаяся молодежь.
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
В Ташкенте в День неизвестного солдата возложили цветы у Вечного огня - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
В Ташкенте в День неизвестного солдата возложили цветы у Вечного огня - Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
В Ташкенте в День неизвестного солдата возложили цветы у Вечного огня - Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
В Ташкенте в День неизвестного солдата возложили цветы у Вечного огня - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
В Ташкенте в День неизвестного солдата возложили цветы у Вечного огня - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
1/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
2/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
3/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
4/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
5/5
© Sputnik / Sputnik / Авенир Дебердеев
День Неизвестного Солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой и торжественно захоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.
Напомним, что Мемориальный комплекс "Братские могилы" был создан в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в 1941–1945 годы. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время Великой Отечественной войны.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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