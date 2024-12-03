https://uz.sputniknews.ru/20241203/v-tashkente-otmetili-den-neizvestnogo-soldata-46935912.html

В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата — фото, видео

В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата — фото, видео

Sputnik Узбекистан

Участники мероприятия почтили память советских воинов, погибших в боевых действиях

2024-12-03T15:40+0500

2024-12-03T15:40+0500

2024-12-03T15:49+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

россия

день неизвестного солдата

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/03/46936322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04550380f7104c9e827d8f00a7b5d371.jpg

В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В церемонии возложения цветов к Вечному огню на территории Мемориального комплекса "Братские могилы" приняли участие Посол РФ в РУз Олег Мальгинов, руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, воины-интернационалисты, учащаяся молодежь.День Неизвестного Солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой и торжественно захоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.Напомним, что Мемориальный комплекс "Братские могилы" был создан в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в 1941–1945 годы. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время Великой Отечественной войны.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент день неизвестного солдата