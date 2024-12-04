https://uz.sputniknews.ru/20241204/eaeu-trudovyye-migranty-sotszaschita-46950666.html

Соцзащиту граждан стран ЕАЭС, работающих в РФ, могут усилить

Соцзащиту граждан стран ЕАЭС, работающих в РФ, могут усилить

Sputnik Узбекистан

ЕЭК и страны ЕАЭС обсуждают новые подходы к решению вопросов трудовой миграции

2024-12-04T16:50+0500

2024-12-04T16:50+0500

2024-12-04T16:50+0500

еаэс

еэк

россия

трудовая миграция

социальная защита

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0e/32875126_825:279:3100:1559_1920x0_80_0_0_ff82c58935a216a36a0ae1770b3bb46b.jpg

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Вопросы усиления социальной защиты граждан стран ЕАЭС, работающих в России, обсудили на заседании Консультативного комитета по миграционной политике под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова.Речь шла о повышении мобильности трудящихся, устранении препятствий для свободного перемещения рабочей силы и создании комфортных условий трудовой деятельности в Союзе.Участники поделились своим видением решения проблем, возникающих в ходе эксперимента по установлению специального налогового режима для граждан стран Союза, работающих в РФ.Бахыт Султанов отметил важность предоставления трудящимся из стран ЕАЭС возможности работать в Российской Федерации в качестве самозанятых. По его мнению, это значительно упрощает процесс легализации трудовой деятельности и может стать основой для более тесного сотрудничества в сфере трудовой миграции в рамках ЕАЭС.Кроме того, на заседании рассмотрели новые формы занятости, связанные с развитием цифровых технологий, когда работодатель из одного государства Союза нанимает работника из другого – для дистанционной работы, не имея представительства в стране нахождения работника. В настоящее время такие трудовые отношения не регламентированы правом ЕАЭС. Предметом обсуждения стала и реализация инициативы Председателя Кабмина – Руководителя Администрации Президента Кыргызстана Акылбека Жапарова о нераспространении на трудящихся граждан государств ЕАЭС и членов их семей законодательных актов, разрабатываемых в государствах Союза и направленных на ужесточение регулирования в сфере миграции.По итогам заседания принято решение продолжить мониторинг изменений законодательства стран ЕАЭС в сфере трудовой миграции в части соответствия праву Союза.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

социальная защита граждане еаэс еэк рф трудовая миграция