https://uz.sputniknews.ru/20241204/eaeu-trudovyye-migranty-sotszaschita-46950666.html
Соцзащиту граждан стран ЕАЭС, работающих в РФ, могут усилить
Соцзащиту граждан стран ЕАЭС, работающих в РФ, могут усилить
Sputnik Узбекистан
ЕЭК и страны ЕАЭС обсуждают новые подходы к решению вопросов трудовой миграции
2024-12-04T16:50+0500
2024-12-04T16:50+0500
2024-12-04T16:50+0500
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трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Вопросы усиления социальной защиты граждан стран ЕАЭС, работающих в России, обсудили на заседании Консультативного комитета по миграционной политике под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова.Речь шла о повышении мобильности трудящихся, устранении препятствий для свободного перемещения рабочей силы и создании комфортных условий трудовой деятельности в Союзе.Участники поделились своим видением решения проблем, возникающих в ходе эксперимента по установлению специального налогового режима для граждан стран Союза, работающих в РФ.Бахыт Султанов отметил важность предоставления трудящимся из стран ЕАЭС возможности работать в Российской Федерации в качестве самозанятых. По его мнению, это значительно упрощает процесс легализации трудовой деятельности и может стать основой для более тесного сотрудничества в сфере трудовой миграции в рамках ЕАЭС.Кроме того, на заседании рассмотрели новые формы занятости, связанные с развитием цифровых технологий, когда работодатель из одного государства Союза нанимает работника из другого – для дистанционной работы, не имея представительства в стране нахождения работника. В настоящее время такие трудовые отношения не регламентированы правом ЕАЭС. Предметом обсуждения стала и реализация инициативы Председателя Кабмина – Руководителя Администрации Президента Кыргызстана Акылбека Жапарова о нераспространении на трудящихся граждан государств ЕАЭС и членов их семей законодательных актов, разрабатываемых в государствах Союза и направленных на ужесточение регулирования в сфере миграции.По итогам заседания принято решение продолжить мониторинг изменений законодательства стран ЕАЭС в сфере трудовой миграции в части соответствия праву Союза.
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социальная защита граждане еаэс еэк рф трудовая миграция
социальная защита граждане еаэс еэк рф трудовая миграция
Соцзащиту граждан стран ЕАЭС, работающих в РФ, могут усилить
ЕЭК и страны ЕАЭС обсуждают новые подходы к решению вопросов трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik.
Вопросы усиления социальной защиты граждан стран ЕАЭС, работающих в России, обсудили
на заседании Консультативного комитета по миграционной политике под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова.
Речь шла о повышении мобильности трудящихся, устранении препятствий для свободного перемещения рабочей силы и создании комфортных условий трудовой деятельности в Союзе.
Участники поделились своим видением решения проблем, возникающих в ходе эксперимента по установлению специального налогового режима для граждан стран Союза, работающих в РФ.
"В целях повышения социальной защищенности этой категории граждан решено рассмотреть возможность распространения на них прав в сфере обязательного медицинского и пенсионного страхования, предусмотренных для россиян", — говорится в сообщении.
Бахыт Султанов отметил важность предоставления трудящимся из стран ЕАЭС возможности работать в Российской Федерации в качестве самозанятых. По его мнению, это значительно упрощает процесс легализации трудовой деятельности и может стать основой для более тесного сотрудничества в сфере трудовой миграции в рамках ЕАЭС.
Кроме того, на заседании рассмотрели новые формы занятости, связанные с развитием цифровых технологий, когда работодатель из одного государства Союза нанимает работника из другого – для дистанционной работы, не имея представительства в стране нахождения работника. В настоящее время такие трудовые отношения не регламентированы правом ЕАЭС.
"Необходимость актуализации норм права Союза в условиях появления новых форм занятости является важной задачей, требующей комплексного подхода. Это включает в себя защиту прав работников, а также гармонизацию подходов между странами Союза к регулированию нестандартных форм занятости", – подчеркнул министр ЕЭК.
Предметом обсуждения стала и реализация инициативы Председателя Кабмина – Руководителя Администрации Президента Кыргызстана Акылбека Жапарова о нераспространении на трудящихся граждан государств ЕАЭС и членов их семей законодательных актов, разрабатываемых в государствах Союза и направленных на ужесточение регулирования в сфере миграции.
По итогам заседания принято решение продолжить мониторинг изменений законодательства стран ЕАЭС в сфере трудовой миграции в части соответствия праву Союза.