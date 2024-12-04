https://uz.sputniknews.ru/20241204/kashkadarya-pereydet-na-polnoe-samoobespechenie-kartofelem-fruktami-myasom-ptitsy-i-yaytsami-46952172.html

Кашкадарья перейдет на полное самообеспечение картофелем, фруктами, мясом птицы и яйцами

Кашкадарья перейдет на полное самообеспечение картофелем, фруктами, мясом птицы и яйцами

Sputnik Узбекистан

Также в регион планируют привлечь $3,5 млрд инвестиций, довести экспорт до $1 млрд, создать 300 тыс. рабочих мест

2024-12-04T18:15+0500

2024-12-04T18:15+0500

2024-12-04T18:15+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

инвестиции

животноводство

туризм

шавкат мирзиёев

совещание

рабочие места

экспорт

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. С 2025 года Кашкадарья будет сама обеспечивать внутренние потребности по четырем категориям продуктов. Речь идет о картофеле, фруктах, мясе птицы и яйцах. Для этого с участием иностранных инвесторов сформировали 16 крупных проектов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Шавкат Мирзиёев провел совещание по обеспечению продовольственной безопасности, увеличению инвестиций и сокращению бедности в Кашкадарьинской области.Отмечался высокий потенциал региона в таких ведущих сферах, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, туризм. С начала года в области освоили $2 млрд инвестиций, обеспечили занятость 565 тыс. человек, 90 тыс. граждан вывели из бедности. Ожидают, что к концу года валовой региональный продукт вырастет более чем на 6%, а экспорт достигнет $555 млн.Однако, если в полной мере задействовать имеющиеся ресурсы, результаты будут еще лучше.На территории Кукдалинского, Чиракчинского, Шахрисабзского, Касанского и Нишанского районов расширят органическое выращивание дынь и овощей, наладят производство арбузного концентрата, шоковую заморозку и сублимационную сушку.Развитие животноводства.Из стран региона и Европы завезут 62 тыс. голов овец и около 10 тыс. голов крупного рогатого скота, которых будут разводить на основе кооперации с населением и животноводческими хозяйствами.В Карши и Камаши создадут животноводческий кластер на 1 тыс. голов и птицефабрику на 1 млн голов.ХлопководствоЧтобы увеличить долю готовой продукции в хлопковой отрасли запустят 5 текстильных предприятий стоимостью $233 млн. В результате рост производственных мощностей составит 51%.ТуризмДинамично развивается туризм вокруг сел Мираки в Шахрисабзе и Майданак в Камаши, Ачинкуль и Сечанкуль в Миришкорском районе. В такие объекты планируют инвестировать $300 млн, создать более 200 гостевых домов и тысячу торговых точек. В них трудоустроят 5 тыс. человек.Кроме того, на базе 147 нерудных месторождений области предприниматели предлагают производить готовую продукцию. В это инвестируют $209 млн, месторождения поэтапно выставят на аукцион.В соответствии с указом президента, с 1 ноября текущего года в республике стартовала программа "От бедности к процветанию". Шесть крупных предприятий Кашкадарьинской области выступили с инициативой в следующем году вывести из бедности более 10 тыс. граждан.Свои планы представил хоким Кашкадарьинской области: в следующем году сюда планируют привлечь $3,5 млрд инвестиций, довести экспорт до $1 млрд, создать 300 тыс. рабочих мест.Шавкат Мирзиёев отметил, что нынешние показатели не соответствуют возможностям региона и дал указания повысить результативность. Также президент поставил задачу совместно с инициаторами разработать дополнительные проекты на $300 млн долларов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

узбекистан

кашкадарьинская область

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