https://uz.sputniknews.ru/20241204/russkiy-dom-tashkent-podgotovka-yubiley-pobeda-46945403.html
В Русском доме в Ташкенте готовятся к празднованию юбилея Великой Победы
В Русском доме в Ташкенте готовятся к празднованию юбилея Великой Победы
Sputnik Узбекистан
Представительство Россотрудничества в Узбекистане открыло Координационный штаб по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он объединит всех неравнодушных людей, желающих сохранить память о своих предках.
2024-12-04T13:25+0500
2024-12-04T13:25+0500
2024-12-04T13:25+0500
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общество
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Накануне, в День неизвестного солдата в Русском доме в Ташкенте провели ряд торжественных мероприятий. Прежде всего открыли Координационный штаб по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Кроме того, как рассказал международный представитель ВОД "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков, в штабе также готовы обучать волонтеров, которые будут проводить памятные мероприятия по всей республике.Частью торжественных мероприятий также стало открытие выставки "Воин-победитель", которую привезли из московского музея Победы. В экспозиции, которая будет работать еще 10 дней, представлены 35 плакатов.В этот же день особыми гостями Русского дома стали близкие родственники шести узбекистанцев, ветеранов ВОВ, которым передали памятные медали "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков". К сожалению, эти герои не дожили до сегодняшнего дня, но их имена вошли в историю. Это Назар Шеров (1925 г. р., Бухарская область), Вафо Бахрамов (1925 г. р., Навоийская область), Бекназар Караев (1923 г. р., Навоийская область), Хайит Мусаев (1925 г. р., Сурхандарьинская область), Кора Тешабоев (1922 г. р., Ферганская область) и Вапа Искандаров (1925 г. р., Хорезмская область).
ташкент
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан празднование юбилей победа великая отечественная война
узбекистан празднование юбилей победа великая отечественная война
В Русском доме в Ташкенте готовятся к празднованию юбилея Великой Победы
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Представительство Россотрудничества в Узбекистане открыло Координационный штаб по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он объединит всех неравнодушных людей, желающих сохранить память о своих предках.
Накануне, в День неизвестного солдата в Русском доме в Ташкенте провели ряд торжественных мероприятий. Прежде всего открыли Координационный штаб по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Я надеюсь, что этот штаб никогда не будет пустовать, здесь всегда будет оживленно, будут и молодежь, и люди среднего возраста, и дети. Мы с удовольствием будем здесь проводить и детские мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне", — отметила руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская.
Кроме того, как рассказал международный представитель ВОД "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков, в штабе также готовы обучать волонтеров, которые будут проводить памятные мероприятия по всей республике.
"Также у нас есть курс "Исторического минимума", обученные волонтеры, которые прошли этот курс и готовы преподавать школьникам, студентам и всем узбекистанцам, — рассказал Сергей Ежков. — Кроме того, каждому, кто желает сохранить память о своем герое на различных сайтах, в этом штабе волонтеры готовы помогать вносить данные в электронные базы".
Частью торжественных мероприятий также стало открытие выставки "Воин-победитель", которую привезли из московского музея Победы. В экспозиции, которая будет работать еще 10 дней, представлены 35 плакатов.
В этот же день особыми гостями Русского дома стали близкие родственники шести узбекистанцев, ветеранов ВОВ, которым передали памятные медали "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков". К сожалению, эти герои не дожили до сегодняшнего дня, но их имена вошли в историю. Это Назар Шеров (1925 г. р., Бухарская область), Вафо Бахрамов (1925 г. р., Навоийская область), Бекназар Караев (1923 г. р., Навоийская область), Хайит Мусаев (1925 г. р., Сурхандарьинская область), Кора Тешабоев (1922 г. р., Ферганская область) и Вапа Искандаров (1925 г. р., Хорезмская область).