https://uz.sputniknews.ru/20241204/russkiy-dom-tashkent-podgotovka-yubiley-pobeda-46945403.html

В Русском доме в Ташкенте готовятся к празднованию юбилея Великой Победы

В Русском доме в Ташкенте готовятся к празднованию юбилея Великой Победы

Sputnik Узбекистан

Представительство Россотрудничества в Узбекистане открыло Координационный штаб по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он объединит всех неравнодушных людей, желающих сохранить память о своих предках.

2024-12-04T13:25+0500

2024-12-04T13:25+0500

2024-12-04T13:25+0500

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эксклюзив

россотрудничество в узбекистане

ташкент

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юбилей

победа

великая отечественная война

общество

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Накануне, в День неизвестного солдата в Русском доме в Ташкенте провели ряд торжественных мероприятий. Прежде всего открыли Координационный штаб по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Кроме того, как рассказал международный представитель ВОД "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков, в штабе также готовы обучать волонтеров, которые будут проводить памятные мероприятия по всей республике.Частью торжественных мероприятий также стало открытие выставки "Воин-победитель", которую привезли из московского музея Победы. В экспозиции, которая будет работать еще 10 дней, представлены 35 плакатов.В этот же день особыми гостями Русского дома стали близкие родственники шести узбекистанцев, ветеранов ВОВ, которым передали памятные медали "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков". К сожалению, эти герои не дожили до сегодняшнего дня, но их имена вошли в историю. Это Назар Шеров (1925 г. р., Бухарская область), Вафо Бахрамов (1925 г. р., Навоийская область), Бекназар Караев (1923 г. р., Навоийская область), Хайит Мусаев (1925 г. р., Сурхандарьинская область), Кора Тешабоев (1922 г. р., Ферганская область) и Вапа Искандаров (1925 г. р., Хорезмская область).

ташкент

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узбекистан празднование юбилей победа великая отечественная война