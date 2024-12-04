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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241204/vsu-plen-rossiya-46950428.html
Группа бойцов президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам
Группа бойцов президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам
Sputnik Узбекистан
Семеро солдат ВСУ сдали оружие, когда к их позициям приблизились военные ВС РФ. Это первая массовая сдача в плен бойцов президентской бригады Вооруженных сил Украины.
2024-12-04T15:45+0500
2024-12-04T15:45+0500
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Группа солдат из отдельной президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимира Рогова.Он уточнил, что минимум семь украинских военнослужащих сдались в плен в районе поселка Великая Новоселка, за который сейчас идут бои. В Великой Новоселке, которая находится на западе ДНР, расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.
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россия бойцы сво всу пленные
россия бойцы сво всу пленные

Группа бойцов президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам

15:45 04.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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Семеро солдат ВСУ сдали оружие, когда к их позициям приблизились военные ВС РФ. Это первая массовая сдача в плен бойцов президентской бригады Вооруженных сил Украины.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Группа солдат из отдельной президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимира Рогова.
"Поступила оперативная информация от наших военных о взятии в плен группы украинских боевиков из так называемой отдельной президентской бригады ВСУ. Это первая, на моей памяти, массовая сдача боевиков из данной бригады", — отметил Рогов.
Он уточнил, что минимум семь украинских военнослужащих сдались в плен в районе поселка Великая Новоселка, за который сейчас идут бои.
"Они своим поступком подсказывают Зеленскому, как и ему следует поступить", — добавил Рогов.
В Великой Новоселке, которая находится на западе ДНР, расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.
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