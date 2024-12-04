https://uz.sputniknews.ru/20241204/vsu-plen-rossiya-46950428.html

Группа бойцов президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам

Группа бойцов президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам

Sputnik Узбекистан

Семеро солдат ВСУ сдали оружие, когда к их позициям приблизились военные ВС РФ. Это первая массовая сдача в плен бойцов президентской бригады Вооруженных сил Украины.

2024-12-04T15:45+0500

2024-12-04T15:45+0500

2024-12-04T15:45+0500

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Группа солдат из отдельной президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимира Рогова.Он уточнил, что минимум семь украинских военнослужащих сдались в плен в районе поселка Великая Новоселка, за который сейчас идут бои. В Великой Новоселке, которая находится на западе ДНР, расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.

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