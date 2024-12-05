https://uz.sputniknews.ru/20241205/kogda-shkolniki-i-studenty-v-uzbekistane-uydut-na-kanikuly-46960214.html

Когда школьники и студенты в Узбекистане уйдут на каникулы

Когда школьники и студенты в Узбекистане уйдут на каникулы

Sputnik Узбекистан

Зимние каникулы продлятся 14 календарных дней

2024-12-05T13:18+0500

2024-12-05T13:18+0500

2024-12-05T13:18+0500

инфографика

зима

каникулы

школы

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/05/46959340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3194d16c0cf847c21fadfd0a9dddeb8.png

Новогодние праздники обычно совпадают с зимними каникулами школьников и студентов. В этом году зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся 28 декабря.Студенты уйдут на каникулы на три дня раньше школьников — с 25 декабря.Сколько дней отдохнут и те, и другие, а также, когда начнется третья учебная четверть в школах и занятия в вузах — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан школьники зима каникулы