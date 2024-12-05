https://uz.sputniknews.ru/20241205/kogda-shkolniki-i-studenty-v-uzbekistane-uydut-na-kanikuly-46960214.html
Когда школьники и студенты в Узбекистане уйдут на каникулы
Когда школьники и студенты в Узбекистане уйдут на каникулы
Sputnik Узбекистан
Зимние каникулы продлятся 14 календарных дней
2024-12-05T13:18+0500
2024-12-05T13:18+0500
2024-12-05T13:18+0500
инфографика
зима
каникулы
школы
узбекистан
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Новогодние праздники обычно совпадают с зимними каникулами школьников и студентов. В этом году зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся 28 декабря.Студенты уйдут на каникулы на три дня раньше школьников — с 25 декабря.Сколько дней отдохнут и те, и другие, а также, когда начнется третья учебная четверть в школах и занятия в вузах — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан школьники зима каникулы
узбекистан школьники зима каникулы
Когда школьники и студенты в Узбекистане уйдут на каникулы
Зимние каникулы в школах и вузах республики продлятся 14 календарных дней.
Новогодние праздники обычно совпадают с зимними каникулами школьников и студентов. В этом году зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся 28 декабря.
Студенты уйдут на каникулы на три дня раньше школьников — с 25 декабря.
Сколько дней отдохнут и те, и другие, а также, когда начнется третья учебная четверть в школах и занятия в вузах — в инфографике Sputnik Узбекистан.