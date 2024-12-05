Путин: Нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам
10:58 05.12.2024 (обновлено: 11:08 05.12.2024)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Глава РФ сделал ряд заявлений на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам, предостерег президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Он напомнил, что ранее Volkswagen ушел с российского рынка, а сейчас сотрудники этой немецкой автомобильной марки тысячами выходят на забастовки из-за того, что закрываются предприятия, на улицу "выбрасывают" тысячи людей.
Также глава РФ отметил, что считает недопустимыми в экономике самоуверенность и чванство. Некоторые страны он назвал ненадежными партнерами.
"В 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, стран или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями", — сказал он.
"Тем не менее, российская экономика не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения, развиваются технологические, производственные, логистические потенциалы РФ, укрепляются связи с перспективными партнерами", — отметил Путин.
Другие заявления российского лидера
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Наша задача — закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счет модернизации производств и повышении производительности труда. При этом важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию.
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Об использовании доллара
Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США большие доходы "с неба".
Администрация Байдена многое сделала для подрыва влияния доллара в мире.
Даже страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки, сокращают золотовалютные резервы в долларах и евро.
Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании.
Биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, вне зависимости от судьбы доллара.
Также Путин рассказал о работе БРИКС по созданию единой цифровой платежной системы.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема — "Будущее капитала и капитал будущего".