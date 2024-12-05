https://uz.sputniknews.ru/20241205/sxodstvo-protestov-v-tbilisi-i-kieve-ukazyvaet-na-tsru-46961661.html

Сходство протестов в Тбилиси и Киеве указывает на ЦРУ

Сходство протестов в Тбилиси и Киеве указывает на ЦРУ

Sputnik Узбекистан

Прозападные "стихийные протесты" на постсоветском пространстве профессионально подготовлены, организованы и профинансированы спецслужбами США и НАТО

2024-12-05T17:10+0500

2024-12-05T17:10+0500

2024-12-05T17:10+0500

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Национальная псевдо-оппозиция – контролируемые фонды и общественные организации – удобный инструмент для достижения внешнеполитических целей Вашингтона и Брюсселя. Тактика государственных переворотов совершенствуется, "цветные революции" становятся жестче, и короче по времени.Даже на Британских островах заметили поразительное сходство между декабрьскими протестами в Тбилиси и Евромайданом в Киеве (2014 года). Газета The Economist вчера сообщила: "Масштабные антироссийские протесты в Тбилиси перекликаются с украинским майданом". Британцы считают, что Грузия "протестует против будущего под контролем России", и одновременно отмечают страх грузинского народа за свое будущее. Ведь майдан стал причиной войны с Россией.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты оппозиции "проводятся координированно и по плану, в том числе с привлечением иностранного финансирования". Напомнил, как еще весной иноагенты в Тбилиси протестовали против закона "О прозрачности иностранного влияния". Запад не желает прозрачности иностранного управления политическими процессами в Грузии, которая за минувшие четыре года пережила три попытки "цветных революций".Глава профильной комиссии Госдумы РФ Василий Пискарев 4 декабря рассказал, что к организации протестов в Грузии подключились западные фонды и центры. Наблюдатели в Тбилиси насчитали около 2000 "профессиональных майданщиков" из разных стран, разогревающих протестную активность молодежи, практикующих методы управления толпой. Начинающие грузинские "революционеры" (студенты и школьники – расходный материал Запада) получают за один выход 50 лари (около $17), а также бесплатные лазерные указки, каски, фейерверки и ужин.На фоне протестов в Тбилиси грузинское руководство до конца 2028 года отложило начало переговоров о вступлении в Евросоюз и отказалось от бюджетной поддержки ЕС. Американское издание Responsible Statecraft констатировало глубокое вмешательство Евросоюза в суверенную политику, управление Грузии. И это – достаточно поверхностный взгляд на проблему страны, которой в западной системе "международного разделения труда" отведена роль антироссийского военного плацдарма. Объект отчасти вышел из-под контроля США и НАТО, поэтому мы наблюдаем подавление "восстания Спартака" на Южном Кавказе.Метод принужденияПротесты в Тбилиси до мелочей повторяют киевский сценарий американских спецслужб. Баррикады на улицах, театрализованные погромы, национальные флаги, сцены с новобрачными, экзальтированная молодежь, подростки с коктейлями Молотова, за которыми угадываются боевые "инвалиды-колясочники" и "небесная сотня". Отдельные грузинские госчиновники (из МИД, Минобороны, полиции) показательно перешли на сторону "революционеров".За первые четыре ночи массовых протестов пострадали 113 сотрудников силовых ведомств, задержаны более 200 активных участников беспорядков. Полиция и спецслужбы Грузии пока справляются с ночной бесовщиной – водометами и слезоточивым газом, однако организационно-методически и финансово-логистически протесты "заряжены" надолго. Идеологическим лидером погромов в Тбилиси считается грузинский президент Саломе Зурабишвили, уроженка Парижа и ученица Сбигнева Бжезинского. Однако в реальности все сложнее.Руководящая роль Центрального разведывательного управления США в истории и технологии "майданов" засвечена неоднократно. Вооруженный переворот в Киеве весной 2014 года стал результатом длительной "многоходовки" ЦРУ – перенастройки и оперативного переподчинения спецслужб Украины американским кураторам. Западные специалисты "плаща и кинжала" готовили для военных операций украинских боевиков и кадры управления, запасы оружия и снаряжения. Триумф "майдана" (успех ЦРУ) привел Украину к катастрофе, а НАТО – на порог Третьей мировой войны. В Грузии возможны варианты.Сценарии "цветных революций" практически нереализуемы в странах, где национальные спецслужбы подконтрольны своему правительству и до конца выполняют свой долг. Пример – провальный для Запада "майдан" 2020 года в Республике Беларусь. Насколько Грузия устойчива к воздействию "многодоменных" операций ЦРУ и НАТО, мы сможем понять до начала 2025 года. Премьер Ираклий Кобахидхзе не намерен идти на переговоры с оппозиционерами. И все же у правящей "Грузинской мечты" нет сильного внешнего союзника. Некоторые российские наблюдатели считают, что у грузинского правительства есть не более четырех недель для усмирения протестующих или "упаковки" актива, прежде чем события в Тбилиси примут неконтролируемый, деструктивный характер. Важно упредить противника и помнить: самостоятельная, нейтральная Грузия Западу не нужна. Военизированная организация протестов (со своими штабами, подрядчиками, логистикой) в "непокорной" Грузии – инструмент диктатуры США, метод принуждения к войне с Россией. Вопреки национальным интересам и здравому смыслу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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протесты тбилиси киев цру сша нато