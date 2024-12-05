https://uz.sputniknews.ru/20241205/u-texnoparkov-stran-evraziyskogo-regiona-poyavitsya-bolshe-vozmojnostey-46961977.html

У технопарков стран Евразийского региона появится больше возможностей

У технопарков стран Евразийского региона появится больше возможностей

Sputnik Узбекистан

Речь идет о коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности

2024-12-05T15:35+0500

2024-12-05T15:35+0500

2024-12-05T15:35+0500

еаэс

технопарк

проект

технологии

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Совместный проект, направленный на расширение возможностей технопарков стран евразийского региона в области коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, обсудили на заседании в Астане, сообщает пресс-служба ЕЭК.По мнению участников заседания, в числе приоритетных задач — совершенствование правового регулирования и создание благоприятных условий для исследовательской, изобретательской и инновационной деятельности. Основную роль в этом процессе играет доступ изобретателей к высококачественной технической информации, хранящейся в локальных базах данных центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), созданных во всех странах ЕАЭС.Бакенов также рассказал о подготовке аналитического обзора в сфере интеллектуальной собственности, который включает сведения о прогрессивной международной практике и результатах совершенствования законодательства в этой области.

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