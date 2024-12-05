https://uz.sputniknews.ru/20241205/uzbekistan-magate-sotrudnichestvo-46955734.html

Узбекистан и МАГАТЭ расширят сотрудничество в области развития мирного атома

Узбекистан и МАГАТЭ расширят сотрудничество в области развития мирного атома

Sputnik Узбекистан

Узбекистан является членом МАГАТЭ с 1994 года. За этот период реализовано свыше 40 совместных проектов с привлечением технического содействия этой авторитетной организации.

2024-12-05T09:50+0500

2024-12-05T09:50+0500

2024-12-05T09:54+0500

экономика

узбекистан

магатэ

шавкат мирзиёев

атомная энергетика

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества и продвижения новых направлений практического взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. РУз является членом МАГАТЭ с 1994 года. За этот период реализовано свыше 40 совместных проектов с привлечением технического содействия этой авторитетной организации. В настоящее время осуществляется 5 проектов в сфере совершенствования правовой базы и потенциала национальных структур, развития ядерной науки, медицины и других направлениях. Глава республики высоко оценил результаты встреч и мероприятий, проведенных делегацией МАГАТЭ в министерствах, ведомствах и научных учреждениях Узбекистана в рамках официального визита Рафаэля Гросси. Стороны с удовлетворением отметили совместную организацию Международной конференции по вопросам использования атомной энергии, которая состоится 5 декабря в Самарканде и соберет ведущих зарубежных экспертов отрасли. По итогам встречи стороны договорились принять совместную дорожную карту, направленную на расширение многопланового сотрудничества в области развития мирного атома.

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