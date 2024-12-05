https://uz.sputniknews.ru/20241205/uzbekistanets-ulugbek-rashitov-luchshiy-taekvondist-mira-46958045.html

Узбекистанец Улугбек Рашитов стал лучшим таэквондистом мира

Узбекистанец Улугбек Рашитов стал лучшим таэквондистом мира

Sputnik Узбекистан

До этого момента ни один представитель Узбекистана не удостаивался такого звания со стороны Всемирной федерации таэквондо.

2024-12-05T12:08+0500

2024-12-05T12:08+0500

2024-12-05T12:30+0500

спорт

узбекистан

таэквондо

гонконг

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/05/46954690_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_566fcae62f4af90777e64540071558c4.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Двукратного Олимпийского чемпиона по таэквондо WT Улугбека Рашитова признали лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года, сообщает НОК. До этого момента ни один представитель Узбекистана не получал такого признания со стороны Всемирной федерации таэквондо. Рашитов стал первым узбекистанцем, удостоенным этого звания. Победителя в этой номинации выбрали путем голосования по всему миру. Приз Рашитову вручили в рамках чемпионата мира по пумсэ, который проходит в Гонконге. Напомним, что олимпийское золото Рашитов завоевал на играх в Токио в 2021 году и Париже в 2024 году.

узбекистан

гонконг

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

таэквондо узбекистан