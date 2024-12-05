https://uz.sputniknews.ru/20241205/uzbekistanets-ulugbek-rashitov-luchshiy-taekvondist-mira-46958045.html
Узбекистанец Улугбек Рашитов стал лучшим таэквондистом мира
Узбекистанец Улугбек Рашитов стал лучшим таэквондистом мира
Sputnik Узбекистан
До этого момента ни один представитель Узбекистана не удостаивался такого звания со стороны Всемирной федерации таэквондо.
2024-12-05T12:08+0500
2024-12-05T12:08+0500
2024-12-05T12:30+0500
спорт
узбекистан
таэквондо
гонконг
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/05/46954690_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_566fcae62f4af90777e64540071558c4.jpg
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Двукратного Олимпийского чемпиона по таэквондо WT Улугбека Рашитова признали лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года, сообщает НОК. До этого момента ни один представитель Узбекистана не получал такого признания со стороны Всемирной федерации таэквондо. Рашитов стал первым узбекистанцем, удостоенным этого звания. Победителя в этой номинации выбрали путем голосования по всему миру. Приз Рашитову вручили в рамках чемпионата мира по пумсэ, который проходит в Гонконге. Напомним, что олимпийское золото Рашитов завоевал на играх в Токио в 2021 году и Париже в 2024 году.
узбекистан
гонконг
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/05/46954690_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a77d4d1341ba50ec12ab91c5dd82a499.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таэквондо узбекистан
Узбекистанец Улугбек Рашитов стал лучшим таэквондистом мира
12:08 05.12.2024 (обновлено: 12:30 05.12.2024)
До этого момента ни один представитель РУз не удостаивался такого звания со стороны Всемирной федерации таэквондо.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik.
Двукратного Олимпийского чемпиона по таэквондо WT Улугбека Рашитова признали лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года, сообщает
НОК.
До этого момента ни один представитель Узбекистана не получал такого признания со стороны Всемирной федерации таэквондо. Рашитов стал первым узбекистанцем, удостоенным этого звания.
Победителя в этой номинации выбрали путем голосования по всему миру.
Приз Рашитову вручили в рамках чемпионата мира по пумсэ, который проходит в Гонконге.
Напомним, что олимпийское золото Рашитов завоевал на играх в Токио в 2021 году и Париже в 2024 году.