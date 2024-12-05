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https://uz.sputniknews.ru/20241205/uzbekistanets-ulugbek-rashitov-luchshiy-taekvondist-mira-46958045.html
Узбекистанец Улугбек Рашитов стал лучшим таэквондистом мира
Узбекистанец Улугбек Рашитов стал лучшим таэквондистом мира
Sputnik Узбекистан
До этого момента ни один представитель Узбекистана не удостаивался такого звания со стороны Всемирной федерации таэквондо.
2024-12-05T12:08+0500
2024-12-05T12:30+0500
спорт
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таэквондо
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Двукратного Олимпийского чемпиона по таэквондо WT Улугбека Рашитова признали лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года, сообщает НОК. До этого момента ни один представитель Узбекистана не получал такого признания со стороны Всемирной федерации таэквондо. Рашитов стал первым узбекистанцем, удостоенным этого звания. Победителя в этой номинации выбрали путем голосования по всему миру. Приз Рашитову вручили в рамках чемпионата мира по пумсэ, который проходит в Гонконге. Напомним, что олимпийское золото Рашитов завоевал на играх в Токио в 2021 году и Париже в 2024 году.
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таэквондо узбекистан
таэквондо узбекистан

Узбекистанец Улугбек Рашитов стал лучшим таэквондистом мира

12:08 05.12.2024 (обновлено: 12:30 05.12.2024)
© НОКДвукратный Олимпийский чемпион по таэквондо WT Улугбек Рашитов признан лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года.
Двукратный Олимпийский чемпион по таэквондо WT Улугбек Рашитов признан лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2024
© НОК
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До этого момента ни один представитель РУз не удостаивался такого звания со стороны Всемирной федерации таэквондо.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Двукратного Олимпийского чемпиона по таэквондо WT Улугбека Рашитова признали лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года, сообщает НОК.
До этого момента ни один представитель Узбекистана не получал такого признания со стороны Всемирной федерации таэквондо. Рашитов стал первым узбекистанцем, удостоенным этого звания.
Победителя в этой номинации выбрали путем голосования по всему миру.
Приз Рашитову вручили в рамках чемпионата мира по пумсэ, который проходит в Гонконге.
© НОКДвукратный Олимпийский чемпион по таэквондо WT Улугбек Рашитов признан лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года.
Двукратный Олимпийский чемпион по таэквондо WT Улугбек Рашитов признан лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2024
Двукратный Олимпийский чемпион по таэквондо WT Улугбек Рашитов признан лучшим таэквондистом мира по итогам 2024-го года.
© НОК
Напомним, что олимпийское золото Рашитов завоевал на играх в Токио в 2021 году и Париже в 2024 году.
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