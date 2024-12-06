https://uz.sputniknews.ru/20241206/novyy-kompleks-v-bostanlykskom-rayone-smojet-prinimat-do-200-tysyach-posetiteley-ejegodno-46993185.html

Новый комплекс в Бостанлыкском районе сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно

Новый комплекс в Бостанлыкском районе сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно

Sputnik Узбекистан

На первом этапе все многоквартирные дома, предусмотренные проектом, планируется сдать в эксплуатацию в начале следующего года.

2024-12-06T17:58+0500

2024-12-06T17:58+0500

2024-12-06T17:58+0500

шавкат мирзиёев

туризм

бостанлыкский район

ташкентская область

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/06/46992290_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3f18e597b9fb41adc791eed79cb70630.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.В ходе визита на строящийся туристический объект было отмечено, что ранее территория вдоль реки Угам была каменистой местностью и не использовалась в полной мере. В рамках проекта стоимостью более 1 трлн сумов начались строительные работы на площади около 14 гектаров. В настоящее время возводятся 17 многоквартирных домов высотой 5, 6 и 7 этажей, в которых будет 870 квартир.Также на территории комплекса запланировано строительство 16 коттеджей, 3 ресторанов, более 20 пунктов торговли и сервиса. Будут обустроены детские игровые площадки, крытый бассейн, фитнес- и спортивные площадки, амфитеатр, парковка, прогулочные дорожки в горах и вдоль побережья.Благодаря этому новый комплекс сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно, что значительно повысит туристический потенциал региона.На первом этапе все многоквартирные дома, предусмотренные проектом, планируется сдать в эксплуатацию в начале следующего года.Президент дал ответственным лицам отрасли указания по продвижению этого курорта и дальнейшему вовлечению туристов.

бостанлыкский район

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туризм экономика туристический комплекс бостанлыкский район