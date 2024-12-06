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https://uz.sputniknews.ru/20241206/novyy-kompleks-v-bostanlykskom-rayone-smojet-prinimat-do-200-tysyach-posetiteley-ejegodno-46993185.html
Новый комплекс в Бостанлыкском районе сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно
Новый комплекс в Бостанлыкском районе сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно
Sputnik Узбекистан
На первом этапе все многоквартирные дома, предусмотренные проектом, планируется сдать в эксплуатацию в начале следующего года.
2024-12-06T17:58+0500
2024-12-06T17:58+0500
шавкат мирзиёев
туризм
бостанлыкский район
ташкентская область
экономика
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.В ходе визита на строящийся туристический объект было отмечено, что ранее территория вдоль реки Угам была каменистой местностью и не использовалась в полной мере. В рамках проекта стоимостью более 1 трлн сумов начались строительные работы на площади около 14 гектаров. В настоящее время возводятся 17 многоквартирных домов высотой 5, 6 и 7 этажей, в которых будет 870 квартир.Также на территории комплекса запланировано строительство 16 коттеджей, 3 ресторанов, более 20 пунктов торговли и сервиса. Будут обустроены детские игровые площадки, крытый бассейн, фитнес- и спортивные площадки, амфитеатр, парковка, прогулочные дорожки в горах и вдоль побережья.Благодаря этому новый комплекс сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно, что значительно повысит туристический потенциал региона.На первом этапе все многоквартирные дома, предусмотренные проектом, планируется сдать в эксплуатацию в начале следующего года.Президент дал ответственным лицам отрасли указания по продвижению этого курорта и дальнейшему вовлечению туристов.
бостанлыкский район
ташкентская область
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туризм экономика туристический комплекс бостанлыкский район
туризм экономика туристический комплекс бостанлыкский район

Новый комплекс в Бостанлыкском районе сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно

17:58 06.12.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс Ugam River, строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На первом этапе все многоквартирные дома, предусмотренные проектом, планируют сдать в эксплуатацию в начале следующего года.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс Ugam River, строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита на строящийся туристический объект было отмечено, что ранее территория вдоль реки Угам была каменистой местностью и не использовалась в полной мере. В рамках проекта стоимостью более 1 трлн сумов начались строительные работы на площади около 14 гектаров. В настоящее время возводятся 17 многоквартирных домов высотой 5, 6 и 7 этажей, в которых будет 870 квартир.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс Ugam River, строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также на территории комплекса запланировано строительство 16 коттеджей, 3 ресторанов, более 20 пунктов торговли и сервиса. Будут обустроены детские игровые площадки, крытый бассейн, фитнес- и спортивные площадки, амфитеатр, парковка, прогулочные дорожки в горах и вдоль побережья.
Благодаря этому новый комплекс сможет принимать до 200 тысяч посетителей ежегодно, что значительно повысит туристический потенциал региона.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс Ugam River, строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
На первом этапе все многоквартирные дома, предусмотренные проектом, планируется сдать в эксплуатацию в начале следующего года.

"Туристов привлекают красивая природа и чистый воздух. Учитывая это, на территории существующего лесного массива будут дополнительно высажены 20 тысяч деревьев. С использованием современных технологий ежедневно будет перерабатываться 1 тысяча кубометров речной воды. Также будет введена в эксплуатацию система отопления и охлаждения мощностью 2 мегаватта", — проинформировали в пресс-службе.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс Ugam River, строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил туристический комплекс "Ugam River", строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент дал ответственным лицам отрасли указания по продвижению этого курорта и дальнейшему вовлечению туристов.
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