https://uz.sputniknews.ru/20241206/otnosheniya-rossii-s-ssha-oreshnik-i-svo-sergey-lavrov-dal-intervyu-takeru-karlsonu-46983593.html
Отношения России с США, "Орешник" и СВО: Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону
Отношения России с США, "Орешник" и СВО: Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону
Sputnik Узбекистан
Глава МИД России рассказал в интервью американскому журналисту об отношениях Москвы и Вашингтона, испытании ракеты "Орешник", специальной военной операции и не только.
2024-12-06T15:56+0500
2024-12-06T15:56+0500
2024-12-06T16:18+0500
мид рф
сергей лавров
интервью
такер карлсон
журналист
сша
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/06/46983992_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_0c2189461b20e604d0420aa126089890.jpg
Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты "Орешник", а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине. Вот главные заявления главы российского МИД:Об отношениях с США:Глава МИД РФ также не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны, Москва этого не хочет.Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории США и ее мировым достижениям.О риске ядерной войны:По словам министра, "некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать.Глава МИД РФ отметил, что это делает ситуацию немного более рискованной, возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги — это плохо.Об ударе "Орешником":Лавров также отметил, что США заранее знали о запуске ракеты "Орешник" и не увидели в тестовом запуске "что-то по-настоящему опасное"."У нас есть "канал", который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", сказал он.О спецоперации на Украине:По словам главы МИД, Россия никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинских властей.Отвечая на вопрос о числе погибших с обеих сторон конфликта, Лавров указал, что Киев не разглашает эту информацию, напомнив, что Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 80 тысяч человек."Но есть и другая сравнимая цифра. После того, как израильтяне начали свою операцию в ответ на теракт, который мы осудили, и она приобрела характер коллективного наказания (что также противоречит международному гуманитарному праву), в течение одного года после начала операции в Палестине число убитых мирных палестинцев оценивается в 45 тысяч человек", сказал он.В контексте Украины министр также отметил, что Запад борется за власть, которая готова "продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы", Россия же сражается за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы.О Крыме:Крым был бы в составе Украины, если не госпереворот в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что Россия была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены.Об обострении ситуации в Сирии:
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/06/46983992_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_912eb15bd7419e335e16edffc568999d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид россии сергей лавров интервью такер карлсон крым сша украина
мид россии сергей лавров интервью такер карлсон крым сша украина
Отношения России с США, "Орешник" и СВО: Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону
15:56 06.12.2024 (обновлено: 16:18 06.12.2024)
Глава МИД России рассказал в интервью американскому журналисту об отношениях Москвы и Вашингтона, испытании ракеты "Орешник", специальной военной операции и не только.
Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты "Орешник", а также объяснил
, почему Россия начала спецоперацию на Украине.
Вот главные заявления главы российского МИД:
Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной;
каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
Дональд Трамп — сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.
Глава МИД РФ также не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны, Москва этого не хочет.
"Я бы так не сказал. В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США", — сказал Лавров.
Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории США и ее мировым достижениям.
"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — заявил Лавров.
Москва не думает о войне с США, так как она может иметь ядерный характер;
российская военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны;
разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.
"Если они (американские чиновники — прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — предупредил глава МИД.
По словам министра, "некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать.
Глава МИД РФ отметил, что это делает ситуацию немного более рискованной, возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги — это плохо.
Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение";
Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез;
Россия, применив этот комплекс, хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;
Москва готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";
США знали заранее о применении нового комплекса и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.
Лавров также отметил, что США заранее знали о запуске ракеты "Орешник" и не увидели в тестовом запуске "что-то по-настоящему опасное".
"У нас есть "канал", который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", сказал он.
"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — отметил министр.
О спецоперации на Украине:
Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности;
Москва не намерена уничтожать украинцев, они — братья и сестры для российского народа;
не стоит думать, что Россия и Штаты решают вопрос Украины за всех, это не в стиле Москвы;
Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по конфликту на Украине;
Зеленский неадекватен, если хочет вернуть русскоязычных после оскорблений в их адрес;
Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче;
в некоторых столицах устали от украинского конфликта, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе;
в России поняли, что лучше рассчитывать не на снятие санкций, а на себя.
"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить восточную часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — объяснил Лавров.
По словам главы МИД, Россия никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинских властей.
Отвечая на вопрос о числе погибших с обеих сторон конфликта, Лавров указал, что Киев не разглашает эту информацию, напомнив, что Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 80 тысяч человек.
"Но есть и другая сравнимая цифра. После того, как израильтяне начали свою операцию в ответ на теракт, который мы осудили, и она приобрела характер коллективного наказания (что также противоречит международному гуманитарному праву), в течение одного года после начала операции в Палестине число убитых мирных палестинцев оценивается в 45 тысяч человек", сказал он.
"Это почти в два раза больше, чем число гражданских лиц с обеих сторон украинского конфликта, погибших в течение десяти лет после государственного переворота. Один год и десять лет. На Украине происходит трагедия. В Палестине — катастрофа. Но мы никогда не ставили своей целью убивать людей. В отличие от украинского режима", — подчеркнул министр.
В контексте Украины министр также отметил, что Запад борется за власть, которая готова "продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы", Россия же сражается за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы.
Крым был бы в составе Украины, если не госпереворот в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и, если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот", — сказал Лавров.
Он добавил, что Россия была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены.
"Но они были саботированы созданным после государственного переворота на Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины. Ничего из этого не было сделано. Киевский режим заявил, что он никогда не будет говорить с ними напрямую", — отметил министр.
Об обострении ситуации в Сирии:
США, Британия и другие государства по открытой информации поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра;
Россия хочет обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.
"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.