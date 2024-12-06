https://uz.sputniknews.ru/20241206/otnosheniya-rossii-s-ssha-oreshnik-i-svo-sergey-lavrov-dal-intervyu-takeru-karlsonu-46983593.html

Отношения России с США, "Орешник" и СВО: Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Отношения России с США, "Орешник" и СВО: Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Sputnik Узбекистан

Глава МИД России рассказал в интервью американскому журналисту об отношениях Москвы и Вашингтона, испытании ракеты "Орешник", специальной военной операции и не только.

2024-12-06T15:56+0500

2024-12-06T15:56+0500

2024-12-06T16:18+0500

мид рф

сергей лавров

интервью

такер карлсон

журналист

сша

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украина

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Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты "Орешник", а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине. Вот главные заявления главы российского МИД:Об отношениях с США:Глава МИД РФ также не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны, Москва этого не хочет.Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории США и ее мировым достижениям.О риске ядерной войны:По словам министра, "некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать.Глава МИД РФ отметил, что это делает ситуацию немного более рискованной, возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги — это плохо.Об ударе "Орешником":Лавров также отметил, что США заранее знали о запуске ракеты "Орешник" и не увидели в тестовом запуске "что-то по-настоящему опасное"."У нас есть "канал", который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", сказал он.О спецоперации на Украине:По словам главы МИД, Россия никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинских властей.Отвечая на вопрос о числе погибших с обеих сторон конфликта, Лавров указал, что Киев не разглашает эту информацию, напомнив, что Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 80 тысяч человек."Но есть и другая сравнимая цифра. После того, как израильтяне начали свою операцию в ответ на теракт, который мы осудили, и она приобрела характер коллективного наказания (что также противоречит международному гуманитарному праву), в течение одного года после начала операции в Палестине число убитых мирных палестинцев оценивается в 45 тысяч человек", сказал он.В контексте Украины министр также отметил, что Запад борется за власть, которая готова "продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы", Россия же сражается за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы.О Крыме:Крым был бы в составе Украины, если не госпереворот в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что Россия была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены.Об обострении ситуации в Сирии:

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