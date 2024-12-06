https://uz.sputniknews.ru/20241206/samarkand-chestvuet-tykvu-kak-simvol-zdorovya-i-tvorchestva-festival-46991055.html

Самарканд чествует тыкву, как символ здоровья и творчества — фестиваль

Самарканд чествует тыкву, как символ здоровья и творчества — фестиваль

Sputnik Узбекистан

Горы тыкв разных сортов и диаметров, ломившиеся столы от угощений с оранжевой начинкой — все это и многое другое можно было увидеть в Самаркандской области на необычном празднике – фестивале тыквы.

2024-12-06T18:31+0500

2024-12-06T18:31+0500

2024-12-06T18:31+0500

тыква

самарканд

фестиваль

каттакурган

праздник

фотолента

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Организатором праздника стала городская власть Каттакургана, возглавляемая единственной женщиной-хокимом в области Гавхар Алимовой. По ее словам, в последние годы тыкве, которая является одним из самых плодородных овощей региона, уделяется недостаточно внимания. Большинство жителей используют ее лишь для приготовления самсы или мантов.Столы буквально ломились от угощений, среди которых были не только горячие блюда, но и сладкая выпечка с оранжевой начинкой, соки, пюре и многое другое.Осеннему деликатесу была посвящена и выставка. Праздничную атмосферу прекрасно дополнили детские рисунки, художественные полотна, карвинговые изделия и даже предметы быта, изготовленные из высушенной тыквы.Фестиваль завершился награждением самых активных и талантливых участников. Их оказалось так много, что администрация города была вынуждена поздравлять не отдельных людей, а целые коллективы. Атмосферу вкусного фестиваля передает фотолента Sputnik Узбекистан.Гран-при фестиваля завоевали представители городского медицинского объединения. Первое и второе места достались коллективам городского отдела дошкольного и школьного образования и медтехникума. Кстати, медики не только удивили гостей разнообразием блюд из тыквы, но и представили презентации о пользе этого овоща.

самарканд

каттакурган

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фестиваль тыква самарканд овощ праздник фотолента