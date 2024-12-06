Самарканд чествует тыкву, как символ здоровья и творчества — фестиваль
© SputnikВ Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
© Sputnik
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Горы тыкв разных сортов и диаметров, ломившиеся столы от угощений с оранжевой начинкой — все это и многое другое можно было увидеть в Самаркандской области на необычном празднике — фестивале тыквы.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Организатором праздника стала городская власть Каттакургана, возглавляемая единственной женщиной-хокимом в области Гавхар Алимовой. По ее словам, в последние годы тыкве, которая является одним из самых плодородных овощей региона, уделяется недостаточно внимания. Большинство жителей используют ее лишь для приготовления самсы или мантов.
"Тыква невероятно ценный продукт для здоровья. В целях популяризации здорового питания среди граждан мы решили организовать фестиваль, участие в котором приняли представители самых разных сфер. Учителя, медики, активисты махаллей, школьники, творческие личности. Все они постарались на славу и создали настоящий праздник тыквы", — отметила Гавхар Алимова.
Столы буквально ломились от угощений, среди которых были не только горячие блюда, но и сладкая выпечка с оранжевой начинкой, соки, пюре и многое другое.
© SputnikВ Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
© Sputnik
Осеннему деликатесу была посвящена и выставка. Праздничную атмосферу прекрасно дополнили детские рисунки, художественные полотна, карвинговые изделия и даже предметы быта, изготовленные из высушенной тыквы.
© SputnikВ Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
© Sputnik
"В этом празднике активное участие приняли и наши учителя, ученики. Они вырезали из тыкв всевозможные узорчатые фигуры, вазы, корзинки и другие красивые предметы", — говорит директор специализированной школы № 11 города Каттакургана Озода Салимова.
Фестиваль завершился награждением самых активных и талантливых участников. Их оказалось так много, что администрация города была вынуждена поздравлять не отдельных людей, а целые коллективы.
Атмосферу вкусного фестиваля передает фотолента Sputnik Узбекистан.
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Гран-при фестиваля завоевали представители городского медицинского объединения. Первое и второе места достались коллективам городского отдела дошкольного и школьного образования и медтехникума. Кстати, медики не только удивили гостей разнообразием блюд из тыквы, но и представили презентации о пользе этого овоща.