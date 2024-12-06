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https://uz.sputniknews.ru/20241206/samarkand-chestvuet-tykvu-kak-simvol-zdorovya-i-tvorchestva-festival-46991055.html
Самарканд чествует тыкву, как символ здоровья и творчества — фестиваль
Самарканд чествует тыкву, как символ здоровья и творчества — фестиваль
Sputnik Узбекистан
Горы тыкв разных сортов и диаметров, ломившиеся столы от угощений с оранжевой начинкой — все это и многое другое можно было увидеть в Самаркандской области на необычном празднике – фестивале тыквы.
2024-12-06T18:31+0500
2024-12-06T18:31+0500
тыква
самарканд
фестиваль
каттакурган
праздник
фотолента
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Организатором праздника стала городская власть Каттакургана, возглавляемая единственной женщиной-хокимом в области Гавхар Алимовой. По ее словам, в последние годы тыкве, которая является одним из самых плодородных овощей региона, уделяется недостаточно внимания. Большинство жителей используют ее лишь для приготовления самсы или мантов.Столы буквально ломились от угощений, среди которых были не только горячие блюда, но и сладкая выпечка с оранжевой начинкой, соки, пюре и многое другое.Осеннему деликатесу была посвящена и выставка. Праздничную атмосферу прекрасно дополнили детские рисунки, художественные полотна, карвинговые изделия и даже предметы быта, изготовленные из высушенной тыквы.Фестиваль завершился награждением самых активных и талантливых участников. Их оказалось так много, что администрация города была вынуждена поздравлять не отдельных людей, а целые коллективы. Атмосферу вкусного фестиваля передает фотолента Sputnik Узбекистан.Гран-при фестиваля завоевали представители городского медицинского объединения. Первое и второе места достались коллективам городского отдела дошкольного и школьного образования и медтехникума. Кстати, медики не только удивили гостей разнообразием блюд из тыквы, но и представили презентации о пользе этого овоща.
самарканд
каттакурган
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фестиваль тыква самарканд овощ праздник фотолента
фестиваль тыква самарканд овощ праздник фотолента

Самарканд чествует тыкву, как символ здоровья и творчества — фестиваль

18:31 06.12.2024
© SputnikВ Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
© Sputnik
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Горы тыкв разных сортов и диаметров, ломившиеся столы от угощений с оранжевой начинкой — все это и многое другое можно было увидеть в Самаркандской области на необычном празднике — фестивале тыквы.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Организатором праздника стала городская власть Каттакургана, возглавляемая единственной женщиной-хокимом в области Гавхар Алимовой. По ее словам, в последние годы тыкве, которая является одним из самых плодородных овощей региона, уделяется недостаточно внимания. Большинство жителей используют ее лишь для приготовления самсы или мантов.

"Тыква невероятно ценный продукт для здоровья. В целях популяризации здорового питания среди граждан мы решили организовать фестиваль, участие в котором приняли представители самых разных сфер. Учителя, медики, активисты махаллей, школьники, творческие личности. Все они постарались на славу и создали настоящий праздник тыквы", — отметила Гавхар Алимова.

Столы буквально ломились от угощений, среди которых были не только горячие блюда, но и сладкая выпечка с оранжевой начинкой, соки, пюре и многое другое.
© SputnikВ Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
© Sputnik
Осеннему деликатесу была посвящена и выставка. Праздничную атмосферу прекрасно дополнили детские рисунки, художественные полотна, карвинговые изделия и даже предметы быта, изготовленные из высушенной тыквы.
© SputnikВ Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве
© Sputnik

"В этом празднике активное участие приняли и наши учителя, ученики. Они вырезали из тыкв всевозможные узорчатые фигуры, вазы, корзинки и другие красивые предметы", — говорит директор специализированной школы № 11 города Каттакургана Озода Салимова.

Фестиваль завершился награждением самых активных и талантливых участников. Их оказалось так много, что администрация города была вынуждена поздравлять не отдельных людей, а целые коллективы.
Атмосферу вкусного фестиваля передает фотолента Sputnik Узбекистан.
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik
© Sputnik
В Самаркандской области прошел необычный фестиваль, посвящённый тыкве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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© Sputnik
Гран-при фестиваля завоевали представители городского медицинского объединения. Первое и второе места достались коллективам городского отдела дошкольного и школьного образования и медтехникума. Кстати, медики не только удивили гостей разнообразием блюд из тыквы, но и представили презентации о пользе этого овоща.
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