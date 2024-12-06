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https://uz.sputniknews.ru/20241206/volonter-uzbekistan-jasurbek-kamilov-finalist-rossiyskoy-premii-my-vmeste-46975960.html
Волонтер из Узбекистана Жасурбек Камилов стал финалистом российской премии #МЫВМЕСТЕ
Волонтер из Узбекистана Жасурбек Камилов стал финалистом российской премии #МЫВМЕСТЕ
Sputnik Узбекистан
В Москве наградили победителей Международной премии "Мы вместе", которую несколько лет подряд вручает президент России Владимир Путин. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря, в День добровольца.
2024-12-06T13:19+0500
2024-12-06T14:23+0500
россия
владимир путин
форум
волонтер
узбекистан
премия
общество
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Ко Дню волонтера в Москве 5 – 7 декабря проходит Международный Форум гражданского участия под названием "Мы вместе", сообщает пресс-служба партнера мероприятия АНО "Евразия". На церемонии открытия #МЫВМЕСТЕ по традиции выступил с речью президент России Владимир Путин.Ключевым событием форума стало награждение победителей Международной премии "Мы вместе", которую несколько лет подряд вручает глава РФ. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря, в День добровольца.Президент России поздравил волонтеров, в числе которых Жасурбек Камилов из Узбекистана, чья мечта посетить Москву осуществилась благодаря АНО "Евразия" и программе "Узнай Россию".Финалист премии #МЫВМЕСТЕ Жасурбек Камилов рассказал Путину, как во время Великой Отечественной войны Узбекистан принимал у себя эвакуированных детей. Во время церемонии награждения он стоял на сцене с Владимиром Путиным. После Жасурбек был на закрытой встрече с президентом и рассказал, как АНО "Евразия" исполнила его детскую мечту побывать в Москве и поесть мороженое в ГУМе.Всего для участия в Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем #МЫВМЕСТЕ было подано почти 50 тыс. заявок из всех регионов России и 142 стран. В народном голосовании приняли участие свыше 800 тысяч россиян. Международный форум объединил всех неравнодушных, кто по зову сердца помогает участникам СВО, их семьям, детям и всем нуждающимся. В нем приняли участие свыше 20 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран мира. Участниками мероприятия стали лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), добровольцы, оказывающие помощь в Белгородской, Курской, Брянской областях, участники гуманитарных миссий и другие. Форум объединил участников вокруг тем помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей приграничья, развития благотворительности и НКО.По традиции в рамках форума проходит полезная программа, во время которой каждый сможет оказать помощь военнослужащим СВО и их семьям, жителям приграничных регионов России, а также обменяться опытом и ознакомиться с новыми направлениями добровольчества. Участники посещают благотворительные фонды, социальные учреждения и волонтерские организации для поздравления с наступающими новогодними праздниками членов семей военнослужащих, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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премия мы вместе волонтер москва международный форум путин сво ано евразия
премия мы вместе волонтер москва международный форум путин сво ано евразия

Волонтер из Узбекистана Жасурбек Камилов стал финалистом российской премии #МЫВМЕСТЕ

13:19 06.12.2024 (обновлено: 14:23 06.12.2024)
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
© АНО "Евразия"
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В Москве наградили победителей Международной премии "Мы вместе", которую несколько лет подряд вручает президент России Владимир Путин. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря, в День добровольца.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Ко Дню волонтера в Москве 5 – 7 декабря проходит Международный Форум гражданского участия под названием "Мы вместе", сообщает пресс-служба партнера мероприятия АНО "Евразия".
На церемонии открытия #МЫВМЕСТЕ по традиции выступил с речью президент России Владимир Путин.
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"

"Милосердие, поддержка тех, кто нуждается в поддержке, всегда веками присутствовала в сердцах наших людей на территории всей необъятной нашей, огромной Родины. А то, что этим занимаются молодые люди, это вдвойне, втройне важно, поскольку значит, что молодые поколения подхватывают то, что было в душе у наших предков — у наших дедушек, бабушек, прадедушек и так далее, чрезвычайно важная вещь. Это укрепляет нашу страну изнутри"‎, — сказал российский лидер.

Ключевым событием форума стало награждение победителей Международной премии "Мы вместе", которую несколько лет подряд вручает глава РФ. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря, в День добровольца.
Президент России поздравил волонтеров, в числе которых Жасурбек Камилов из Узбекистана, чья мечта посетить Москву осуществилась благодаря АНО "Евразия" и программе "Узнай Россию".
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
Финалист премии #МЫВМЕСТЕ Жасурбек Камилов рассказал Путину, как во время Великой Отечественной войны Узбекистан принимал у себя эвакуированных детей.

"В те нелегкие годы в Узбекистане не было открыто ни одного детского дома, все согревались у семейного очага. И для нас очень важен 2025 год, когда мы будем отмечать 80-летие Победы", — сказал Жасурбек.

Во время церемонии награждения он стоял на сцене с Владимиром Путиным. После Жасурбек был на закрытой встрече с президентом и рассказал, как АНО "Евразия" исполнила его детскую мечту побывать в Москве и поесть мороженое в ГУМе.
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
Всего для участия в Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем #МЫВМЕСТЕ было подано почти 50 тыс. заявок из всех регионов России и 142 стран. В народном голосовании приняли участие свыше 800 тысяч россиян.
Международный форум объединил всех неравнодушных, кто по зову сердца помогает участникам СВО, их семьям, детям и всем нуждающимся. В нем приняли участие свыше 20 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран мира.
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
Участниками мероприятия стали лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), добровольцы, оказывающие помощь в Белгородской, Курской, Брянской областях, участники гуманитарных миссий и другие. Форум объединил участников вокруг тем помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей приграничья, развития благотворительности и НКО.
По традиции в рамках форума проходит полезная программа, во время которой каждый сможет оказать помощь военнослужащим СВО и их семьям, жителям приграничных регионов России, а также обменяться опытом и ознакомиться с новыми направлениями добровольчества. Участники посещают благотворительные фонды, социальные учреждения и волонтерские организации для поздравления с наступающими новогодними праздниками членов семей военнослужащих, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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