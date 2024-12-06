https://uz.sputniknews.ru/20241206/volonter-uzbekistan-jasurbek-kamilov-finalist-rossiyskoy-premii-my-vmeste-46975960.html

Волонтер из Узбекистана Жасурбек Камилов стал финалистом российской премии #МЫВМЕСТЕ

Волонтер из Узбекистана Жасурбек Камилов стал финалистом российской премии #МЫВМЕСТЕ

Sputnik Узбекистан

В Москве наградили победителей Международной премии "Мы вместе", которую несколько лет подряд вручает президент России Владимир Путин. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря, в День добровольца.

2024-12-06T13:19+0500

2024-12-06T13:19+0500

2024-12-06T14:23+0500

россия

владимир путин

форум

волонтер

узбекистан

премия

общество

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Ко Дню волонтера в Москве 5 – 7 декабря проходит Международный Форум гражданского участия под названием "Мы вместе", сообщает пресс-служба партнера мероприятия АНО "Евразия". На церемонии открытия #МЫВМЕСТЕ по традиции выступил с речью президент России Владимир Путин.Ключевым событием форума стало награждение победителей Международной премии "Мы вместе", которую несколько лет подряд вручает глава РФ. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря, в День добровольца.Президент России поздравил волонтеров, в числе которых Жасурбек Камилов из Узбекистана, чья мечта посетить Москву осуществилась благодаря АНО "Евразия" и программе "Узнай Россию".Финалист премии #МЫВМЕСТЕ Жасурбек Камилов рассказал Путину, как во время Великой Отечественной войны Узбекистан принимал у себя эвакуированных детей. Во время церемонии награждения он стоял на сцене с Владимиром Путиным. После Жасурбек был на закрытой встрече с президентом и рассказал, как АНО "Евразия" исполнила его детскую мечту побывать в Москве и поесть мороженое в ГУМе.Всего для участия в Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем #МЫВМЕСТЕ было подано почти 50 тыс. заявок из всех регионов России и 142 стран. В народном голосовании приняли участие свыше 800 тысяч россиян. Международный форум объединил всех неравнодушных, кто по зову сердца помогает участникам СВО, их семьям, детям и всем нуждающимся. В нем приняли участие свыше 20 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран мира. Участниками мероприятия стали лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), добровольцы, оказывающие помощь в Белгородской, Курской, Брянской областях, участники гуманитарных миссий и другие. Форум объединил участников вокруг тем помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей приграничья, развития благотворительности и НКО.По традиции в рамках форума проходит полезная программа, во время которой каждый сможет оказать помощь военнослужащим СВО и их семьям, жителям приграничных регионов России, а также обменяться опытом и ознакомиться с новыми направлениями добровольчества. Участники посещают благотворительные фонды, социальные учреждения и волонтерские организации для поздравления с наступающими новогодними праздниками членов семей военнослужащих, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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