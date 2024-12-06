Волонтер из Узбекистана Жасурбек Камилов стал финалистом российской премии #МЫВМЕСТЕ
13:19 06.12.2024 (обновлено: 14:23 06.12.2024)
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
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В Москве наградили победителей Международной премии "Мы вместе", которую несколько лет подряд вручает президент России Владимир Путин. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря, в День добровольца.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Ко Дню волонтера в Москве 5 – 7 декабря проходит Международный Форум гражданского участия под названием "Мы вместе", сообщает пресс-служба партнера мероприятия АНО "Евразия".
На церемонии открытия #МЫВМЕСТЕ по традиции выступил с речью президент России Владимир Путин.
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
"Милосердие, поддержка тех, кто нуждается в поддержке, всегда веками присутствовала в сердцах наших людей на территории всей необъятной нашей, огромной Родины. А то, что этим занимаются молодые люди, это вдвойне, втройне важно, поскольку значит, что молодые поколения подхватывают то, что было в душе у наших предков — у наших дедушек, бабушек, прадедушек и так далее, чрезвычайно важная вещь. Это укрепляет нашу страну изнутри", — сказал российский лидер.
Ключевым событием форума стало награждение победителей Международной премии "Мы вместе", которую несколько лет подряд вручает глава РФ. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря, в День добровольца.
Президент России поздравил волонтеров, в числе которых Жасурбек Камилов из Узбекистана, чья мечта посетить Москву осуществилась благодаря АНО "Евразия" и программе "Узнай Россию".
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
Финалист премии #МЫВМЕСТЕ Жасурбек Камилов рассказал Путину, как во время Великой Отечественной войны Узбекистан принимал у себя эвакуированных детей.
"В те нелегкие годы в Узбекистане не было открыто ни одного детского дома, все согревались у семейного очага. И для нас очень важен 2025 год, когда мы будем отмечать 80-летие Победы", — сказал Жасурбек.
Во время церемонии награждения он стоял на сцене с Владимиром Путиным. После Жасурбек был на закрытой встрече с президентом и рассказал, как АНО "Евразия" исполнила его детскую мечту побывать в Москве и поесть мороженое в ГУМе.
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
Всего для участия в Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем #МЫВМЕСТЕ было подано почти 50 тыс. заявок из всех регионов России и 142 стран. В народном голосовании приняли участие свыше 800 тысяч россиян.
Международный форум объединил всех неравнодушных, кто по зову сердца помогает участникам СВО, их семьям, детям и всем нуждающимся. В нем приняли участие свыше 20 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран мира.
© АНО "Евразия"В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
В День волонтера 5 декабря в Москве состоялся Международный Форум под названием МЫ ВМЕСТЕ
© АНО "Евразия"
Участниками мероприятия стали лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), добровольцы, оказывающие помощь в Белгородской, Курской, Брянской областях, участники гуманитарных миссий и другие. Форум объединил участников вокруг тем помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей приграничья, развития благотворительности и НКО.
По традиции в рамках форума проходит полезная программа, во время которой каждый сможет оказать помощь военнослужащим СВО и их семьям, жителям приграничных регионов России, а также обменяться опытом и ознакомиться с новыми направлениями добровольчества. Участники посещают благотворительные фонды, социальные учреждения и волонтерские организации для поздравления с наступающими новогодними праздниками членов семей военнослужащих, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.