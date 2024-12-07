https://uz.sputniknews.ru/20241207/kak-budut-razvivat-komandnye-vidy-sporta-v-uzbekistane--podrobnosti-47001949.html

Как будут развивать командные виды спорта в Узбекистане – подробности

Как будут развивать командные виды спорта в Узбекистане – подробности

Sputnik Узбекистан

Президент подписал постановление, направленное на развитие командных видов спорта и совершенствование системы отбора талантливой молодежи.

2024-12-07T15:06+0500

2024-12-07T15:06+0500

2024-12-07T15:12+0500

узбекистан

спорт

постановление

баскетбол

гандбол

регби

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Узбекистане начнут развивать командные виды спорта. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий документ, сообщает информационно-правовой портал Norma.Речь идет о таких видах спорта как волейбол, баскетбол, гандбол, регби, хоккей на траве, водное поло.Согласно документу, основные направления развития командных видов спорта направлены на:С 2025/2026 учебного года во всех государственных университетах будут организованы спортивные клубы по командным видам спорта, в других государственных вузах – минимум по трем командным видам спорта.Также с 2025/2026 учебного года будут проводиться спортивные соревнования по командным видам спорта:В ведомственных организациях также хотят создать спортивные клубы минимум по трем командным видам спорта. При этом руководители этих организаций будут принимать меры по организации участия трудового коллектива в командных видах спорта в установленные дни после окончания рабочего времени (не реже одного раза в неделю).В разрезе ведомственных организаций по командным видам спорта планируют проводить соревнования "Кубок руководителя", в разрезе местных хокимиятов – "Кубок хокима".Победителей и призеров спортивных соревнований будут материально поощрять за счет внебюджетных средств организаторов спортивных соревнований.С помощью единой электронной системы управления "ERP-sport" будут выявлять и отбирать талантливую молодежь.Кроме того, документом утверждена "Дорожная карта" по организации регулярных занятий командными видами спорта и дальнейшему их развитию.

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