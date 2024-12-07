Как будут развивать командные виды спорта в Узбекистане – подробности
15:06 07.12.2024 (обновлено: 15:12 07.12.2024)
© Sputnik / Алексей ФилипповИгровой момент в баскетболе
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Президент подписал постановление, направленное на развитие командных видов спорта и совершенствование системы отбора талантливой молодежи.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Узбекистане начнут развивать командные виды спорта. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий документ, сообщает информационно-правовой портал Norma.
Речь идет о таких видах спорта как волейбол, баскетбол, гандбол, регби, хоккей на траве, водное поло.
Согласно документу, основные направления развития командных видов спорта направлены на:
повышение интереса молодежи к командным видам спорта, систематическое проведение спортивных соревнований;
создание спортивного резерва для национальных сборных команд и профессиональных спортивных клубов, а также внедрение оцифрованной системы выявления, отбора и селекции талантливых молодых спортсменов;
совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки тренеров, судей и специалистов;
привлечение иностранных специалистов и расширение международного сотрудничества;
создание современных спортивных объектов по командным видам спорта, укрепление материально-технической базы существующих.
С 2025/2026 учебного года во всех государственных университетах будут организованы спортивные клубы по командным видам спорта, в других государственных вузах – минимум по трем командным видам спорта.
Также с 2025/2026 учебного года будут проводиться спортивные соревнования по командным видам спорта:
"Школьная лига" – среди школьных спортивных клубов средних общеобразовательных школ;
"Студенческая лига" и "Кубок высшего образования" – среди спортивных клубов высших образовательных учреждений;
"Кубок ректора" – на уровне высших образовательных учреждений.
В ведомственных организациях также хотят создать спортивные клубы минимум по трем командным видам спорта. При этом руководители этих организаций будут принимать меры по организации участия трудового коллектива в командных видах спорта в установленные дни после окончания рабочего времени (не реже одного раза в неделю).
В разрезе ведомственных организаций по командным видам спорта планируют проводить соревнования "Кубок руководителя", в разрезе местных хокимиятов – "Кубок хокима".
Победителей и призеров спортивных соревнований будут материально поощрять за счет внебюджетных средств организаторов спортивных соревнований.
С помощью единой электронной системы управления "ERP-sport" будут выявлять и отбирать талантливую молодежь.
Кроме того, документом утверждена "Дорожная карта" по организации регулярных занятий командными видами спорта и дальнейшему их развитию.