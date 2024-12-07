https://uz.sputniknews.ru/20241207/kak-podgotovit-avtomobil-k-zime-v-uzbekistane-46999351.html
Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане – инфографика
Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане – инфографика
Sputnik Узбекистан
Минусовая температура, гололед на дорогах, снегопад: зима — суровое испытание для автомобилей, даже приспособленных к непростым условиям. Наступление холодов всегда требует более внимательного подхода к подготовке транспортных средств, чтобы зима не застала врасплох.
2024-12-07T11:57+0500
2024-12-07T11:57+0500
2024-12-07T11:57+0500
инфографика
подготовка
зима
автомобиль
узбекистан
мультимедиа
аккумулятор
шины
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Несмотря на то, что зимы в стране по большей части не суровые, резкие скачки температур, утренний гололед или внезапный снегопад могут застать врасплох даже опытного водителя.Поэтому лучше перестраховаться и подготовить "сани летом". Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду.Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:Колеса:Аккумулятор:Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной "незамерзайкой". Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной "незамерзайкой" лучше не пренебрегать.После покупки следует проверить "омывайку", поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателяОтполируйте фары и при необходимости замените сгоревший "ксенон".Напоминаем! В Узбекистане штрафуют водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.Полезные советыВо время мороза поднимайте дворники, чтобы они не примерзли к стеклу.После прекращения движения дайте автомобилю "остыть" изнутри и только затем блокируйте его. Это поможет избежать примерзания дверей. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками.Обработайте замки водоотталкивающим, а резиновые уплотнители — смазочным силиконовым средствами.Проведите антикоррозийную обработку кузова.Зимний наборВещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше.
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зима автомобиль шины аккумулятор инфографика узбекистан
зима автомобиль шины аккумулятор инфографика узбекистан
Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане – инфографика
Минусовая температура, гололед на дорогах, снегопад: зима — суровое испытание для автомобилей, даже приспособленных к непростым условиям. Наступление холодов всегда требует более внимательного подхода к подготовке транспортных средств, чтобы зима не застала врасплох.
Несмотря на то, что зимы в стране по большей части не суровые, резкие скачки температур, утренний гололед или внезапный снегопад могут застать врасплох даже опытного водителя.
Поэтому лучше перестраховаться и подготовить "сани летом". Sputnik Узбекистан
собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду.
Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:
сменить резину на зимнюю (важно, чтобы резина не была "лысой");
проверить состояние тормозных колодок и заменить тормозную жидкость.
зарядить или поменять при необходимости;
Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной "незамерзайкой". Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной "незамерзайкой" лучше не пренебрегать.
После покупки следует проверить "омывайку", поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.
Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.
Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!
Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателя
Отполируйте фары и при необходимости замените сгоревший "ксенон".
Напоминаем! В Узбекистане штрафуют водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.
Во время мороза поднимайте дворники, чтобы они не примерзли к стеклу.
После прекращения движения дайте автомобилю "остыть" изнутри и только затем блокируйте его. Это поможет избежать примерзания дверей. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками.
Обработайте замки водоотталкивающим, а резиновые уплотнители — смазочным силиконовым средствами.
Проведите антикоррозийную обработку кузова.
Вещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:
щетка со скребком для очистки стекол от снега и льда;
провода для прикуривания аккумулятора;
не будут лишними перчатки и фонарь.
Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше.