https://uz.sputniknews.ru/20241207/kak-podgotovit-avtomobil-k-zime-v-uzbekistane-46999351.html

Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане – инфографика

Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане – инфографика

Sputnik Узбекистан

Минусовая температура, гололед на дорогах, снегопад: зима — суровое испытание для автомобилей, даже приспособленных к непростым условиям. Наступление холодов всегда требует более внимательного подхода к подготовке транспортных средств, чтобы зима не застала врасплох.

2024-12-07T11:57+0500

2024-12-07T11:57+0500

2024-12-07T11:57+0500

инфографика

подготовка

зима

автомобиль

узбекистан

мультимедиа

аккумулятор

шины

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Несмотря на то, что зимы в стране по большей части не суровые, резкие скачки температур, утренний гололед или внезапный снегопад могут застать врасплох даже опытного водителя.Поэтому лучше перестраховаться и подготовить "сани летом". Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду.Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:Колеса:Аккумулятор:Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной "незамерзайкой". Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной "незамерзайкой" лучше не пренебрегать.После покупки следует проверить "омывайку", поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателяОтполируйте фары и при необходимости замените сгоревший "ксенон".Напоминаем! В Узбекистане штрафуют водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.Полезные советыВо время мороза поднимайте дворники, чтобы они не примерзли к стеклу.После прекращения движения дайте автомобилю "остыть" изнутри и только затем блокируйте его. Это поможет избежать примерзания дверей. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками.Обработайте замки водоотталкивающим, а резиновые уплотнители — смазочным силиконовым средствами.Проведите антикоррозийную обработку кузова.Зимний наборВещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше.

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