https://uz.sputniknews.ru/20241207/prezident-pozdravil-narod-uzbekistana-s-dnem-konstitutsii-46998826.html

Президент поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции

Президент поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции

Sputnik Узбекистан

Наша Конституция всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ, говорится в поздравлении.

2024-12-07T10:46+0500

2024-12-07T10:46+0500

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шавкат мирзиёев

день конституции

праздник

узбекистан

поздравление

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил многонациональный народ Узбекистана с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства напомнил, что стране принимаются масштабные меры для последовательного внедрения в жизнь закрепленных в Основном законе приоритетных принципов обеспечения прав, интересов и достоинства человека.А также отметил, что Конституция республики всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ.Президент еще раз искренне поздравил соотечественников с Днем Конституции, пожелал всем здоровья, мира и семейного благополучия.

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