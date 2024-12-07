Президент поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции
10:46 07.12.2024 (обновлено: 13:12 07.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНакануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Наша Конституция всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ, говорится в тексте поздравления.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил многонациональный народ Узбекистана с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства.
"От всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с отмечаемым 8 декабря Днем Конституции Республики Узбекистан", – говорится в поздравлении президента.
Глава государства напомнил, что стране принимаются масштабные меры для последовательного внедрения в жизнь закрепленных в Основном законе приоритетных принципов обеспечения прав, интересов и достоинства человека.
А также отметил, что Конституция республики всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ.
"Мы гордимся нашим Основным законом – ярким символом и практическим воплощением правового сознания и воли народа. Считаю, что изучение каждой статьи, каждой нормы этого уникального правового документа, проявление к ним уважения должны стать для всех нас священным долгом и жизненным принципом. Убежден, что, работая добросовестно, осознавая свою ответственность, мы сможем еще больше повысить эффективность проводимых реформ и обязательно достигнем стоящих перед нами великих целей", – говорится в поздравительном послании.
Президент еще раз искренне поздравил соотечественников с Днем Конституции, пожелал всем здоровья, мира и семейного благополучия.
"Пусть будет счастлив народ Узбекистана – созидатель всех наших достижений!", – сказал президент в своем поздравлении.