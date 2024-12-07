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https://uz.sputniknews.ru/20241207/prezident-pozdravil-narod-uzbekistana-s-dnem-konstitutsii-46998826.html
Президент поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции
Президент поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции
Sputnik Узбекистан
Наша Конституция всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ, говорится в поздравлении.
2024-12-07T10:46+0500
2024-12-07T13:12+0500
шавкат мирзиёев
день конституции
праздник
узбекистан
поздравление
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил многонациональный народ Узбекистана с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства напомнил, что стране принимаются масштабные меры для последовательного внедрения в жизнь закрепленных в Основном законе приоритетных принципов обеспечения прав, интересов и достоинства человека.А также отметил, что Конституция республики всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ.Президент еще раз искренне поздравил соотечественников с Днем Конституции, пожелал всем здоровья, мира и семейного благополучия.
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конституция узбекистан поздравление мирзиёев праздник
конституция узбекистан поздравление мирзиёев праздник

Президент поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции

10:46 07.12.2024 (обновлено: 13:12 07.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНакануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
Накануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Наша Конституция всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ, говорится в тексте поздравления.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил многонациональный народ Узбекистана с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства.

"От всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с отмечаемым 8 декабря Днем Конституции Республики Узбекистан", – говорится в поздравлении президента.

Глава государства напомнил, что стране принимаются масштабные меры для последовательного внедрения в жизнь закрепленных в Основном законе приоритетных принципов обеспечения прав, интересов и достоинства человека.
А также отметил, что Конституция республики всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ.

"Мы гордимся нашим Основным законом – ярким символом и практическим воплощением правового сознания и воли народа. Считаю, что изучение каждой статьи, каждой нормы этого уникального правового документа, проявление к ним уважения должны стать для всех нас священным долгом и жизненным принципом. Убежден, что, работая добросовестно, осознавая свою ответственность, мы сможем еще больше повысить эффективность проводимых реформ и обязательно достигнем стоящих перед нами великих целей", – говорится в поздравительном послании.

Президент еще раз искренне поздравил соотечественников с Днем Конституции, пожелал всем здоровья, мира и семейного благополучия.
"Пусть будет счастлив народ Узбекистана – созидатель всех наших достижений!", – сказал президент в своем поздравлении.
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