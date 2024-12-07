https://uz.sputniknews.ru/20241207/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-berestki-v-dnr--mo-rf-47002300.html
Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР – МО РФ
Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР – МО РФ
Sputnik Узбекистан
Также ВС России поразили объекты энергетики, снабжавшие военно-промышленный комплекс Украины.
2024-12-07T15:41+0500
2024-12-07T15:41+0500
2024-12-07T15:41+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщили в Минобороны России.Берестки (Кураховское направление) — село в трех километрах к северу от Курахово. Расположено на северном берегу Кураховского водохранилища. Его освобождение позволит взять под контроль оба автомобильных моста по которым осуществляется снабжение гарнизона Курахово.Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, российские военные окружили Курахово с нескольких сторон. Он также уточнил, что бои идут в центральной и южной части города, а восточные районы уже освободили от боевиков ВСУ.Курахово — город в западной части ДНР, имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.В военном ведомстве также сообщили, что российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским объектам энергетики, снабжавшим предприятия ОПК.Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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сво всу днр россия украина берестки село энергетика курахово
сво всу днр россия украина берестки село энергетика курахово
Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР – МО РФ
Также ВС России поразили объекты энергетики, снабжавшие военно-промышленный комплекс Украины.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Берестки (Кураховское направление) — село в трех километрах к северу от Курахово. Расположено на северном берегу Кураховского водохранилища. Его освобождение позволит взять под контроль оба автомобильных моста по которым осуществляется снабжение гарнизона Курахово.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, российские военные окружили Курахово с нескольких сторон. Он также уточнил, что бои идут в центральной и южной части города, а восточные районы уже освободили от боевиков ВСУ.
Курахово — город в западной части ДНР, имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
В военном ведомстве также сообщили, что российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским объектам энергетики, снабжавшим предприятия ОПК.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке.
Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.