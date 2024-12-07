Шавкат Мирзиёев ознакомился с гидроэнергетическими сооружениями в Бостанлыкском районе
09:58 07.12.2024 (обновлено: 13:13 07.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Ташобласти функционируют 25 ГЭС общей мощностью 1330 МВт, что составляет 60% всей гидроэнергетической мощности страны. Ведется строительство еще четырех ГЭС общей мощностью 340 МВт. До 2028 года планируется реализация 23 проектов общей мощностью около 2,4 тысячи МВт.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Бостанлыкский район Ташкентской области, где побывал на малой гидроэлектростанции "Угам-1". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Необходимо отметить, что в последние годы благодаря инвестициям в размере $630 млн в республике были построены новые ГЭС мощностью более 400 МВт, а их общая мощность достигла 2,2 ГВт.
В Ташкентской области функционируют 25 гидроэлектростанций общей мощностью 1330 МВт, что составляет 60% всей гидроэнергетической мощности страны. В настоящее время ведется строительство еще четырех ГЭС общей мощностью 340 МВт и стоимостью $880 млн. До 2028 года планируется реализация 23 проектов общей мощностью около 2,4 тысячи МВт на сумму $4,8 млрд.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
В ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мощность малой ГЭС "Угам-1" составляет 1,48 МВт, что позволяет ежегодно производить 11,8 млн кВт⋅ч экологически чистой электроэнергии. На станции установлены современные эффективные гидроагрегаты и автоматизированная система управления.
Реализация проекта обеспечит бесперебойное электроснабжение 5 тысяч домохозяйств, а также туристических и рекреационных объектов в махаллях Чорбог, Хумсон и Угам. Ежегодно будет экономиться около 4 млн кубометров газа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
В ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
На данный момент на реке Угам построены две малые ГЭС, каждая из которых приносит доход в размере 200 млрд сумов ежегодно.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
В ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что за счет повторного использования водного потока число таких станций можно увеличить до десяти. Это позволит решить не только вопросы энергоснабжения, но и улучшить инфраструктуру региона. Появятся новые предприятия в сфере предпринимательства и сельского хозяйства.
Президенту также была представлена информация о планируемых проектах в других регионах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
В ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
С целью увеличения общей мощности гидроэнергетики до 6 тысяч МВт к 2030 году планируется привлечь иностранные инвестиции и частный сектор. Для этого в стране имеется потенциал для строительства до 2 тысяч микро- и малых гидроэлектростанций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
В ходе посещения Бостанлыкского района глава нашего государства осмотрел малую гидроэлектростанцию "Угам-1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане активно используются все возможные источники для увеличения энергетических мощностей. В частности, гидроэнергетика в регионах представляет собой удобное и эффективное решение для обеспечения ежедневного энергоснабжения. Такие станции способны обеспечивать электричеством отдельные районы и махалли, не подключаясь к общей сети. Себестоимость получаемой энергии значительно ниже по сравнению с другими источниками, что делает гидроэнергетику приоритетным направлением развития.