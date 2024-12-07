https://uz.sputniknews.ru/20241207/shavkat-mirziyoev-posetil-gidroenergeticheskie-soorujeniya-v-bostanlykskom-rayone-46998419.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с гидроэнергетическими сооружениями в Бостанлыкском районе

Шавкат Мирзиёев ознакомился с гидроэнергетическими сооружениями в Бостанлыкском районе

Sputnik Узбекистан

В Ташобласти функционируют 25 ГЭС общей мощностью 1330 МВт, что составляет 60% всей гидроэнергетической мощности страны. Ведется строительство еще четырех ГЭС общей мощностью 340 МВт. До 2028 года планируется реализация 23 проектов общей мощностью около 2,4 тысячи МВт.

2024-12-07T09:58+0500

2024-12-07T09:58+0500

2024-12-07T13:13+0500

узбекистан

бостанлыкский район

гидроэлектростанция

гэс

шавкат мирзиёев

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Бостанлыкский район Ташкентской области, где побывал на малой гидроэлектростанции "Угам-1". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Необходимо отметить, что в последние годы благодаря инвестициям в размере $630 млн в республике были построены новые ГЭС мощностью более 400 МВт, а их общая мощность достигла 2,2 ГВт.В Ташкентской области функционируют 25 гидроэлектростанций общей мощностью 1330 МВт, что составляет 60% всей гидроэнергетической мощности страны. В настоящее время ведется строительство еще четырех ГЭС общей мощностью 340 МВт и стоимостью $880 млн. До 2028 года планируется реализация 23 проектов общей мощностью около 2,4 тысячи МВт на сумму $4,8 млрд.Мощность малой ГЭС "Угам-1" составляет 1,48 МВт, что позволяет ежегодно производить 11,8 млн кВт⋅ч экологически чистой электроэнергии. На станции установлены современные эффективные гидроагрегаты и автоматизированная система управления. Реализация проекта обеспечит бесперебойное электроснабжение 5 тысяч домохозяйств, а также туристических и рекреационных объектов в махаллях Чорбог, Хумсон и Угам. Ежегодно будет экономиться около 4 млн кубометров газа.На данный момент на реке Угам построены две малые ГЭС, каждая из которых приносит доход в размере 200 млрд сумов ежегодно. Было отмечено, что за счет повторного использования водного потока число таких станций можно увеличить до десяти. Это позволит решить не только вопросы энергоснабжения, но и улучшить инфраструктуру региона. Появятся новые предприятия в сфере предпринимательства и сельского хозяйства.Президенту также была представлена информация о планируемых проектах в других регионах.С целью увеличения общей мощности гидроэнергетики до 6 тысяч МВт к 2030 году планируется привлечь иностранные инвестиции и частный сектор. Для этого в стране имеется потенциал для строительства до 2 тысяч микро- и малых гидроэлектростанций.В Узбекистане активно используются все возможные источники для увеличения энергетических мощностей. В частности, гидроэнергетика в регионах представляет собой удобное и эффективное решение для обеспечения ежедневного энергоснабжения. Такие станции способны обеспечивать электричеством отдельные районы и махалли, не подключаясь к общей сети. Себестоимость получаемой энергии значительно ниже по сравнению с другими источниками, что делает гидроэнергетику приоритетным направлением развития.

узбекистан

бостанлыкский район

ташкентская область

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угам-1 бостанлыкский район гэс мирзиёев ташкентская область гидроэдлекстростанция