https://uz.sputniknews.ru/20241207/uvelichenie-zanyatosti-i-investitsiy-rassmotreny-vozmojnosti-po-razvitiyu-navoiyskoy-oblasti-47005400.html

Увеличение занятости и инвестиций: рассмотрены возможности по развитию Навоийской области

Увеличение занятости и инвестиций: рассмотрены возможности по развитию Навоийской области

Sputnik Узбекистан

На совещании с участием президента страны хоким Навоийской области представил планы по задействованию резервов региона, привлечению инвестиций на сумму $2 млрд и увеличению экспорта до $320 млн в 2025 году.

2024-12-07T18:24+0500

2024-12-07T18:24+0500

2024-12-07T18:24+0500

навоийская область

инвестиции

экономика

общество

занятость населения

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам задействования дополнительных возможностей Навоийской области, увеличению занятости и наращиванию инвестиций, сообщили в пресс-службе главы государства.Во время прошлой поездки в область президент дал поручения по дальнейшему развитию экономики и поиску новых возможностей. На совещании рассмотрены предложения, подготовленные на основе этих указаний.На пастбищных землях рядом с химическим технопарком в Карманинском районе планируется разместить новые промышленные предприятия. Благодаря наличию инфраструктуры и сырья уже в следующем году здесь можно запустить проекты по производству каолина, кварца, диоксида кремния и текстильных красителей.В Хатырчинском районе будет налажена добыча и переработка кварца и гранита с участием китайским инвесторов. Перспективными для освоения также являются 11 месторождений полезных ископаемых в Канимехском, Навбахорском и Учкудукском районах.На территории вокруг озера Айдаркуль площадью 150 гектаров создадут зоны отдыха, которые смогут принимать до 10 тысяч туристов. Это создаст 200 новых рабочих мест. В селах Сентоб, Лангар и Ангидон в Нуратинском и Хатырчинском районах будет организовано 200 семейных гостевых домов, что позволит привлекать до 600 тысяч туристов в год и обеспечить занятость 500 человек.В Навоийской области находятся 43% всех пастбищных земель страны, но из них используется только 5%. Для решения этой проблемы на площади 350 тысяч гектаров с использованием дронов будут посеяны кормовые, лекарственные и пряные культуры, адаптированные к местному климату. Эти земли затем будут распределены среди населения. Также в Тамдынском и Учкудукском районах будет развиваться козоводство и овцеводство.Кроме того, Тамды и Нурата имеют условия для специализации в производстве строительных материалов, животноводстве и туризме, а Хатырчинский район — в текстильной промышленности и садоводстве. В этом районе создается современная лаборатория для сертификации органической и не содержащей ГМО продукции. Также в этом районе на 500 гектарах, а в Навбахоре на 200 гектарах будут созданы интенсивные сады и виноградники.Предлагается завезти из Италии семена подсолнечника и высадить их на 10 тысячах гектаров как вторичную культуру. Это обеспечит дополнительный доход для 5000 жителей, а производимого масла хватит для покрытия годовых потребностей области.На совещании хоким Навоийской области представил планы по задействованию резервов региона, привлечению инвестиций на сумму $2 млрд и увеличению экспорта до $320 млн в 2025 году.Президент отметил, что эти показатели не соответствуют потенциалу области и поручил пересмотреть планы.На совещании указано на необходимость реализации новых проектов преимущественно в Канимехском, Нуратинском, Хатырчинском и Тамдынском районах. Поставлена задача организовать обучение безработных современным профессиям и обеспечение их высокооплачиваемой работой как в Узбекистане, так и за рубежом. Навоийская область — это регион с большим потенциалом в плане инфраструктуры, промышленности и природных ресурсов. За последние семь лет в регион было привлечено $8 млрд инвестиций, реализовано 6,5 тысячи проектов. В этом году завершается реализация 577 проектов на сумму $2,2 млрд.

навоийская область

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навоийския область мирзиёев совещание занятость инвестиции экономика