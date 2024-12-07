https://uz.sputniknews.ru/20241207/v-moskve-otmetili-32-yu-godovschinu-konstitutsii-uzbekistana-47001717.html

В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана

В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Участники круглого стола в посольстве Узбекистана в Москве высоко оценили усилия Узбекистана по укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, особенно странами-соседями.

2024-12-07T14:10+0500

2024-12-07T14:10+0500

2024-12-07T14:11+0500

москва

узбекистан

день конституции

посольство республики узбекистан в рф

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/07/47000586_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5aef7e45b6fcfadaf353f21176fea54a.jpg

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве провели круглый стол по случаю 32-летия со дня принятия Конституции РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие представители экспертных, академических и научных кругов, а также российских СМИ.В ходе мероприятия подчеркивалось, что Конституция определяет суверенитет каждой страны, развитие её государственности, образ жизни граждан, их роль в обществе и служит гарантом независимой, свободной, мирной и благополучной жизни, прочным фундаментом построения правового демократического государства.Советник-посланник посольства Узбекистана Махамаджон Ботралиев рассказал об изменениях в Конституции страны, где Узбекистан впервые определяется как социальное, светское, правовое государство, и высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.Представители экспертных и научных кругов России высоко оценили усилия Узбекистана по укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, особенно странами-соседями, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия.Напомним, что Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.В 2022 году президент РУз Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в основной закон страны. В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тысяч предложений от граждан республики.Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны прошел в Узбекистане 30 апреля 2023 года, в результате чего она обновилась на 65%.

москва

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

москва посольство узбекистан россия день конституции