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https://uz.sputniknews.ru/20241207/v-moskve-otmetili-32-yu-godovschinu-konstitutsii-uzbekistana-47001717.html
В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана
В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Участники круглого стола в посольстве Узбекистана в Москве высоко оценили усилия Узбекистана по укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, особенно странами-соседями.
2024-12-07T14:10+0500
2024-12-07T14:11+0500
москва
узбекистан
день конституции
посольство республики узбекистан в рф
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве провели круглый стол по случаю 32-летия со дня принятия Конституции РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие представители экспертных, академических и научных кругов, а также российских СМИ.В ходе мероприятия подчеркивалось, что Конституция определяет суверенитет каждой страны, развитие её государственности, образ жизни граждан, их роль в обществе и служит гарантом независимой, свободной, мирной и благополучной жизни, прочным фундаментом построения правового демократического государства.Советник-посланник посольства Узбекистана Махамаджон Ботралиев рассказал об изменениях в Конституции страны, где Узбекистан впервые определяется как социальное, светское, правовое государство, и высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.Представители экспертных и научных кругов России высоко оценили усилия Узбекистана по укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, особенно странами-соседями, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия.Напомним, что Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.В 2022 году президент РУз Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в основной закон страны. В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тысяч предложений от граждан республики.Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны прошел в Узбекистане 30 апреля 2023 года, в результате чего она обновилась на 65%.
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москва посольство узбекистан россия день конституции
москва посольство узбекистан россия день конституции

В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана

14:10 07.12.2024 (обновлено: 14:11 07.12.2024)
© SputnikВ Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана
В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
© Sputnik
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Участники круглого стола в посольстве Узбекистана в Москве высоко оценили усилия Узбекистана по укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, особенно странами-соседями.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве провели круглый стол по случаю 32-летия со дня принятия Конституции РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие представители экспертных, академических и научных кругов, а также российских СМИ.
© SputnikВ Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана
В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана
© Sputnik
В ходе мероприятия подчеркивалось, что Конституция определяет суверенитет каждой страны, развитие её государственности, образ жизни граждан, их роль в обществе и служит гарантом независимой, свободной, мирной и благополучной жизни, прочным фундаментом построения правового демократического государства.
Советник-посланник посольства Узбекистана Махамаджон Ботралиев рассказал об изменениях в Конституции страны, где Узбекистан впервые определяется как социальное, светское, правовое государство, и высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.
"Эти изменения являются реальной основой той самой многовекторной политики Узбекистана, которая сейчас работает и на Узбекистан, и на его соседей", - добавил заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Афонцев.
Представители экспертных и научных кругов России высоко оценили усилия Узбекистана по укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, особенно странами-соседями, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия.
© SputnikВ Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана
В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
В Москве отметили 32-ю годовщину Конституции Узбекистана
© Sputnik
Напомним, что Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.
В 2022 году президент РУз Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в основной закон страны. В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тысяч предложений от граждан республики.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны прошел в Узбекистане 30 апреля 2023 года, в результате чего она обновилась на 65%.
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