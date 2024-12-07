https://uz.sputniknews.ru/20241207/v-svyazi-s-prazdnovaniem-dnya-konstitutsii-v-uzbekistane-pomilovany-483-cheloveka--47001172.html

В связи с празднованием Дня Конституции в Узбекистане помилованы 483 человека

В связи с празднованием Дня Конституции в Узбекистане помилованы 483 человека

Sputnik Узбекистан

Из числа помилованных 107 лиц освобождаются от наказания полностью, 275 – условно-досрочно, назначенное в отношении 7 лиц наказание заменяется более мягким. Сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 94 лиц.

2024-12-07T13:11+0500

2024-12-07T13:11+0500

2024-12-07T13:25+0500

амнистия

узбекистан

шавкат мирзиёев

указ

день конституции

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".Указом в связи с 32-летием принятия Конституции Республики Узбекистан помилованы 483 лица, отбывающие срок наказания, которые "по неведению совершили преступление, но уже чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления".Из числа помилованных 107 лиц освобождаются от наказания полностью, 275 – освобождаются от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 7 лиц наказание заменяется более мягким. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 94 лиц.Среди помилованных – 25 граждан иностранных государств, 32 женщины, 5 мужчин старше 60 лет, 274 – в возрасте до 30 лет (из них 104 несовершеннолетних), а также 6 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.Ответственным ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

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