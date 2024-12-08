https://uz.sputniknews.ru/20241208/jivite-dolgo-esli-smojete-putin-tvorcheski-pozdravil-nato-s-novym-godom-47009793.html

Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом

Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом

Sputnik Узбекистан

Как и ожидалось, предновогодний сезон на Западе наполнился улыбками, запахом хвои, звоном колокольчиков и дикой истерикой по поводу новости о скором размещении... 08.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-08T17:10+0500

2024-12-08T17:10+0500

2024-12-08T17:10+0500

колумнисты

в мире

россия

германия

беларусь

владимир путин

нато

санта-клаус

такер карлсон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/08/47009536_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc602b9162619439e8480fb88e28a7d6.jpg

Как и ожидалось, предновогодний сезон на Западе наполнился улыбками, запахом хвои, звоном колокольчиков и дикой истерикой по поводу новости о скором размещении волшебной ракеты "Орешник" в Белоруссии, о чем договорились президенты РФ и РБ по результатам Высшего госсовета Союзного государства в Минске, пишет колумнист РИА Новости.Путин мягко и негромко сообщил, что "Орешники" могут появиться у наших ближайших союзников уже во второй половине 2025 года (параллельно с массовым насыщением наших собственных войск), а цели для них будет определять военно-политическое руководство Белоруссии.Целей много, и все они отличные: из Белоруссии ракета достигнет Лондона и Парижа за восемь минут, базы НАТО в Германии, Польше и Румынии будут поражены за три-шесть минут, а до Киева "Орешник" долетит менее чем за три минуты. В общем и целом, русские "Орешники" из Белоруссии накрывают всю Европу и с легкостью достают до военных баз НАТО на Ближнем Востоке.Не оценив праздничного послания Путина Западу, натовские столицы забыли о планах пить шампанское на развалинах России и угрюмо сосредоточились на невеселых размышлениях в стиле "а нас-то за шо?!": "Смертельный "Орешник" Путина нацелен в самое сердце НАТО"; "Это попытка еще больше унизить и запугать западных союзников Украины"; "Путин хочет усилить стратегические позиции России в преддверии переговоров по Украине" и даже "де-факто аннексировать Беларусь путем расширения своего военного присутствия в стране".Ясное дело, что теперь орехи в золотой фольге на всех евроелках будут ассоциироваться с Путиным, а пролет санок Санта-Клауса будет сопровождаться сиреной воздушной тревоги, из-за чего последняя встреча глав МИД стран НАТО в этом году будет посвящена исключительно "Орешнику". Но, как ни хочется Западу обвинить российского и белорусского президентов в "новом витке агрессии" и испорченном празднике, виноваты вовсе не они.Вчера в Генштабе ВС Белоруссии заявили, что решение о размещении "Орешника" принято в ответ на шаги США и Германии по развертыванию ракет средней дальности в Европе, о чем неуважаемые натовцы оглушительно молчат.А мы напомним.В начале июля этого года Белый дом опубликовал официальное совместное заявление США и ФРГ о том, что с 2026 года на территории Германии будут размещаться американские ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. В частности, речь идет о многоцелевых SM-6, а также о крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах в неядерном оснащении, которые будут развертываться на временной, а далее на постоянной основе. В заявлении было специально указано, что данное оружие будет обладать "значительно большей дальностью, чем нынешние наземные ударные средства в Европе". Одним из главных интересантов соглашения был канцлер Шольц, который заявлял, что это "очень хорошее решение", которое вписывается в стратегию безопасности федерального правительства, так как Германии необходимо "иметь собственную защиту и сдерживание".Угрозы и эскалация? Ну конечно нет: ракеты НАТО несут в клювиках исключительно мир, добро и демократию.Власти РФ неоднократно (вернее — многократно) предупреждали, что если Соединенные Штаты разместят где-либо наземные ракеты средней и меньшей дальности, то Россия откажется от своего добровольного моратория на развертывание подобных комплексов, который был на односторонней основе введен нашей страной после выхода США из ДРСМД в 2019 году (то есть при Трампе, которого сейчас некоторые рисуют маслом чуть ли не как голубя мира Пикассо).Мало того: в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил США и странам НАТО договориться о неразмещении ранее запрещенных ракет в Европе и Азии, но его предложения были отвергнуты. Соответственно, в итоге Россия предприняла вынужденные ответные шаги.Забавно, что в конце ноября этого года посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что "решение разместить американские ракеты средней дальности на территории Германии не является признаком эскалации".Почему же зеркальный шаг России, о котором мы предупреждали давно и многократно, так внезапно возбудил и опечалил Запад?Дело в том, что российская ракетная система "Орешник" жесточайшим образом спутала карты сторонников "стратегического поражения России" на Западе и в корне поменяла всю расстановку сил.Во-первых, Запад в рамках конфликта на Украине постоянно повышал ставки (включая авантюру в Курской области и удары ракетами ATACMS вглубь нашей территории) и всеми силами стремился вынудить Россию к применению тактического ядерного оружия, что мгновенно дало бы повод объявить нашу страну "мировым изгоем" и понудить наших партнеров свернуть с нами любые военно-экономические контакты. Однако "Орешник" даже в неядерном оснащении при его групповом применении ни в чем не уступает применению ядерного оружия по поражающим свойствам, о чем упомянул президент РФ: "Такие новейшие системы, как "Орешник", не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются. Во-первых, это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям и добивается результатов не за счет своей мощи, а за счет точности. Второе — в случае группового применения одного-двух-трех комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное. Но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет".Во-вторых, при моделировании потенциального "горячего" конфликта с Россией НАТО и США исходили из того, что они имеют перед нашей страной кардинальное преимущество в конвенциальных (неядерных) вооружениях, в особенности в высокоточных системах. До бенефиса "Орешника" наши непартнеры были уверены, что они могут выиграть военный конфликт с Россией, поскольку Москва, по их мнению, категорически не хочет ядерной войны. Однако теперь эти иллюзии разбились об "Орешник", который в буквальном смысле не оставит от любых западных конвенциональных систем камня на камне.В своем интервью Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров высказал надежду, что "последний сигнал от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез". Но есть ощущение, что с размещением "Орешников" в Белоруссии степень серьезности на Западе теперь будет просто зашкаливать.

россия

германия

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

путин нато поздравление новый год