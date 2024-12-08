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Какие сладости можно есть при гастрите без вреда для здоровья
Какие сладости можно есть при гастрите без вреда для здоровья
Sputnik Узбекистан
При гастрите врачи не рекомендуют пищу с очень выраженными вкусами, чтобы не раздражать слизистую желудка. Однако сладости под запрет не попадают.
2024-12-08T22:05+0500
2024-12-08T22:05+0500
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сладкое
здоровье
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При гастрите не стоит употреблять излишне соленую, кислую, острую и жирную пищу, чтобы не раздражать слизистую желудка. Однако сладкое не относится к запретным продуктам, а, например, зефир оказывает даже благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.Вместе с тем, она предупредила, что полезный пектин, содержащийся в зефире, − это фруктоза, которая в больших количествах уже несет не пользу, а вред.Если съедать не более одной "шляпки" зефира в день – ничего страшного не случится.В заключение она добавила, что лакомиться зефиром лучше в первой половине дня, поэтому съеденная четвертинка вечером менее полезна, чем целая зефирка утром.
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гастрит сладости здоровье
гастрит сладости здоровье

Какие сладости можно есть при гастрите без вреда для здоровья

22:05 08.12.2024
© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевБоль
Боль - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
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При гастрите врачи не рекомендуют пищу с очень выраженными вкусами, чтобы не раздражать слизистую желудка. Однако сладости под запрет не попадают.
При гастрите не стоит употреблять излишне соленую, кислую, острую и жирную пищу, чтобы не раздражать слизистую желудка. Однако сладкое не относится к запретным продуктам, а, например, зефир оказывает даже благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Зефир – менее калорийный, чем многие другие сладости, и содержит массу полезных микроэлементов: кальций, калий, магний. Еще полезнее – зефир с агар-агаром, тем более что эта желеобразная субстанция для поврежденной слизистой – своего рода лекарство, которое защищает желудок от негативного воздействия, так как, образно говоря, создается такая пленочка", – пояснила специалист

Вместе с тем, она предупредила, что полезный пектин, содержащийся в зефире, − это фруктоза, которая в больших количествах уже несет не пользу, а вред.
"Яблочное или любое другое фруктово-ягодное пюре, из которого делают зефир, – это избыток фруктозы или глюкозы. Если есть много фруктозы или глюкозы, то это – простой путь к ожирению печени и вообще к ожирению, ну и дальше ко всем последующим составляющим. Поэтому делать из зефира панацею – нельзя, но если есть его в умеренном количестве, то это одна из самых безвредных сладостей", – подчеркнула Зухра Павлова.
Если съедать не более одной "шляпки" зефира в день – ничего страшного не случится.

"Если вы в день съедите одну шляпку, точно не произойдет катастрофы. Особенно, если вы ее разобьете, допустим, на две чашки чая или кофе ", – уточнила Павлова.

В заключение она добавила, что лакомиться зефиром лучше в первой половине дня, поэтому съеденная четвертинка вечером менее полезна, чем целая зефирка утром.
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