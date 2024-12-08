https://uz.sputniknews.ru/20241208/kakie-sladosti-mojno-est-pri-gastrite-bez-vreda-dlya-zdorovya-47006988.html

Какие сладости можно есть при гастрите без вреда для здоровья

Какие сладости можно есть при гастрите без вреда для здоровья

Sputnik Узбекистан

При гастрите врачи не рекомендуют пищу с очень выраженными вкусами, чтобы не раздражать слизистую желудка. Однако сладости под запрет не попадают.

2024-12-08T22:05+0500

2024-12-08T22:05+0500

2024-12-08T22:05+0500

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При гастрите не стоит употреблять излишне соленую, кислую, острую и жирную пищу, чтобы не раздражать слизистую желудка. Однако сладкое не относится к запретным продуктам, а, например, зефир оказывает даже благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.Вместе с тем, она предупредила, что полезный пектин, содержащийся в зефире, − это фруктоза, которая в больших количествах уже несет не пользу, а вред.Если съедать не более одной "шляпки" зефира в день – ничего страшного не случится.В заключение она добавила, что лакомиться зефиром лучше в первой половине дня, поэтому съеденная четвертинка вечером менее полезна, чем целая зефирка утром.

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