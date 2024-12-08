https://uz.sputniknews.ru/20241208/otnosheniya-rossii-i-uzbekistana-baziruyutsya-na-vzaimnom-uvajenii--malginov-47011781.html
Отношения России и Узбекистана базируются на взаимном уважении — Мальгинов
Отношения России и Узбекистана базируются на взаимном уважении — Мальгинов
Sputnik Узбекистан
Посол России поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции.
2024-12-08T14:45+0500
2024-12-08T14:45+0500
2024-12-08T14:45+0500
политика
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посольство россии в узбекистане
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олег мальгинов
поздравление
конституция
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российско-узбекские взаимоотношения носят союзнический характер и базируются на этих основополагающих принципах, взаимном уважении друг друга, отметил посол России Олег Мальгинов в своем поздравлении по случаю Дня Конституции Республики Узбекистан.По словам Мальгинова, День Конституции республики — это символ единства, процветания, стабильности и спокойствия ее многонационального народа.Он также пожелал всем узбекистанцам здоровья, добра, удачи и благополучия, успехов в реализации намеченных планов.
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олег мальгинов посол россия поздравление узбекистан день конституции
олег мальгинов посол россия поздравление узбекистан день конституции
Отношения России и Узбекистана базируются на взаимном уважении — Мальгинов
Посол России поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
Российско-узбекские взаимоотношения носят союзнический характер и базируются на этих основополагающих принципах, взаимном уважении друг друга, отметил
посол России Олег Мальгинов в своем поздравлении по случаю Дня Конституции Республики Узбекистан.
"Поздравляю братский народ Узбекистана с 32-й годовщиной принятия Конституции!", — сказал он.
По словам Мальгинова, День Конституции республики — это символ единства, процветания, стабильности и спокойствия ее многонационального народа.
"В Основном законе страны твердо закреплены ключевые положения: Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством", — подчеркнул посол в праздничном поздравлении.
Он также пожелал всем узбекистанцам здоровья, добра, удачи и благополучия, успехов в реализации намеченных планов.