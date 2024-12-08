https://uz.sputniknews.ru/20241208/otnosheniya-rossii-i-uzbekistana-baziruyutsya-na-vzaimnom-uvajenii--malginov-47011781.html

Отношения России и Узбекистана базируются на взаимном уважении — Мальгинов

Отношения России и Узбекистана базируются на взаимном уважении — Мальгинов

Sputnik Узбекистан

Посол России поздравил народ Узбекистана с Днем Конституции.

2024-12-08T14:45+0500

2024-12-08T14:45+0500

2024-12-08T14:45+0500

политика

узбекистан

россия

посольство россии в узбекистане

посол

олег мальгинов

поздравление

конституция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/09/42424745_0:0:769:434_1920x0_80_0_0_c5c6e10ef2ac76970897ecb1b2c8934b.png

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российско-узбекские взаимоотношения носят союзнический характер и базируются на этих основополагающих принципах, взаимном уважении друг друга, отметил посол России Олег Мальгинов в своем поздравлении по случаю Дня Конституции Республики Узбекистан.По словам Мальгинова, День Конституции республики — это символ единства, процветания, стабильности и спокойствия ее многонационального народа.Он также пожелал всем узбекистанцам здоровья, добра, удачи и благополучия, успехов в реализации намеченных планов.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

олег мальгинов посол россия поздравление узбекистан день конституции