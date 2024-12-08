https://uz.sputniknews.ru/20241208/pozitsiya-rossii-po-sirii--mid-rf-sdelal-zayavlenie-47014662.html

Позиция России по Сирии — МИД РФ сделал заявление

Позиция России по Сирии — МИД РФ сделал заявление

Sputnik Узбекистан

Российское внешнеполитическое ведомство обратилось ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.

2024-12-08T19:15+0500

2024-12-08T19:15+0500

2024-12-08T19:15+0500

мид рф

заявление

сирия

война

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. МИД РФ сделал заявление, в котором изложил позицию России по ситуации в Сирии.В связи с этим РФ находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали уважать мнения всех этноконфессиональных сил сирийского общества, отметили, что поддерживают усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254.Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ, находящихся в Сирии.Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет, отметили в МИД РФ.

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2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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