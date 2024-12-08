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https://uz.sputniknews.ru/20241208/pozitsiya-rossii-po-sirii--mid-rf-sdelal-zayavlenie-47014662.html
Позиция России по Сирии — МИД РФ сделал заявление
Позиция России по Сирии — МИД РФ сделал заявление
Sputnik Узбекистан
Российское внешнеполитическое ведомство обратилось ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.
2024-12-08T19:15+0500
2024-12-08T19:15+0500
мид рф
заявление
сирия
война
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. МИД РФ сделал заявление, в котором изложил позицию России по ситуации в Сирии.В связи с этим РФ находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали уважать мнения всех этноконфессиональных сил сирийского общества, отметили, что поддерживают усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254.Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ, находящихся в Сирии.Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет, отметили в МИД РФ.
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россия сирия позиция мид рф
россия сирия позиция мид рф

Позиция России по Сирии — МИД РФ сделал заявление

19:15 08.12.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкРоссийские флаги, установленные в Москве ко Дню государственного флага России
Российские флаги, установленные в Москве ко Дню государственного флага России - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Российское внешнеполитическое ведомство обратилось ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. МИД РФ сделал заявление, в котором изложил позицию России по ситуации в Сирии.
“С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии. В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем”, — говорится в заявлении.
В связи с этим РФ находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали уважать мнения всех этноконфессиональных сил сирийского общества, отметили, что поддерживают усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254.
“Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве”, — говорится в заявлении.
Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ, находящихся в Сирии.
Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет, отметили в МИД РФ.
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