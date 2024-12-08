https://uz.sputniknews.ru/20241208/situatsiya-v-sirii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-47011462.html

Ситуация в Сирии. Что известно к этому часу

Ситуация в Сирии. Что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о новом этапе в истории страны

2024-12-08T13:35+0500

2024-12-08T13:35+0500

2024-12-08T13:35+0500

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сирия

дамаск

ситуация

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Международный аэропорт столицы Сирии Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское радио Sham FM.Ранее агентство Франс Пресс проинформировало со ссылкой на жителей Дамаска, что в сирийской столице слышны выстрелы.В свою очередь, Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.Взрывы были слышны в Дамаске, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.Как утверждал телеканал Al Jazeera, сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними.Кроме того, телеканал сообщил, что вооруженные бандформирования террористов взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице и выпустили всех заключенных.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya.Также он заявил, что находится дома и не намерен покидать его, он призвал сирийских граждан не наносить ущерба государственной собственности. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.По данным телеканала, в здании центрального телевидения Сирии в Дамаске находятся посторонние, якобы "силы оппозиции", а их сторонники тем временем собираются на центральной площади Омейядов в сирийской столице.Что касается президента Сирии Башара Асада, то Агентство Рейтер со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждало, что он якобы покинул Дамаск и улетел "в неизвестном направлении" на фоне военных действий в стране.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил по телефону телеканалу Al-Arabiya, что не в курсе местонахождения президента страны и министра обороны. По его словам, в последний раз он контактировал с Асадом в субботу вечером.Я остаюсь в Дамаске, принял принципиальное решение не уезжать. Также в Сирии остаются 18 министров, я смог связаться как минимум с половиной из них, добавил премьер-министр. Он также сообщил, что не в курсе местонахождения министра обороны страны.Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб утверждал в эфире телеканала Al-Arabiya, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске членам Кабмина Сирии.Также Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya сообщил, что в истории Сирии начинается новая эпоха.Еще одно его заявление касалось установления контакта с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.Говоря о военном присутствии РФ в САР, премьер-министр Сирии отметил, что это вопрос будет решаться новыми властями.Звуки интенсивной перестрелки слышны в правительственном квартале Дамаска, рассказали РИА Новости очевидцы.Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии на фоне продвижения боевиков в стране заявила, что призывает свои силы повысить уровень боеготовности до максимального.Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.Израильские танки утром в воскресенье вошли в буферную зону на границе с Сирией с целью укрепления обороны Голанских высот на фоне событий в соседней стране, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в Сирии.При этом, в субботу вечером главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносить удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Организация признана террористической и запрещена в России

дамаск

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