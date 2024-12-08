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https://uz.sputniknews.ru/20241208/skolko-uzbekistanok-vyshli-v-final-chempionata-azii-2024-po-boksu-47008869.html
Сколько узбекистанок вышли в финал чемпионата Азии-2024 по боксу
Сколько узбекистанок вышли в финал чемпионата Азии-2024 по боксу
Sputnik Узбекистан
Турнир проходит в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 11 декабря.
2024-12-08T11:05+0500
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спорт
бокс
женщины
сборная узбекистана
чемпионат азии
таиланд
финал
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Завершились полуфинальные бои чемпионата Азии по боксу в женской сетке континетального первенства, которое проходит в Таиланде. В итоге женская сборная Узбекистана делегировала в финальную стадию сразу семь своих представительниц, сообщает НОК.Результаты:Напомним, что турнир проходит в тайском Чиангмае с 30 ноября по 11 декабря.
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узбекистанки финал чемпионат азии бокс таиланд
узбекистанки финал чемпионат азии бокс таиланд

Сколько узбекистанок вышли в финал чемпионата Азии-2024 по боксу

11:05 08.12.2024
CC0 / rawpixel.com / Синяя и красная боксерские перчатки
Синяя и красная боксерские перчатки - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2024
CC0 / rawpixel.com /
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Турнир проходит в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 11 декабря.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Завершились полуфинальные бои чемпионата Азии по боксу в женской сетке континетального первенства, которое проходит в Таиланде. В итоге женская сборная Узбекистана делегировала в финальную стадию сразу семь своих представительниц, сообщает НОК.
“В решающую стадию континентального первенства пробились 7 представительниц Узбекистана, которые будут бороться за чемпионский титул 10 декабря. А 2 наши соотечественницы удостоились бронзовых наград”, — говорится в сообщении.
Результаты:
-48 кг: Фарзона Фозилова — Айгерим Саттибаева (Казахстан) 4:1;
-50 кг: Сабина Бобокулова — Раксат Чутхамат (Таиланд) 1:4;
-52 кг: Феруза Казакова — Жазира Уракбаева (Казахстан) 5:0;
-54 кг: Азиза Якубова — Венчиан Ху (Китай) 5:0;
-57 кг: Нигина Уктамова — Риза Пасуит (Филиппины) 5:0;
-66 кг: Навбахор Хамидова — Милана Сафронова (Казахстан) 4:0;
-75 кг: Азиза Зокирова — Мария Борутса (Украина) 5:0;
-81 кг: Сохиба Рузметова — Гулсая Ержан (Казахстан) 1:4;
+81 кг: Олтиной Сотимбоева — Мария Ловчинска (Украина) 5:0.
Напомним, что турнир проходит в тайском Чиангмае с 30 ноября по 11 декабря.
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