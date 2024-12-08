Сколько узбекистанок вышли в финал чемпионата Азии-2024 по боксу
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Турнир проходит в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 11 декабря.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Завершились полуфинальные бои чемпионата Азии по боксу в женской сетке континетального первенства, которое проходит в Таиланде. В итоге женская сборная Узбекистана делегировала в финальную стадию сразу семь своих представительниц, сообщает НОК.
“В решающую стадию континентального первенства пробились 7 представительниц Узбекистана, которые будут бороться за чемпионский титул 10 декабря. А 2 наши соотечественницы удостоились бронзовых наград”, — говорится в сообщении.
Результаты:
-48 кг: Фарзона Фозилова — Айгерим Саттибаева (Казахстан) 4:1;
-50 кг: Сабина Бобокулова — Раксат Чутхамат (Таиланд) 1:4;
-52 кг: Феруза Казакова — Жазира Уракбаева (Казахстан) 5:0;
-54 кг: Азиза Якубова — Венчиан Ху (Китай) 5:0;
-57 кг: Нигина Уктамова — Риза Пасуит (Филиппины) 5:0;
-66 кг: Навбахор Хамидова — Милана Сафронова (Казахстан) 4:0;
-75 кг: Азиза Зокирова — Мария Борутса (Украина) 5:0;
-81 кг: Сохиба Рузметова — Гулсая Ержан (Казахстан) 1:4;
+81 кг: Олтиной Сотимбоева — Мария Ловчинска (Украина) 5:0.
Напомним, что турнир проходит в тайском Чиангмае с 30 ноября по 11 декабря.