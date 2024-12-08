https://uz.sputniknews.ru/20241208/skolko-uzbekistanok-vyshli-v-final-chempionata-azii-2024-po-boksu-47008869.html

Сколько узбекистанок вышли в финал чемпионата Азии-2024 по боксу

Сколько узбекистанок вышли в финал чемпионата Азии-2024 по боксу

Sputnik Узбекистан

Турнир проходит в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 11 декабря.

2024-12-08T11:05+0500

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спорт

бокс

женщины

сборная узбекистана

чемпионат азии

таиланд

финал

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Завершились полуфинальные бои чемпионата Азии по боксу в женской сетке континетального первенства, которое проходит в Таиланде. В итоге женская сборная Узбекистана делегировала в финальную стадию сразу семь своих представительниц, сообщает НОК.Результаты:Напомним, что турнир проходит в тайском Чиангмае с 30 ноября по 11 декабря.

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