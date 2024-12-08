СВО: как "Баба яга" превратилась в "Тетю Веру"
© РИА Новости Украинские военные запускают беспилотник "Баба Яга". Архивное фото
© РИА Новости
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Российские военнослужащие переименовали трофейный дрон ВСУ.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Бойцы подразделения БПЛА группировки войск "Центр", находясь в зоне СВО, модернизировали трофейный БПЛА "Баба Яга", после чего назвали его "тетей Верой", сообщает РИА Новости.
"Они (ВСУ) используют слово "Баба Яга", мы привыкли в страшилках, что это страшная баба-ежичка, а мы добрые люди — приносим добро, поэтому "тетя Вера" доставляет подарки", — прокомментировал символическое переименование трофейного дрона ВСУ российский военнослужащий.
Будучи на боевых позициях операторы подразделения БПЛА в лаборатории, размещенной в блиндаже, самостоятельно провели модернизацию ударного дрона "Баба Яга", используя FPV-дроны для замены стандартных двигателей.
"Вся уникальность данного дрона составляет 4 FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, по их одновременным управлением. Также используя при этом аналоговое управление для уменьшения воздействия средств РЭБ противника", — пояснил младший сержант, старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев.
Он добавил, что за тяжелым беспилотником целенаправленно охотились, и в один из боевых выходов операторам БПЛА с помощью дрона DJI mavic удалось сбить винты "Бабе Яге", в результате тяжелый дрон доставили практически без повреждений.
"Данный квадрокоптер будет использоваться в трех видах – 1-й будет использоваться для доставки боеприпасов и провизии, 2-й тип будет использоваться для минирования местности, а также доставки боеприпасов, такие как ТМ (противотанковая мина), и третий – в качестве ретранслятора и доставщика FPV-дронов на вражеские позиции", — уточнил военнослужащий.
По его словам, "тётя Вера", имея грузоподъемность от 5 до 20 кг, может нести на себе от 4 до 6 FPV-дронов на расстояние от 15 до 20 км. При этом дрон обладает повышенной бесшумностью, и в связи с меньшей теплоотдачей малозаметен для тепловизора. К тому же дешевизна и доступность компонентов позволяет проводить доработку и модернизацию в необходимом количестве.