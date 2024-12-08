https://uz.sputniknews.ru/20241208/svo-kak-baba-yaga-prevratilas-v-tetyu-veru-47014272.html

СВО: как "Баба яга" превратилась в "Тетю Веру"

СВО: как "Баба яга" превратилась в "Тетю Веру"

Sputnik Узбекистан

Российские военнослужащие переименовали трофейный дрон ВСУ.

2024-12-08T18:45+0500

2024-12-08T18:45+0500

2024-12-08T18:45+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Бойцы подразделения БПЛА группировки войск "Центр", находясь в зоне СВО, модернизировали трофейный БПЛА "Баба Яга", после чего назвали его "тетей Верой", сообщает РИА Новости.Будучи на боевых позициях операторы подразделения БПЛА в лаборатории, размещенной в блиндаже, самостоятельно провели модернизацию ударного дрона "Баба Яга", используя FPV-дроны для замены стандартных двигателей.Он добавил, что за тяжелым беспилотником целенаправленно охотились, и в один из боевых выходов операторам БПЛА с помощью дрона DJI mavic удалось сбить винты "Бабе Яге", в результате тяжелый дрон доставили практически без повреждений.По его словам, "тётя Вера", имея грузоподъемность от 5 до 20 кг, может нести на себе от 4 до 6 FPV-дронов на расстояние от 15 до 20 км. При этом дрон обладает повышенной бесшумностью, и в связи с меньшей теплоотдачей малозаметен для тепловизора. К тому же дешевизна и доступность компонентов позволяет проводить доработку и модернизацию в необходимом количестве.

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