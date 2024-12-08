https://uz.sputniknews.ru/20241208/vengerskie-kompanii-zainteresovany-v-realizatsii-29-investproektov-surxandarinskoy-oblasti-47009069.html
Венгерские компании заинтересованы в реализации 29 инвестпроектов Сурхандарьинской области
Венгерские компании заинтересованы в реализации 29 инвестпроектов Сурхандарьинской области
Sputnik Узбекистан
Особый интерес венгерской стороны вызвали проекты в области фармацевтики, сельского хозяйства, рыбоводства и логистики
2024-12-08T12:20+0500
2024-12-08T12:20+0500
2024-12-08T12:20+0500
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компания
бизнес-форум
сурхандарьинская область
инвестиции
инвестпроекты
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В ходе узбекско-венгерского онлайн бизнес-форума обсудили предложения Сурхандарьинской области о реализации 29 инвестиционных проектов, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии участвовали представители более 15 венгерских, 20 узбекских компаний и деловых кругов.В частности, венгерская компания "OTP Банк Груп" представила план по выходу на рынок Узбекистана, включая реализацию совместных инвестпроектов. Дополнительно обсудили перспективы работы "OTP Грин Фанд" в аграрной сфере республики.Кроме того, представители Будапештской торгово-промышленной палаты предложил создать логистический хаб для хранения и экспорта фармпродукции через свободную экономическую зону "Айритом".По итогам мероприятия стороны договорились о разработке совместных проектов, организации визитов деловых кругов и расширении экспорта сельскозпродукции из Узбекистана на рынок Венгрии.Организаторы форума — Посольство Узбекистана в Венгрии совместно с хокимиятом Сурхандарьинской области.
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венгрия компании узбекистан регионы сотрудничество
венгрия компании узбекистан регионы сотрудничество
Венгерские компании заинтересованы в реализации 29 инвестпроектов Сурхандарьинской области
Особый интерес венгерской стороны вызвали проекты в области фармацевтики, сельского хозяйства, рыбоводства и логистики.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
В ходе узбекско-венгерского онлайн бизнес-форума обсудили предложения Сурхандарьинской области о реализации 29 инвестиционных проектов, сообщает
ИА "Дунё".
В мероприятии участвовали представители более 15 венгерских, 20 узбекских компаний и деловых кругов.
В частности, венгерская компания "OTP Банк Груп" представила план по выходу на рынок Узбекистана, включая реализацию совместных инвестпроектов. Дополнительно обсудили перспективы работы "OTP Грин Фанд" в аграрной сфере республики.
“Участники форума рассмотрели предложения Сурхандарьинской области о реализации 29 инвестиционных проектов. Особый интерес вызвали проекты в области фармацевтики, сельского хозяйства, рыбоводства и логистики”, — говорится в сообщении.
Кроме того, представители Будапештской торгово-промышленной палаты предложил создать логистический хаб для хранения и экспорта фармпродукции через свободную экономическую зону "Айритом".
По итогам мероприятия стороны договорились о разработке совместных проектов, организации визитов деловых кругов и расширении экспорта сельскозпродукции из Узбекистана на рынок Венгрии.
Организаторы форума — Посольство Узбекистана в Венгрии совместно с хокимиятом Сурхандарьинской области.