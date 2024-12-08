https://uz.sputniknews.ru/20241208/vengerskie-kompanii-zainteresovany-v-realizatsii-29-investproektov-surxandarinskoy-oblasti-47009069.html

Венгерские компании заинтересованы в реализации 29 инвестпроектов Сурхандарьинской области

Венгерские компании заинтересованы в реализации 29 инвестпроектов Сурхандарьинской области

Sputnik Узбекистан

Особый интерес венгерской стороны вызвали проекты в области фармацевтики, сельского хозяйства, рыбоводства и логистики

2024-12-08T12:20+0500

2024-12-08T12:20+0500

2024-12-08T12:20+0500

венгрия

компания

бизнес-форум

сурхандарьинская область

инвестиции

инвестпроекты

сотрудничество

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_5135aa2376e339f4a8bf5d7c3c551325.jpg

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В ходе узбекско-венгерского онлайн бизнес-форума обсудили предложения Сурхандарьинской области о реализации 29 инвестиционных проектов, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии участвовали представители более 15 венгерских, 20 узбекских компаний и деловых кругов.В частности, венгерская компания "OTP Банк Груп" представила план по выходу на рынок Узбекистана, включая реализацию совместных инвестпроектов. Дополнительно обсудили перспективы работы "OTP Грин Фанд" в аграрной сфере республики.Кроме того, представители Будапештской торгово-промышленной палаты предложил создать логистический хаб для хранения и экспорта фармпродукции через свободную экономическую зону "Айритом".По итогам мероприятия стороны договорились о разработке совместных проектов, организации визитов деловых кругов и расширении экспорта сельскозпродукции из Узбекистана на рынок Венгрии.Организаторы форума — Посольство Узбекистана в Венгрии совместно с хокимиятом Сурхандарьинской области.

венгрия

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

венгрия компании узбекистан регионы сотрудничество