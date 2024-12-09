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ЕЭК представит новый доклад о показателях достижения ЦУР ООН в Евразийском регионе
ЕЭК представит новый доклад о показателях достижения ЦУР ООН в Евразийском регионе
Sputnik Узбекистан
Среди глобальных вызовов, с которыми сталкиваются страны Евразийского региона, – изменение климата, влияющее на все аспекты жизни людей, включая экономику
2024-12-09T09:50+0500
2024-12-09T09:50+0500
2024-12-09T10:03+0500
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. ЕЭК представит новый доклад о показателях достижения ЦУР ООН в Евразийском регионе. Об этом рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на конференции ЕАБР "Содействие устойчивому развитию Центральной Азии" в Алматы, сообщает пресс-служба Комиссии.Среди глобальных вызовов, с которыми сталкиваются страны Евразийского региона, — изменение климата, влияющее на все аспекты жизни людей, включая экономику, подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.По его словам, экономическая интеграция может стать дополнительным фактором, позитивно влияющим на достижение странами ЕАЭС показателей ЦУР.Сагинтаев также сообщил, что в этом году Комиссия начала подготовку нового доклада "Показатели достижения ЦУР ООН в регионе ЕАЭС 2.0". Его планируют презентовать в штаб-квартире ООН в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в июле 2025-го.Первый доклад "Показатели достижения ЦУР ООН в регионе ЕАЭС" Комиссия подготовила в 2017 году. Его ключевой вывод – экономическая интеграция является дополнительным фактором, который позитивно влияет на достижение государствами-членами ЕАЭС показателей ЦУР.
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еэк цур оон евразийский регион климат
еэк цур оон евразийский регион климат
ЕЭК представит новый доклад о показателях достижения ЦУР ООН в Евразийском регионе
09:50 09.12.2024 (обновлено: 10:03 09.12.2024)
Среди глобальных вызовов, с которыми сталкиваются страны Евразийского региона, — изменение климата, влияющее на все аспекты жизни людей, включая экономику.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
ЕЭК представит новый доклад о показателях достижения ЦУР ООН в Евразийском регионе. Об этом рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на конференции ЕАБР "Содействие устойчивому развитию Центральной Азии" в Алматы, сообщает
пресс-служба Комиссии.
Среди глобальных вызовов, с которыми сталкиваются страны Евразийского региона, — изменение климата, влияющее на все аспекты жизни людей, включая экономику, подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.
"Ввиду значимости этого вопроса в 2021 году главы государств Евразийского экономического союза приняли заявление о намерении развивать экономическое сотрудничество в рамках борьбы с изменением климата и его последствиями, – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев. – В нем закреплено намерение достигнуть целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития ООН исходя из принципов функционирования единого рынка ЕАЭС".
По его словам, экономическая интеграция может стать дополнительным фактором, позитивно влияющим на достижение странами ЕАЭС показателей ЦУР.
Сагинтаев также сообщил, что в этом году Комиссия начала подготовку нового доклада "Показатели достижения ЦУР ООН в регионе ЕАЭС 2.0". Его планируют презентовать в штаб-квартире ООН в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в июле 2025-го.
Первый доклад "Показатели достижения ЦУР ООН в регионе ЕАЭС" Комиссия подготовила в 2017 году. Его ключевой вывод – экономическая интеграция является дополнительным фактором, который позитивно влияет на достижение государствами-членами ЕАЭС показателей ЦУР.