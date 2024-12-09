https://uz.sputniknews.ru/20241209/kompaniya-iz-sverdlovskoy-oblasti-gotova-predlojit-uzbekistantsam-do-60-vakansiy-47017229.html

Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий

Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи с сотрудниками Генерального консульства Узбекистана стороны обсудили работу в сфере трудовой миграции

2024-12-09T12:10+0500

2024-12-09T12:10+0500

2024-12-09T12:10+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

свердловская область

трудовая миграция

вакансии

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий. Об этом рассказал руководитель предприятия ООО "Куратье" города Верхний Тагил Александр Власкин в ходе встречи с сотрудниками Генерального консульства Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Речь шла о работе, проводимой в республике в сфере трудовой миграции, в том числе о действующих в каждом регионе "Моноцентрах" для привлечения рабочей силы за рубежом.Чтобы повысить привлекательность рабочих мест и активизировать привлечение граждан Узбекистана, российской стороне рекомендовали четко указать рабочее время в трудовом договоре и внедрить механизмы социальной поддержки.

узбекистан

россия

свердловская область

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трудовая миграция узбекистанцы вакансии свердловская область