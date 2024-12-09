https://uz.sputniknews.ru/20241209/kompaniya-iz-sverdlovskoy-oblasti-gotova-predlojit-uzbekistantsam-do-60-vakansiy-47017229.html
Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий
Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи с сотрудниками Генерального консульства Узбекистана стороны обсудили работу в сфере трудовой миграции
2024-12-09T12:10+0500
2024-12-09T12:10+0500
2024-12-09T12:10+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
свердловская область
трудовая миграция
вакансии
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий. Об этом рассказал руководитель предприятия ООО "Куратье" города Верхний Тагил Александр Власкин в ходе встречи с сотрудниками Генерального консульства Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Речь шла о работе, проводимой в республике в сфере трудовой миграции, в том числе о действующих в каждом регионе "Моноцентрах" для привлечения рабочей силы за рубежом.Чтобы повысить привлекательность рабочих мест и активизировать привлечение граждан Узбекистана, российской стороне рекомендовали четко указать рабочее время в трудовом договоре и внедрить механизмы социальной поддержки.
узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
трудовая миграция узбекистанцы вакансии свердловская область
трудовая миграция узбекистанцы вакансии свердловская область
Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий
В ходе встречи с сотрудниками Генерального консульства Узбекистана стороны обсудили работу в сфере трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik
.Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий. Об этом рассказал руководитель предприятия ООО "Куратье" города Верхний Тагил Александр Власкин в ходе встречи с сотрудниками Генерального консульства Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
“Руководитель предприятия предоставил информацию о возможности формирования до 60 вакантных позиций, а также сообщил, что предлагаемая средняя зарплата будет составлять 50–100 тысяч рублей в зависимости от объема работы”, — говорится в сообщении.
Речь шла о работе, проводимой в республике в сфере трудовой миграции, в том числе о действующих в каждом регионе "Моноцентрах" для привлечения рабочей силы за рубежом.
Чтобы повысить привлекательность рабочих мест и активизировать привлечение граждан Узбекистана, российской стороне рекомендовали четко указать рабочее время в трудовом договоре и внедрить механизмы социальной поддержки.