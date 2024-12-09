https://uz.sputniknews.ru/20241209/peskov-rossiya-oznakomilas-s-zayavleniem-trampa-po-ukraine-47018856.html
Песков: Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине
Песков: Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине
Sputnik Узбекистан
Вновь избранный американский президент опубликовал его в соцсети после встречи в Париже с Макроном и Зеленским.
2024-12-09T14:25+0500
2024-12-09T14:25+0500
2024-12-09T14:25+0500
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля указал, что озвученные Трампом данные о российских потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга, партнеров по БРИКС –Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии.Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.Напомним, что в субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых американец заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его переубедил Макрон. Как сообщило издание New York Post, республиканец во время мероприятия демонстрировал безразличие по отношению к главе киевского режима.
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кремль реакция трамп заявление украина
кремль реакция трамп заявление украина
Песков: Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине
Вновь избранный американский президент опубликовал его в соцсети после встречи в Париже с Макроном и Зеленским.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", — отметил он.
Представитель Кремля указал, что озвученные Трампом данные о российских потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.
“Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны”, — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга, партнеров по БРИКС –Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии.
“Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены Президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России”, — добавил Песков.
Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
Напомним, что в субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых американец заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".
При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его переубедил Макрон. Как сообщило издание New York Post, республиканец во время мероприятия демонстрировал безразличие по отношению к главе киевского режима.