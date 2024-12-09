https://uz.sputniknews.ru/20241209/peskov-rossiya-oznakomilas-s-zayavleniem-trampa-po-ukraine-47018856.html

Песков: Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине

Песков: Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине

Sputnik Узбекистан

Вновь избранный американский президент опубликовал его в соцсети после встречи в Париже с Макроном и Зеленским.

2024-12-09T14:25+0500

2024-12-09T14:25+0500

2024-12-09T14:25+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

россия

сша

дональд трамп

украина

заявление

встреча

эммануэль макрон

владимир зеленский

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля указал, что озвученные Трампом данные о российских потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга, партнеров по БРИКС –Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии.Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.Напомним, что в субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых американец заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его переубедил Макрон. Как сообщило издание New York Post, республиканец во время мероприятия демонстрировал безразличие по отношению к главе киевского режима.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кремль реакция трамп заявление украина