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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241209/putin-slomit-rossiyu-nikomu-ne-udastsya-47022418.html
Путин: Сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия
Путин: Сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия
Sputnik Узбекистан
В День героев Отечества Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
2024-12-09T18:00+0500
2024-12-09T18:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
владимир путин
в мире
медали
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".Путин отметил, что в День героев Отечества, Россия отдает дань уважения всем своим согражданам, которые совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего, своим трудом, делом, ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу."Всех наших Героев объединяет верность долгу - военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством. И высокая, беззаветная любовь к Родине", — сказал глава РФ.Он указал на нерушимость традиций воинской доблести в России.Он также подчеркнул, что Россия продолжит опираться на героев СВО, поскольку именно они являются подлинной элитой страны.Героизм воинов, защищающих жизненные интересы страны, становится нравственным ориентиром для миллионов наших сограждан и вне военной службы, отметил президент РФ."Миллионы людей во всех регионах нашей страны, каждый на своем месте, стремится внести свой вклад в общее дело. Всех объединяет главное — любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию и ее героев", — сказал он.Лидер РФ также подчеркнул, что сплоченность, единство, твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян.На торжественное мероприятие в Кремль, приуроченное ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. пригласили более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
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путин церемония вручение медали герои россия
путин церемония вручение медали герои россия

Путин: Сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия

18:00 09.12.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024"
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю открытия Международного военно-технического форума Армия-2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL
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В День героев Отечества Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".
“Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа”, — сказал он.
Путин отметил, что в День героев Отечества, Россия отдает дань уважения всем своим согражданам, которые совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего, своим трудом, делом, ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу.
"Всех наших Героев объединяет верность долгу - военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством. И высокая, беззаветная любовь к Родине", — сказал глава РФ.
Он указал на нерушимость традиций воинской доблести в России.
“Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость нашего государства, отстаивал наше право самостоятельно определять свою судьбу. И здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуем нерушимость многовековых традиций воинской доблести”, — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что Россия продолжит опираться на героев СВО, поскольку именно они являются подлинной элитой страны.

"У нас уже действует специальная программа подготовки "Время героев". Сейчас среди участников ее первого потока больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звания Героя России. Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они - настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны", — заявил Путин в обращении к Героям России.

Героизм воинов, защищающих жизненные интересы страны, становится нравственным ориентиром для миллионов наших сограждан и вне военной службы, отметил президент РФ.
"Миллионы людей во всех регионах нашей страны, каждый на своем месте, стремится внести свой вклад в общее дело. Всех объединяет главное — любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию и ее героев", — сказал он.
Лидер РФ также подчеркнул, что сплоченность, единство, твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян.

“Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше”, — сказал Путин.

На торжественное мероприятие в Кремль, приуроченное ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. пригласили более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
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