https://uz.sputniknews.ru/20241209/putin-slomit-rossiyu-nikomu-ne-udastsya-47022418.html

Путин: Сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия

Путин: Сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия

Sputnik Узбекистан

В День героев Отечества Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России

2024-12-09T18:00+0500

2024-12-09T18:00+0500

2024-12-09T18:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

владимир путин

в мире

медали

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".Путин отметил, что в День героев Отечества, Россия отдает дань уважения всем своим согражданам, которые совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего, своим трудом, делом, ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу."Всех наших Героев объединяет верность долгу - военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством. И высокая, беззаветная любовь к Родине", — сказал глава РФ.Он указал на нерушимость традиций воинской доблести в России.Он также подчеркнул, что Россия продолжит опираться на героев СВО, поскольку именно они являются подлинной элитой страны.Героизм воинов, защищающих жизненные интересы страны, становится нравственным ориентиром для миллионов наших сограждан и вне военной службы, отметил президент РФ."Миллионы людей во всех регионах нашей страны, каждый на своем месте, стремится внести свой вклад в общее дело. Всех объединяет главное — любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию и ее героев", — сказал он.Лидер РФ также подчеркнул, что сплоченность, единство, твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян.На торжественное мероприятие в Кремль, приуроченное ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. пригласили более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

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