https://uz.sputniknews.ru/20241209/taekvondist-iz-uzbekistana-stal-chempionom-turnira-bolshoy-shlem-chellendjer-v-knr-47017784.html

Таэквондист из Узбекистана стал чемпионом турнира "Большой шлем челленджер" в КНР

Таэквондист из Узбекистана стал чемпионом турнира "Большой шлем челленджер" в КНР

Sputnik Узбекистан

Джасурбек Джайсунов, выступавший в весовой категории -80 кг, завоевал золотую медаль

2024-12-09T13:20+0500

2024-12-09T13:20+0500

2024-12-09T15:40+0500

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китай

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таэквондо

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Таэквондист из Узбекистана стал чемпионом турнира "Большой шлем челленджер" в КНР, сообщает пресс-служба НОК.В финальной схватке против хозяина турнира Джайсунов также не оставил сопернику никаких шансов и решил исход боя в свою пользу. Таким образом, он завоевал право на участие в основном этапе турнира "Большого шлема", который пройдет в следующем году, добавили в пресс-службе.Напомним, по итогам первого дня соревнований Шухрат Салаев (+80 кг) записал в актив команды серебряную медаль.Десятого декабря узбекистанцы выступят в финальном этапе Кубка мира в командном-микст направлении.

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