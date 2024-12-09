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https://uz.sputniknews.ru/20241209/taekvondist-iz-uzbekistana-stal-chempionom-turnira-bolshoy-shlem-chellendjer-v-knr-47017784.html
Таэквондист из Узбекистана стал чемпионом турнира "Большой шлем челленджер" в КНР
Таэквондист из Узбекистана стал чемпионом турнира "Большой шлем челленджер" в КНР
Sputnik Узбекистан
Джасурбек Джайсунов, выступавший в весовой категории -80 кг, завоевал золотую медаль
2024-12-09T13:20+0500
2024-12-09T15:40+0500
спорт
китай
турнир
таэквондо
узбекистан
чемпион
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Таэквондист из Узбекистана стал чемпионом турнира "Большой шлем челленджер" в КНР, сообщает пресс-служба НОК.В финальной схватке против хозяина турнира Джайсунов также не оставил сопернику никаких шансов и решил исход боя в свою пользу. Таким образом, он завоевал право на участие в основном этапе турнира "Большого шлема", который пройдет в следующем году, добавили в пресс-службе.Напомним, по итогам первого дня соревнований Шухрат Салаев (+80 кг) записал в актив команды серебряную медаль.Десятого декабря узбекистанцы выступят в финальном этапе Кубка мира в командном-микст направлении.
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узбекистан таэквондисты турнир кнр золотая медаль
узбекистан таэквондисты турнир кнр золотая медаль

Таэквондист из Узбекистана стал чемпионом турнира "Большой шлем челленджер" в КНР

13:20 09.12.2024 (обновлено: 15:40 09.12.2024)
© НОКДжасурбек Джайсунов - чемпион турнира "Большой шлем челленджер"!
Джасурбек Джайсунов - чемпион турнира Большой шлем челленджер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2024
© НОК
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Джасурбек Джайсунов, выступавший в весовой категории -80 кг, завоевал золотую медаль.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Таэквондист из Узбекистана стал чемпионом турнира "Большой шлем челленджер" в КНР, сообщает пресс-служба НОК.
© НОКДжасурбек Джайсунов - чемпион турнира "Большой шлем челленджер"!
Джасурбек Джайсунов - чемпион турнира Большой шлем челленджер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2024
Джасурбек Джайсунов - чемпион турнира "Большой шлем челленджер"!
© НОК
“В китайском городе Уси завершился турнир "Большой шлем челленджер" по таэквондо WT. В рамках второго дня наш соотечественник Джасурбек Джайсунов, выступавший в весовой категории -80 кг, завоевал золотую медаль”, — говорится в сообщении.
© НОКДжасурбек Джайсунов - чемпион турнира "Большой шлем челленджер"!
Джасурбек Джайсунов - чемпион турнира Большой шлем челленджер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2024
Джасурбек Джайсунов - чемпион турнира "Большой шлем челленджер"!
© НОК
В финальной схватке против хозяина турнира Джайсунов также не оставил сопернику никаких шансов и решил исход боя в свою пользу. Таким образом, он завоевал право на участие в основном этапе турнира "Большого шлема", который пройдет в следующем году, добавили в пресс-службе.
Напомним, по итогам первого дня соревнований Шухрат Салаев (+80 кг) записал в актив команды серебряную медаль.
Десятого декабря узбекистанцы выступят в финальном этапе Кубка мира в командном-микст направлении.
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