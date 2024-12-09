https://uz.sputniknews.ru/20241209/tekstilschiki-iz-uzbekistana-proydut-obuchenie-v-rossii-47020208.html

Текстильщики из Узбекистана пройдут обучение в России

Текстильщики из Узбекистана пройдут обучение в России

Sputnik Узбекистан

Цель визита специалистов текстильной отрасли Хорезмской области в Иваново и Москву — изучение передового российского опыта в области текстильного дизайна и... 09.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-09T15:35+0500

2024-12-09T15:35+0500

2024-12-09T15:35+0500

узбекистан

россия

текстильная фабрика

сотрудничество

обучение

маркетинг

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Специалисты текстильных предприятий Узбекистана пройдут обучение у российских коллег в сфере дизайна и маркетинга, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.При поддержке ТПП 8-17 декабря организован визит текстильщиков Хорезмской области в Иваново и Москву.Узбекистанские текстильщики пройдут обучение на предприятиях "Дилан текстиль", "Шуйские ситцы", "Миртекс", "Филимонова Текстиль", в Русской ассоциации участников фэшн-индустрии, текстильной студии "Трио", посетят торговые центры Москвы."Данные визиты являются важным шагом, направленным на повышение конкурентоспособности текстильной отрасли Узбекистана, внедрение современных методов дизайна и маркетинга, а также налаживание сотрудничества с международными экспертами", — отметили в пресс-службе ТПП.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан, россия, текстильная фабрика, сотрудничество, обучение, маркетинг