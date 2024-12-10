https://uz.sputniknews.ru/20241210/gornyaki-sentralnaya-aziya-vystavka-kongress-tashkent-47028080.html

Горняки из ЦА собрались на международном конгрессе и выставке в Ташкенте

Горняки из ЦА собрались на международном конгрессе и выставке в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Участники обсуждают крупные инвестпроекты по строительству и модернизации предприятий и объектов инфраструктуры, освоению новых месторождений, а также вопросы... 10.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-10T14:36+0500

2024-12-10T14:36+0500

2024-12-10T15:38+0500

узбекистан

ташкент

ца

конгресс

выставка

навоийский горно-металлургический комбинат

инвестпроекты

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташкенте проходят III Международный конгресс и выставка "Горнорудная промышленность РУз и ЦА", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На профессиональной международной площадке собрались более 200 руководителей ведущих предприятий сферы из Узбекистана и других стран Центральной Азии.Участники обсуждают крупные инвестпроекты по строительству и модернизации предприятий и объектов инфраструктуры, освоению новых месторождений, а также вопросы повышения эффективности действующих предприятий горнодобывающей отрасли.В частности, Узбекский комбинат технологических металлов реализует в республике 34 масштабных проекта. Половина из них направлена на выявление новых месторождений: поиски лития, меди, графита, цинка и других полезных ископаемых.Шесть проектов включают обобщение геологической картографии, геохимических и геофизических данных. В рамках 8 проектов разрабатывают специальные технологии для переработки редких и ценных металлов. Еще 3 проекта направлены на использование дополнительных металлов и редких элементов, содержащихся в распространенных и отходных материалах, рассказал зампред правления по операционным вопросам УзТМК Улугбек Рузиев.Мероприятие проходит при поддержке министерства промышленности и геологии Узбекистана.В свою очередь первый заместитель главы по трансформации Навоийского горно-металлургического комбината рассказал о мерах по повышению инвестиционной привлекательности предприятия."В октябре мы выпустили первые еврооблигации, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже. Был очевиден огромный спрос и интерес со стороны инвесторов, поскольку в какой-то момент переподписка составила более $5 млрд — такую сумму инвесторы были готовы предложить. Компания делает все, чтобы стать настоящим международным и глобальным игроком", — сообщил Евгений Антонов.

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узбекистан, ташкент, ца, конгресс, выставка, навоийский горно-металлургический комбинат, инвестпроекты, эксклюзив