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Врач: Как быстро похудеть

Врач: Как быстро похудеть

Sputnik Узбекистан

Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд простых правил.

2024-12-10T22:07+0500

2024-12-10T22:07+0500

2024-12-10T22:07+0500

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здоровье

похудение

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Для эффективного похудения следует увеличить количество овощей в рационе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.Кроме того, она рекомендовала употреблять больше необработанных продуктов, поскольку грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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