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Врач: Как быстро похудеть
Врач: Как быстро похудеть
Sputnik Узбекистан
Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд простых правил.
2024-12-10T22:07+0500
2024-12-10T22:07+0500
2024-12-10T22:07+0500
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мнение эксперта
здоровье
похудение
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Для эффективного похудения следует увеличить количество овощей в рационе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.Кроме того, она рекомендовала употреблять больше необработанных продуктов, поскольку грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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врач похудение правила здоровье
врач похудение правила здоровье
Врач: Как быстро похудеть
Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд простых правил.
Для эффективного похудения следует увеличить количество овощей в рационе, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.
"Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное - не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе. Овощи – отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина", — пояснила специалист.
Кроме того, она рекомендовала употреблять больше необработанных продуктов, поскольку грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.