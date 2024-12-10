https://uz.sputniknews.ru/20241210/planovaya-siriyskaya-katastrofa-47028599.html

Плановая сирийская катастрофа

Плановая сирийская катастрофа

Sputnik Узбекистан

В Москве над посольством Сирии поднят флаг так называемой оппозиции, и уже можно констатировать, что история страны, какой мы ее знали прежде, завершена... 10.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-10T15:45+0500

2024-12-10T15:45+0500

2024-12-10T15:51+0500

колумнисты

сирия

россия

башар асад

запад

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В Москве над посольством Сирии поднят флаг так называемой оппозиции, и уже можно констатировать, что история страны, какой мы ее знали прежде, завершена. Специалистам еще предстоит провести вдумчивый анализ предпосылок произошедшего, включая практически мгновенный распад армии и силовых структур. Все это будет потом, а сегодня хотелось бы поговорить о недавнем прошлом. Именно в нем во многом и кроется причина событий, навсегда изменивших карту Ближнего Востока, пишет колумнист РИА Новости.Не секрет, что правительство Башара Асада сохранило страну во многом благодаря помощи внешних союзников — России и Ирана, помогавших и в военном, и в дипломатическом отношении, к примеру, выведением за скобки курдского вопроса. В то же самое время западный мир из кожи вон лез, чтобы вслед за Ливией и Афганистаном дефрагментировать еще и Сирию, против которой вводились широкие секторальные санкции. Дамаск в прямом смысле слова душили и обкладывали со всех сторон с целью вызвать товарный и финансовый дефицит, разжечь в населении недовольство, подбить его на бунт. С Россией в силу масштабов ее экономики и военной массы такой сценарий не сработал, а вот в Сирии отравленные семена дали вполне ощутимые всходы.Начать с того, что первые санкции против асадовской Сирии были введены не по итогам "арабской весны", приведшей к гражданской войне, а значительно раньше. Сайт правительства Соединенных Штатов сообщает, что еще в мае 2004 года президент Джордж Буш — младший подписал указ № 13338, вводивший широкий спектр ограничений как против физических лиц из числа сирийской власти, так и против ее экономики. Документ этот стал дополнением к постановлению от 1979-го, признававшему Сирию страной — спонсором терроризма и направленному якобы на восстановление суверенитета и территориальной целостности Ливана.После событий на египетской площади Тахрир аналогичные указы начинают сыпаться на Дамаск, как дождь. Номера их неинтересны, а вот содержание — более чем. При этом нужно добавить, что в контур удушения активно включился и Евросоюз. Всего санкции касались 20 направлений — мы в силу ограниченности экранного пространства рассмотрим их пунктирно.Итак, ограничения, наложенные на Сирию, изнемогающую в кровавой каше внутренней междоусобицы, включали:После вступления в сирийский конфликт российских ВКС и ряда прокси правительство Башара Асада контролировало центральную часть страны, где в пределах условного треугольника Ракка — Хомс — Пальмира — Абу-Кемаль расположена большая часть нефтеносных месторождений. Там же, к слову, находятся и газоносные провинции, а все это углеводородное богатство стекалось к западному побережью по двум газо- и одному нефтепроводу. Именно здесь расположены два основных нефтеперерабатывающих завода.При этом немалое количество скважин осталось на территориях, подконтрольных курдам, хотя никто особо не скрывал, что контролируют их американские войска. На юге, в районе Ат-Танфа, аналогичный "бизнес" курировали британцы. В результате комплекса сложившихся условий — а именно: разрушенной войной инфраструктуры, оттока квалифицированных кадров, утраты части территорий — местная нефтедобыча рухнула почти в десять раз. Если на момент начала гражданской войны ежесуточная добыча превышала 385 тысяч баррелей, то спустя десять лет она болталась у отметки 40 тысяч. При этом норвежские изыскатели, приглашенные для проведения аудита, в своем официальном заключении указывали потенциальный объем производства в шесть-семь миллионов бочек.По оценкам еще асадовского правительства, в результате войны, а также воровства представителями западной коалиции сирийских нефти и газа страна понесла ущерб в 68 миллиардов долларов. Для сравнения: на эти деньги можно было бы построить семь "Северных потоков" с двумя магистралями в каждом.Сократилась и добыча газа — с 21 до 13 миллионов кубометров сутки.Налицо топливная нищета в масштабе целой страны, притом что становой хребет сирийской энергетики — это электростанции, изначально привязанные к местным ресурсным месторождениям. Речь про тепловые станции Deir Ali, Tishrin, Nasrieh, Jandar, Al-Zara, Mehardeh и Aleppo. Находясь в тисках санкций, ограниченные по возможностям ремонта, работали они неравномерно, раздражая население и практически не поддерживая хлипкую промышленность.При этом нельзя сказать, что Сирия была неинтересна в плане инвестиций. Как только положение там стабилизировалось, наше "Интер РАО" прорабатывало проект достройки еще двух силовых блоков на ТЭС Tishrin. В результате проект так и оставили под сукном, причем в качестве основной причины был назвал именно ресурсный дефицит. Проще говоря, новые котлы было просто нечем заправлять. Готовы были вкладываться и страны Персидского залива, с которыми Асад при активном посредничестве России смог восстановить дипломатические отношения. Но этим благим намерениям не суждено было случиться, так как на тот момент страны залива еще сильно оглядывались на Вашингтон и боялись встречных санкций.Короче говоря, Башар Асад, может, и не был идеальным государственным лидером, может, страна была бедна и коррумпирована, но западное политическое сообщество приложило все возможные усилия, чтобы завести ситуацию в стране в безвыходный экономический, гуманитарный, энергетический тупик и не дать ей шансов на возрождение. Фактически Сирия просто задохнулась в удавке ограничений, а дальше, к сожалению, достаточно было лишь толчка.

россия

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2024

Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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сирия катастрофа