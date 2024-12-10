https://uz.sputniknews.ru/20241210/sotrudnichestvo-s-ruz-v-oblasti-ii-otkrytie-texnoparkov--o-chem-esche-rasskazal-manturov-47034263.html

Сотрудничество с РУз в области ИИ, открытие технопарков — о чем еще рассказал Мантуров

Сотрудничество с РУз в области ИИ, открытие технопарков — о чем еще рассказал Мантуров

Sputnik Узбекистан

В Москве состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном

2024-12-10T18:30+0500

2024-12-10T18:30+0500

2024-12-10T18:30+0500

россия

узбекистан

денис мантуров

сотрудничество

искусственный интеллект

кибербезопасность

технопарк

инвестиции

железная дорога

проект

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия видит потенциал для расширения взаимодействия с Узбекистаном в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и РУз.Первый вице-премьер РФ также добавил, что в рамках непродовольственной торговли растет значение электронного ритейла. В республике успешно работают российские компании Ozon и Wildberries. Значительная часть продукции, реализуемой на этих площадках, — узбекистанского производства.Кроме того, он рассказал, что в дополнение к действующим площадкам в Чирчике и Джизаке при участии РФ в Узбекистане в ближайшее время откроют еще два технопарка.В качестве примеров кооперации двух стран первый вице-премьер РФ привел запуск производств химических средств защиты растений в Самаркандской области и стекловолокна в Нукусе.Мантуров напомнил, что Россия — один из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана.Мантуров добавил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января – сентября 2024 года увеличился на 10% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, а доля национальных валют в торговле стран на сегодня превысила 70%.Речь шла и о сотрудничестве в области атомной энергетики, в частности, о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности.Соответствующая проектная документация уже разрабатывается, подготовительные работы на площадке будущей АЭС также начались, сообщил Мантуров.Он добавил, что в области энергетики соглашения по долгосрочным поставкам в Узбекистан природного газа реализуются в плановом режиме. Кроме того, российские специалисты участвуют в освоении газовых месторождений в Узбекистане, делятся опытом управления и оптимизации производственных процессов.Первый вице-премьер РФ отдельно остановился на развитии перспективных международных транспортных коридоров. В их числе ТЭО проект Трансафганской железной дороги.Напомним, что по расчетам участников проекта, предварительной стоимостью около $5 млрд, новый транспортный коридор с транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов должен связать страны Европы, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.Мантуров также сообщил о готовности наращивать в Узбекистан поставки зерновой и мясной продукции.В свою очередь продукция узбекских аграриев традиционно пользуется высоким спросом у российских покупателей, добавил Мантуров.Он напомнил, что в увеличении объемов продовольственной торговли важная роль отводится взаимодействию в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля."Готовы оказывать необходимое содействие в профилактике болезней в животноводстве. В том числе через увеличение экспорта ветеринарных препаратов", — подчеркнул Мантуров.

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