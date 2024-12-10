https://uz.sputniknews.ru/20241210/sotrudnichestvo-s-ruz-v-oblasti-ii-otkrytie-texnoparkov--o-chem-esche-rasskazal-manturov-47034263.html
Сотрудничество с РУз в области ИИ, открытие технопарков — о чем еще рассказал Мантуров
Сотрудничество с РУз в области ИИ, открытие технопарков — о чем еще рассказал Мантуров
Sputnik Узбекистан
В Москве состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном
2024-12-10T18:30+0500
2024-12-10T18:30+0500
2024-12-10T18:30+0500
россия
узбекистан
денис мантуров
сотрудничество
искусственный интеллект
кибербезопасность
технопарк
инвестиции
железная дорога
проект
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия видит потенциал для расширения взаимодействия с Узбекистаном в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и РУз.Первый вице-премьер РФ также добавил, что в рамках непродовольственной торговли растет значение электронного ритейла. В республике успешно работают российские компании Ozon и Wildberries. Значительная часть продукции, реализуемой на этих площадках, — узбекистанского производства.Кроме того, он рассказал, что в дополнение к действующим площадкам в Чирчике и Джизаке при участии РФ в Узбекистане в ближайшее время откроют еще два технопарка.В качестве примеров кооперации двух стран первый вице-премьер РФ привел запуск производств химических средств защиты растений в Самаркандской области и стекловолокна в Нукусе.Мантуров напомнил, что Россия — один из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана.Мантуров добавил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января – сентября 2024 года увеличился на 10% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, а доля национальных валют в торговле стран на сегодня превысила 70%.Речь шла и о сотрудничестве в области атомной энергетики, в частности, о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности.Соответствующая проектная документация уже разрабатывается, подготовительные работы на площадке будущей АЭС также начались, сообщил Мантуров.Он добавил, что в области энергетики соглашения по долгосрочным поставкам в Узбекистан природного газа реализуются в плановом режиме. Кроме того, российские специалисты участвуют в освоении газовых месторождений в Узбекистане, делятся опытом управления и оптимизации производственных процессов.Первый вице-премьер РФ отдельно остановился на развитии перспективных международных транспортных коридоров. В их числе ТЭО проект Трансафганской железной дороги.Напомним, что по расчетам участников проекта, предварительной стоимостью около $5 млрд, новый транспортный коридор с транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов должен связать страны Европы, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.Мантуров также сообщил о готовности наращивать в Узбекистан поставки зерновой и мясной продукции.В свою очередь продукция узбекских аграриев традиционно пользуется высоким спросом у российских покупателей, добавил Мантуров.Он напомнил, что в увеличении объемов продовольственной торговли важная роль отводится взаимодействию в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля."Готовы оказывать необходимое содействие в профилактике болезней в животноводстве. В том числе через увеличение экспорта ветеринарных препаратов", — подчеркнул Мантуров.
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мантуров узбекистан россия сотрудничество межправительственная комиссия
мантуров узбекистан россия сотрудничество межправительственная комиссия
Сотрудничество с РУз в области ИИ, открытие технопарков — о чем еще рассказал Мантуров
В Москве состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия видит потенциал для расширения взаимодействия с Узбекистаном в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и РУз.
"Успешный опыт интеграции в экономику цифровых решений предлагаем транслировать на сферы государственного управления и образования. Видим потенциал для расширения сотрудничества в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта", — сказал он.
Первый вице-премьер РФ также добавил, что в рамках непродовольственной торговли растет значение электронного ритейла. В республике успешно работают российские компании Ozon и Wildberries. Значительная часть продукции, реализуемой на этих площадках, — узбекистанского производства.
Кроме того, он рассказал, что в дополнение к действующим площадкам в Чирчике и Джизаке при участии РФ в Узбекистане в ближайшее время откроют еще два технопарка.
"Мы не раз отмечали положительную практику создания в Узбекистане совместных индустриальных парков. Среди очевидных преимуществ такого формата кооперации — набор налоговых преференций и наличие готовой инфраструктуры. В дополнение к уже функционирующим площадкам в Чирчике и Джизаке в ближайшее время запустим еще две — в Навоийской и Бухарской областях", — сообщил Мантуров.
В качестве примеров кооперации двух стран первый вице-премьер РФ привел запуск производств химических средств защиты растений в Самаркандской области и стекловолокна в Нукусе.
"Нам необходимо множить такие инициативы. Тем более что интерес к расширению партнерства только растет. Об этом можно судить по количеству и качеству участников ежегодной выставки "Иннопром. Центральная Азия". Активную поддержку бизнесу оказывают российские институты развития. У них в работе находится ряд крупных инфраструктурных проектов в таких отраслях, как металлургия, химия и горнодобывающая промышленность", — отметил он.
Мантуров напомнил, что Россия — один из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана.
"За девять месяцев объем российских инвестиций увеличился также на 17% по отношению к прошлому году. В республике работает более трех тысяч предприятий с российским участием. Это без малого четверть от общего количества действующих в Узбекистане компаний с иностранным капиталом", — указал он.
Мантуров добавил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января – сентября 2024 года увеличился на 10% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, а доля национальных валют в торговле стран на сегодня превысила 70%.
"Тем самым у нас сформированы базовые условия для выполнения амбициозной задачи по кратному увеличению товарооборота. Главы наших государств обозначили в качестве ориентира планку в 30 миллиардов долларов. Для реализации этих планов подписан ряд двусторонних документов. Они определяют системную основу для расширения партнерства по всем ключевым направлениям", — резюмировал он.
Речь шла и о сотрудничестве в области атомной энергетики, в частности, о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности.
Соответствующая проектная документация уже разрабатывается, подготовительные работы на площадке будущей АЭС также начались, сообщил Мантуров.
Он добавил, что в области энергетики соглашения по долгосрочным поставкам в Узбекистан природного газа реализуются в плановом режиме. Кроме того, российские специалисты участвуют в освоении газовых месторождений в Узбекистане, делятся опытом управления и оптимизации производственных процессов.
Первый вице-премьер РФ отдельно остановился на развитии перспективных международных транспортных коридоров. В их числе ТЭО проект Трансафганской железной дороги.
"Особое внимание уделяем развитию перспективных международных транспортных коридоров. В том числе с использованием новых маршрутов через Каспийское море. Ведется совместная работа по подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги", — сказал он.
Напомним, что по расчетам участников проекта, предварительной стоимостью около $5 млрд, новый транспортный коридор с транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов должен связать страны Европы, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.
Мантуров также сообщил о готовности наращивать в Узбекистан поставки зерновой и мясной продукции.
"Еще одна значимая сфера нашего сотрудничества — это сельское хозяйство. Мы готовы наращивать поставки в Узбекистан масложировой, зерновой, мясной продукции и кондитерских изделий", — сказал он.
В свою очередь продукция узбекских аграриев традиционно пользуется высоким спросом у российских покупателей, добавил Мантуров.
Он напомнил, что в увеличении объемов продовольственной торговли важная роль отводится взаимодействию в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля.
"Готовы оказывать необходимое содействие в профилактике болезней в животноводстве. В том числе через увеличение экспорта ветеринарных препаратов", — подчеркнул Мантуров.