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https://uz.sputniknews.ru/20241210/tashoblast-investitsii-eksport-47032649.html
В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд
В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд
Sputnik Узбекистан
В настоящее время возможности столичного региона не используют в полной мере
2024-12-10T18:00+0500
2024-12-10T18:00+0500
экономика
узбекистан
ташкентская область
инвестиции
экспорт
совещание
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд. Такие планы озвучил хоким региона на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла об эффективном использовании незадействованных возможностей, увеличении количества рабочих мест и привлечении инвестиций. Отмечалось, что лишь 25% всех земель области используют в сельском хозяйстве. Доходы с одного гектара здесь ниже, чем в других регионах. В таких городах, как Бекабад и Ахангаран, а также в Аккурганском, Чиназском и Пскентском районах переработка сельхозпродукции находится на крайне низком уровне. Обеспечение продовольственной безопасности и экспорт плодоовощной продукции также не соответствуют потенциалу. Чтобы повысить эффективность использования земли каждый кластер, фермерское и дехканское хозяйство внесут в информационную систему "Агроплатформа". Она будет включать данные о посевных площадях, объемах продукции, числе работников и налоговых поступлениях. В целом земли в 22 районах и городах области будут связаны с перерабатывающими и экспортными предприятиями. Это позволит в следующем году заготовить 3,5 млн тонн плодоовощной продукции и экспортировать ее на сумму $500 млн. Говорили и о том, что инфраструктура и логистика Ташобласти благоприятны для предпринимательства. Однако за последние три года площадь производственных, торговых и сервисных объектов увеличилась всего на 1,6 млн квадратных метров, что в 3,5 раза меньше, чем в столице. Из 9 тыс. гектаров земли, выделенных под инвестпроекты, 2 тыс. не используют. Ряд гособъектов простаивает. Между тем инвесторы заинтересованы в строительстве "умного города", медицинского кластера и "зеленых" электростанций в регионе. Тысячи предпринимателей из столицы и других областей ищут площадки для расширения бизнеса, строительства новых предприятий, гостиниц, торговых и туркомплексов. Глава республики указал на недостатки в работе Агентства по управлению государственными активами и ответственных лиц области. Он дал поручения выставить на аукцион здания и земли на выгодных для предпринимателей условиях, а также нарастить объемы инвестиций, создать новые рабочие места и увеличить экспорт за счет этих объектов. Президент обратил внимание на то, что половину из ожидаемых инвестиций планируют направить в уже развитые города — Алмалык, Ангрен, Чирчик, а также Ахангаранский, Зангиатинский и Кибрайский районы. В связи с этим, необходимо разработать дополнительные проекты в относительно отстающих районах, таких как Аккурган, Бекабад, Бука, Паркент, Пскент, Куйичирчик и Чиназ, чтобы создать новые рабочие места. Мирзиёев подчеркнул, что за счет возможностей Ташкентской области можно добиться повышения доходов всего населения. "Поставлена задача в следующем году обеспечить занятость 700 тысяч человек, снизить уровень безработицы до ее естественного уровня. вывести из бедности 22 тысячи семей, сократив уровень бедности с нынешних 7,2 до 4 процентов, а также обеспечить работой трудовых мигрантов, возвращающихся из-за рубежа", — говорится в сообщении.
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ташкентская область инвестиции
ташкентская область инвестиции

В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд

18:00 10.12.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд
В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В настоящее время возможности столичного региона не используют в полной мере.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд. Такие планы озвучил хоким региона на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд
В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2024
В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла об эффективном использовании незадействованных возможностей, увеличении количества рабочих мест и привлечении инвестиций.
Отмечалось, что лишь 25% всех земель области используют в сельском хозяйстве. Доходы с одного гектара здесь ниже, чем в других регионах. В таких городах, как Бекабад и Ахангаран, а также в Аккурганском, Чиназском и Пскентском районах переработка сельхозпродукции находится на крайне низком уровне. Обеспечение продовольственной безопасности и экспорт плодоовощной продукции также не соответствуют потенциалу.
Чтобы повысить эффективность использования земли каждый кластер, фермерское и дехканское хозяйство внесут в информационную систему "Агроплатформа". Она будет включать данные о посевных площадях, объемах продукции, числе работников и налоговых поступлениях.
"В следующем году в семи районах, специализирующихся на плодоовощной продукции, на площади 52 тысячи гектаров планируется организовать трехразовое получение урожая. Также на 5 тысячах гектаров будут созданы промышленные сады и виноградники", — говорится в сообщении.
В целом земли в 22 районах и городах области будут связаны с перерабатывающими и экспортными предприятиями. Это позволит в следующем году заготовить 3,5 млн тонн плодоовощной продукции и экспортировать ее на сумму $500 млн.
Говорили и о том, что инфраструктура и логистика Ташобласти благоприятны для предпринимательства. Однако за последние три года площадь производственных, торговых и сервисных объектов увеличилась всего на 1,6 млн квадратных метров, что в 3,5 раза меньше, чем в столице. Из 9 тыс. гектаров земли, выделенных под инвестпроекты, 2 тыс. не используют. Ряд гособъектов простаивает.
Между тем инвесторы заинтересованы в строительстве "умного города", медицинского кластера и "зеленых" электростанций в регионе. Тысячи предпринимателей из столицы и других областей ищут площадки для расширения бизнеса, строительства новых предприятий, гостиниц, торговых и туркомплексов.
Глава республики указал на недостатки в работе Агентства по управлению государственными активами и ответственных лиц области. Он дал поручения выставить на аукцион здания и земли на выгодных для предпринимателей условиях, а также нарастить объемы инвестиций, создать новые рабочие места и увеличить экспорт за счет этих объектов.
"Хоким Ташкентской области представил планы на следующий год по привлечению 5 миллиардов долларов инвестиций и увеличению экспорта до 2 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Президент обратил внимание на то, что половину из ожидаемых инвестиций планируют направить в уже развитые города — Алмалык, Ангрен, Чирчик, а также Ахангаранский, Зангиатинский и Кибрайский районы. В связи с этим, необходимо разработать дополнительные проекты в относительно отстающих районах, таких как Аккурган, Бекабад, Бука, Паркент, Пскент, Куйичирчик и Чиназ, чтобы создать новые рабочие места.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд
В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2024
В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев подчеркнул, что за счет возможностей Ташкентской области можно добиться повышения доходов всего населения.
"Поставлена задача в следующем году обеспечить занятость 700 тысяч человек, снизить уровень безработицы до ее естественного уровня. вывести из бедности 22 тысячи семей, сократив уровень бедности с нынешних 7,2 до 4 процентов, а также обеспечить работой трудовых мигрантов, возвращающихся из-за рубежа", — говорится в сообщении.
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