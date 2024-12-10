https://uz.sputniknews.ru/20241210/tashoblast-investitsii-eksport-47032649.html

В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд

В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд

Sputnik Узбекистан

В настоящее время возможности столичного региона не используют в полной мере

2024-12-10T18:00+0500

2024-12-10T18:00+0500

2024-12-10T18:00+0500

экономика

узбекистан

ташкентская область

инвестиции

экспорт

совещание

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0a/47032143_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_84f9fe14fb5b5d1e5f66e443294432a7.jpg

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташобласть планируют привлечь $5 млрд инвестиций и увеличить экспорт до $2 млрд. Такие планы озвучил хоким региона на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла об эффективном использовании незадействованных возможностей, увеличении количества рабочих мест и привлечении инвестиций. Отмечалось, что лишь 25% всех земель области используют в сельском хозяйстве. Доходы с одного гектара здесь ниже, чем в других регионах. В таких городах, как Бекабад и Ахангаран, а также в Аккурганском, Чиназском и Пскентском районах переработка сельхозпродукции находится на крайне низком уровне. Обеспечение продовольственной безопасности и экспорт плодоовощной продукции также не соответствуют потенциалу. Чтобы повысить эффективность использования земли каждый кластер, фермерское и дехканское хозяйство внесут в информационную систему "Агроплатформа". Она будет включать данные о посевных площадях, объемах продукции, числе работников и налоговых поступлениях. В целом земли в 22 районах и городах области будут связаны с перерабатывающими и экспортными предприятиями. Это позволит в следующем году заготовить 3,5 млн тонн плодоовощной продукции и экспортировать ее на сумму $500 млн. Говорили и о том, что инфраструктура и логистика Ташобласти благоприятны для предпринимательства. Однако за последние три года площадь производственных, торговых и сервисных объектов увеличилась всего на 1,6 млн квадратных метров, что в 3,5 раза меньше, чем в столице. Из 9 тыс. гектаров земли, выделенных под инвестпроекты, 2 тыс. не используют. Ряд гособъектов простаивает. Между тем инвесторы заинтересованы в строительстве "умного города", медицинского кластера и "зеленых" электростанций в регионе. Тысячи предпринимателей из столицы и других областей ищут площадки для расширения бизнеса, строительства новых предприятий, гостиниц, торговых и туркомплексов. Глава республики указал на недостатки в работе Агентства по управлению государственными активами и ответственных лиц области. Он дал поручения выставить на аукцион здания и земли на выгодных для предпринимателей условиях, а также нарастить объемы инвестиций, создать новые рабочие места и увеличить экспорт за счет этих объектов. Президент обратил внимание на то, что половину из ожидаемых инвестиций планируют направить в уже развитые города — Алмалык, Ангрен, Чирчик, а также Ахангаранский, Зангиатинский и Кибрайский районы. В связи с этим, необходимо разработать дополнительные проекты в относительно отстающих районах, таких как Аккурган, Бекабад, Бука, Паркент, Пскент, Куйичирчик и Чиназ, чтобы создать новые рабочие места. Мирзиёев подчеркнул, что за счет возможностей Ташкентской области можно добиться повышения доходов всего населения. "Поставлена задача в следующем году обеспечить занятость 700 тысяч человек, снизить уровень безработицы до ее естественного уровня. вывести из бедности 22 тысячи семей, сократив уровень бедности с нынешних 7,2 до 4 процентов, а также обеспечить работой трудовых мигрантов, возвращающихся из-за рубежа", — говорится в сообщении.

узбекистан

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкентская область инвестиции