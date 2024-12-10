https://uz.sputniknews.ru/20241210/uzbekistan-bashkortostan-sotrudnichestvo-47026348.html
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Башкортостана
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Башкортостана
Sputnik Узбекистан
В Ташкент прибыла делегация Республики Башкортостан РФ для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии.
2024-12-10T13:25+0500
2024-12-10T13:25+0500
2024-12-10T13:25+0500
пресс-центр
пресс-центр
пресс-конференция
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экономика
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана и Башкортостана обсудят в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе пресс-конференции первого заместителя министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Лены Изотовой.Мероприятие пройдет 12 декабря в 9.00 по ташкентскому времени. В Ташкент прибыла делегация из Башкортостана для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии.В ходе пресс-конференции речь пойдет о сотрудничестве одного из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов России с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий, о том, как взаимодействуют промышленные производители и какие направления они планируют развивать.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
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узбекистан башкортостан сотрудничество ташкент делегация бизнес-миссия
узбекистан башкортостан сотрудничество ташкент делегация бизнес-миссия
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана и Башкортостана
В Ташкент прибыла делегация Республики Башкортостан РФ для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Взаимодействие Узбекистана и Башкортостана обсудят в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе пресс-конференции первого заместителя министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Лены Изотовой.
Мероприятие пройдет 12 декабря в 9.00 по ташкентскому времени.
В Ташкент прибыла делегация из Башкортостана для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии.
В ходе пресс-конференции речь пойдет о сотрудничестве одного из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов России с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий, о том, как взаимодействуют промышленные производители и какие направления они планируют развивать.
К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.