https://uz.sputniknews.ru/20241210/uzbekistan-i-malayziya-proekty-razvitiya-umnyx-gorodov-47024440.html

Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития "умных" городов

Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития "умных" городов

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность об организации визита бизнес-миссии участников Альянса "умных" городов в РУз

2024-12-10T09:58+0500

2024-12-10T09:58+0500

2024-12-10T10:32+0500

общество

узбекистан

малайзия

сотрудничество

информационные технологии

умный город

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития "умных" городов, сообщает ИА "Дунё". Перспективы сотрудничества обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и председатель малайзийского Альянса "умных" городов Раслан Ахмад. Речь шла о разработке для Узбекистана краткосрочных образовательных и обучающих программ по темам "умные" города, цифровая трансформация, циркулярная экономика, экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG). Достигнуты договоренности об организации визита бизнес-миссии участников Альянса "умных" городов в РУз. Для справки: Альянс "умных" городов Малайзии создан в 2018 году. В его составе более 100 членов, среди которых госорганизации, частные компании, инвесторы, средний и малый бизнес, научные и образовательные учреждения. В числе задач Альянса — налаживание государственно-частного партнерства, содействие обмену инновационными, технологическими и устойчивыми решениями "умного города", а также организация конференций и выставок.

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