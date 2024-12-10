https://uz.sputniknews.ru/20241210/uzbekistan-i-malayziya-proekty-razvitiya-umnyx-gorodov-47024440.html
Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития "умных" городов
Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития "умных" городов
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность об организации визита бизнес-миссии участников Альянса "умных" городов в РУз
2024-12-10T09:58+0500
2024-12-10T09:58+0500
2024-12-10T10:32+0500
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малайзия
сотрудничество
информационные технологии
умный город
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития "умных" городов, сообщает ИА "Дунё". Перспективы сотрудничества обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и председатель малайзийского Альянса "умных" городов Раслан Ахмад. Речь шла о разработке для Узбекистана краткосрочных образовательных и обучающих программ по темам "умные" города, цифровая трансформация, циркулярная экономика, экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG). Достигнуты договоренности об организации визита бизнес-миссии участников Альянса "умных" городов в РУз. Для справки: Альянс "умных" городов Малайзии создан в 2018 году. В его составе более 100 членов, среди которых госорганизации, частные компании, инвесторы, средний и малый бизнес, научные и образовательные учреждения. В числе задач Альянса — налаживание государственно-частного партнерства, содействие обмену инновационными, технологическими и устойчивыми решениями "умного города", а также организация конференций и выставок.
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узбекистан малайзия проекты умные города
узбекистан малайзия проекты умные города
Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития "умных" городов
09:58 10.12.2024 (обновлено: 10:32 10.12.2024)
Достигнута договоренность об организации визита бизнес-миссии участников Альянса "умных" городов в РУз.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Узбекистан и Малайзия планируют совместные проекты развития "умных" городов, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы сотрудничества обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и председатель малайзийского Альянса "умных" городов Раслан Ахмад.
"В ходе диалога обсуждались перспективы совместных проектов развития "умных" городов, обмена опытом, изучения успешной практики на примере городов Путраджайи и "Sunway City" Малайзии, взаимных визитов и совместной научно-практической деятельности", — говорится в сообщении.
Речь шла о разработке для Узбекистана краткосрочных образовательных и обучающих программ по темам "умные" города, цифровая трансформация, циркулярная экономика, экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG).
Достигнуты договоренности об организации визита бизнес-миссии участников Альянса "умных" городов в РУз.
Для справки: Альянс "умных" городов Малайзии создан в 2018 году. В его составе более 100 членов, среди которых госорганизации, частные компании, инвесторы, средний и малый бизнес, научные и образовательные учреждения. В числе задач Альянса — налаживание государственно-частного партнерства, содействие обмену инновационными, технологическими и устойчивыми решениями "умного города", а также организация конференций и выставок.