https://uz.sputniknews.ru/20241210/v-uzbekistane-planiruyut-ogranichit-rabotu-gazovyx-zapravok-47024752.html

В Узбекистане планируют ограничить работу газовых заправок — причина

В Узбекистане планируют ограничить работу газовых заправок — причина

Sputnik Узбекистан

В Минэнерго пояснили, что вероятность краткосрочного ограничения деятельности газозаправочных компрессорных станций (АЗС) связана с наступившими в республике холодами

2024-12-10T11:13+0500

2024-12-10T11:13+0500

2024-12-10T11:13+0500

узбекистан

министерство энергетики узбекистана

азс

общество

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в некоторых регионах Узбекистана могут ограничить в связи с резким притоком холодных воздушных масс на территорию республики, сообщает пресс-служба министерства энергетики. По данным ведомства, из-за наступивших холодов суточное потребление природного газа населением выросло на 20% по сравнению с предыдущей неделей, электроэнергии — на 15%. "В связи с этим областные и районные администрации будут соответствующим образом предоставлять информацию в официальных источниках о мерах по ограничению деятельности АГНКС", — добавили в Минэнерго.

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