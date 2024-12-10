https://uz.sputniknews.ru/20241210/v-uzbekistane-planiruyut-ogranichit-rabotu-gazovyx-zapravok-47024752.html
В Узбекистане планируют ограничить работу газовых заправок — причина
В Узбекистане планируют ограничить работу газовых заправок — причина
Sputnik Узбекистан
В Минэнерго пояснили, что вероятность краткосрочного ограничения деятельности газозаправочных компрессорных станций (АЗС) связана с наступившими в республике холодами
2024-12-10T11:13+0500
2024-12-10T11:13+0500
2024-12-10T11:13+0500
узбекистан
министерство энергетики узбекистана
азс
общество
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в некоторых регионах Узбекистана могут ограничить в связи с резким притоком холодных воздушных масс на территорию республики, сообщает пресс-служба министерства энергетики. По данным ведомства, из-за наступивших холодов суточное потребление природного газа населением выросло на 20% по сравнению с предыдущей неделей, электроэнергии — на 15%. "В связи с этим областные и районные администрации будут соответствующим образом предоставлять информацию в официальных источниках о мерах по ограничению деятельности АГНКС", — добавили в Минэнерго.
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узбекистан азс работа ограничение
узбекистан азс работа ограничение
В Узбекистане планируют ограничить работу газовых заправок — причина
В Минэнерго пояснили, что вероятность краткосрочного ограничения деятельности газозаправочных компрессорных станций связана с наступившими в республике холодами.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в некоторых регионах Узбекистана могут ограничить в связи с резким притоком холодных воздушных масс на территорию республики, сообщает
пресс-служба министерства энергетики.
"Учитывая, что нашей приоритетной задачей является обеспечение природным газом домохозяйств и объектов социальной сферы, в соответствии с планами, разработанными совместно с местными администрациями, в некоторых районах с высоким потреблением планируется ввести краткосрочные ограничения на деятельность АГНКС", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, из-за наступивших холодов суточное потребление природного газа населением выросло на 20% по сравнению с предыдущей неделей, электроэнергии — на 15%.
"В связи с этим областные и районные администрации будут соответствующим образом предоставлять информацию в официальных источниках о мерах по ограничению деятельности АГНКС", — добавили в Минэнерго.