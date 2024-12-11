https://uz.sputniknews.ru/20241211/aktivnyy-i-sportivnyy-turizm-v-uzbekistane-sostoyanie-problemy-perspektivy-47045564.html

Активный и спортивный туризм в Узбекистане: состояние, проблемы, перспективы

Активный и спортивный туризм в Узбекистане: состояние, проблемы, перспективы

Sputnik Узбекистан

По мнению экспертов, у Узбекистана есть все возможности стать частью мирового рынка данного турнаправления. Правда ускорить этот процесс поможет решение нескольких вопросов, среди которых подготовка кадров и совершенствование нормативно-правовой базы.

2024-12-11T19:40+0500

2024-12-11T19:40+0500

2024-12-11T19:40+0500

узбекистан

туризм

круглый стол

ташкент

чимган

туристы

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялся круглый стол на тему "Активный и спортивный туризм в Узбекистане: состояние, проблемы, перспективы". Его организовали Комитет по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз, Научно-исследовательский институт развития туризма и Ташкентский государственный университет востоковедения.В работе круглого стола участвовали в том числе представители министерства спорта, министерства по чрезвычайным ситуациям, Управления по безопасности туризма МВД РУз, Агентства лесного хозяйства, Государственного заповедника "Сурхан", Национального природного парка "Заамин", Гиссарского государственного заповедника и Национального природного парка "Угам-Чаткал".Представители сферы собрались, чтобы не только обсудить текущие проблемы и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане, обменяться опытом с государственными структурами, но и выработать совместные действия для эффективного развития туристической инфраструктуры.Как рассказали во время круглого стола, по данным профильных изданий, которые занимались проектированием туристического пакета услуг экстремального и спортивного туризма, средний чек или доход от спортивного туриста почти в три раза превышает средний чек традиционного туриста. А каждый сум или рубль, вложенный в развитие инфраструктуры активного туризма, прямо или косвенно приносит более 10 сумов дохода и дополнительные рабочие места. Общий мировой рынок активного и экстремального туризма оценивается разными экспертами примерно в $400-500 млрд.В 2024 году одно из международных туристических изданий назвало Бразилию лучшей страной для экстремального туризма. Среди лидеров рейтинга также Греция, Коста-Рика, Аргентина, Португалия. Ключевыми категориями, по которым оценивались страны, назвали ресурсы для экстремального туризма, безопасность, природные ресурсы, инфраструктура, культурные ресурсы, имидж и бренд экстремального туризма, а также госполитика в поддержку развития.Участники круглого стола сошлись во мнении, что Узбекистан обладает всеми необходимыми базовыми ресурсами для того, чтобы стать активным участником мирового туристского рынка, ведь развитие этой сферы позволит существенно обогатить экономику страны.Развитием этого туристического направления в Узбекистане занимается в том числе эта негосударственная некоммерческая организация, созданная в 2007 году.Ежегодно федерация проводит крупные фестивали, республиканские чемпионаты и Кубки совместно и утвержденные с календарными планами Минтуризма и Минспорта. Всего более 30 мероприятий в год. Среди самых масштабных — "Чимганское эхо", которому уже более 50 лет. Традиционно фестиваль собирает от 5 до 20 тысяч участников. Кроме того, ежегодная парусная регата.В Самаркандской области прошел международный туристический фестиваль по активному туризму.Эксперты различают активный и спортивный туризм. Под активным больше понимается именно вид туризма, а под спортивным – вид спорта. Активный туризм представлен пешеходным, водным, горным, спелео- и автотуризмом.Среди вопросов, которые сегодня требуют решения, — подготовка кадров, развитие детского туризма и массового спорта, совершенствование нормативно-правовой базы, облегчение пограничных режимов, улучшение качества дорог. Что касается последнего, то это позволит значительно снизить расходы туристов, а значит увеличить их поток.Он не скрывает: пока есть установка поддерживать олимпийские виды спорта. И добавляет, что такая политика оправдала себя на прошедшей Олимпиаде: Узбекистан занял 13-е место. Между тем наступил 4-летний межолимпийский цикл, поэтому, говорят представители сферы, можно вернуться к проблемным вопросам.Одним из участников круглого стола также стал узбекистанский альпинист Сергей Денисенко, о котором далеко за пределами родной страны узнали в 2021 году. Сергей стал первым узбекистанцем, совершившим восхождение на Эверест с южного склона. После этого он был удостоен почетного звания "Узбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана").Так вот Сергей представил свой авторский социальный проект "Горец", состоящий из четырех независимых программ — "21 горизонт" (восхождение на вершины-трехтысячники Узбекистана), "21 каскад" (походы к водопадам), "21 мираж" (походы к горным озерам) и "21 подземелье" (походы к пещерам и гротам).По словам автора проекта, выполнить одну программу – задача не из легких, это занимает много времени, требует особых усилий и затрат, ведь локации "разбросаны" по всей стране. Звание "горца" получит только тот, кто закроет все четыре программы, уточняет Сергей Денисов. Между тем, осилившие одну программу удостаиваются медали и диплома с перечнем всех локаций, которые он прошел.Еще одна ценность проекта в том, что туристы делятся пройденными треками и проверенными локациями. Среди участников уже есть путешественники из России, Украины и Казахстана, поэтому можно сказать что "горец" выходит на международный уровень.

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