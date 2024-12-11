https://uz.sputniknews.ru/20241211/mamarizo-nurmuratov-osvobojden-ot-doljnosti-predsedatelya-tsb-uzbekistana-47043363.html

Мамаризо Нурмуратов освобожден от должности председателя ЦБ Узбекистана

Мамаризо Нурмуратов освобожден от должности председателя ЦБ Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Мамаризо Нурмуратов был назначен главой Центробанка в июне 2017 года. В мае 2022 года его полномочия были продлены Сенатом Олий Мажлиса еще на 5 лет.

2024-12-11T16:03+0500

2024-12-11T16:03+0500

2024-12-11T16:03+0500

центральный банк республики узбекистан

мамаризо нурмуратов

президент

общество

председатель

цб

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Мамаризо Нурмуратов освобожден от должности председателя Центрального банка Узбекистана, сообщила пресс-служба верхней палаты.Ранее пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил, что президент внес в верхнюю палату предложение об увольнении председателя правления Центробанка.После этого было принято решение верхней палаты об освобождении Нурмуратова от занимаемой должности.Мамаризо Нурмуратов родился в Самаркандской области в 1960 году. В 1977 году поступил в Ташкентский институт народного хозяйства, в 1982 году окончил Ленинградский институт экономики и финансов. В 1985-1988 годах учился в Московском финансовом институте.Свою деятельность в системе Центрального банка он начал с 1993 года. Работал директором Центра научных исследований, заместителем председателя правления и первым заместителем председателя ЦБ.В 2000—2004 годах занимал должность министра финансов Узбекистана. В 2004—2006 годах был хокимом Самаркандской области. С 2006 по 2017 годы – советником председателя Центрального банка.Главой Центробанка Нурмуратов был назначен в июне 2017 года. В мае 2022 года его полномочия были продлены Сенатом Олий Мажлиса еще на 5 лет.

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