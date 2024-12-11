https://uz.sputniknews.ru/20241211/tramp-zayavil-zelenskomu-chto-xochet-nemedlennogo-prekrascheniya-ognya-smi-47042635.html

Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня — СМИ

Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня — СМИ

Sputnik Узбекистан

Трехсторонняя встреча глав США, Украины и Франции состоялась в Елисейском дворце 7 декабря.

2024-12-11T15:26+0500

2024-12-11T15:26+0500

2024-12-11T15:39+0500

сша

франция

украина

конфликт

reuters

дональд трамп

владимир зеленский

эммануэль макрон

встреча

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Вновь избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.Трехсторонняя встреча глав США, Украины и Франции состоялась в Елисейском дворце 7 декабря.В свою очередь Зеленский пытался наладить взаимопонимание с Трампом и объяснить, что Украине в случае завершения конфликта будут нужны гарантии безопасности. Один из собеседников агентства заявил, что Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто, а также был настроен на то, чтобы выслушать стороны.Как сообщили источники, на встрече были упомянуты некоторые "ключевые моменты", в частности, что достижение мира должно сопровождаться "гарантиями", потому что "одного прекращения огня недостаточно".По данным агентства, Трамп "обдумывает все детали".По мнению автора публикации, встреча дала первые представления о том, как могут пройти переговоры о завершении конфликта, хотя процесс сопряжен с трудностями, а роль США в его урегулировании пока не ясна.Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что, в случае своего переизбрания, намерен добиться урегулирования конфликта за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

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