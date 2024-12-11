https://uz.sputniknews.ru/20241211/tsentr-it-obrazovaniya-kitayskogo-universiteta-otkroetsya-v-uzbekistane-47040022.html

Китайский университет откроет в Узбекистане центр IT-образования — подробности

Китайский университет откроет в Узбекистане центр IT-образования — подробности

Sputnik Узбекистан

Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между университетом Сидиан (КНР) с университетом INHA в Ташкенте.

2024-12-11T11:58+0500

2024-12-11T11:58+0500

2024-12-11T12:29+0500

узбекистан

китай

меморандум

образование

ташкент

цифровизация

цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане откроется центр ИТ-образования китайского университета. Об этом было объявлено в ходе встречи заместителя министра цифровых технологий с руководством Сидианского университета, сообщает пресс-служба ведомства.Участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и КНР в сфере цифрового образования, инноваций, а также возможности дальнейшего расширения взаимоотношений.Сообщается, что начиная с 2025 года университет совместно с Центром развития цифрового образования запустит образовательную программу в области цифровизации для узбекской молодежи.Заместитель министра предложил привлечь в узбекский университет квалифицированного специалиста для развития цифрового образования и внедрения передового опыта КНР в Узбекистане.По итогам встречи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Xidian University и университетом INHA в Ташкенте.Для справки: университет Xidian (Сидиан) был основан в 1931 году и является одним из ведущих университетов Китая. Университет известен своей мощной научной базой в области электроники, телекоммуникаций и информационных технологий.

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