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https://uz.sputniknews.ru/20241211/tsentr-it-obrazovaniya-kitayskogo-universiteta-otkroetsya-v-uzbekistane-47040022.html
Китайский университет откроет в Узбекистане центр IT-образования — подробности
Китайский университет откроет в Узбекистане центр IT-образования — подробности
Sputnik Узбекистан
Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между университетом Сидиан (КНР) с университетом INHA в Ташкенте.
2024-12-11T11:58+0500
2024-12-11T12:29+0500
узбекистан
китай
меморандум
образование
ташкент
цифровизация
цифровые технологии
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане откроется центр ИТ-образования китайского университета. Об этом было объявлено в ходе встречи заместителя министра цифровых технологий с руководством Сидианского университета, сообщает пресс-служба ведомства.Участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и КНР в сфере цифрового образования, инноваций, а также возможности дальнейшего расширения взаимоотношений.Сообщается, что начиная с 2025 года университет совместно с Центром развития цифрового образования запустит образовательную программу в области цифровизации для узбекской молодежи.Заместитель министра предложил привлечь в узбекский университет квалифицированного специалиста для развития цифрового образования и внедрения передового опыта КНР в Узбекистане.По итогам встречи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Xidian University и университетом INHA в Ташкенте.Для справки: университет Xidian (Сидиан) был основан в 1931 году и является одним из ведущих университетов Китая. Университет известен своей мощной научной базой в области электроники, телекоммуникаций и информационных технологий.
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цифровизация цифровые технологии узбекистан китай образование университет
цифровизация цифровые технологии узбекистан китай образование университет

Китайский университет откроет в Узбекистане центр IT-образования — подробности

11:58 11.12.2024 (обновлено: 12:29 11.12.2024)
© Министерство цифровых технологий республики УзбекистанКитайский университет откроет IT-центр в Узбекистане
Китайский университет откроет IT-центр в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2024
© Министерство цифровых технологий республики Узбекистан
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Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между университетом Сидиан (КНР) с университетом INHA в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане откроется центр ИТ-образования китайского университета. Об этом было объявлено в ходе встречи заместителя министра цифровых технологий с руководством Сидианского университета, сообщает пресс-служба ведомства.
Участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и КНР в сфере цифрового образования, инноваций, а также возможности дальнейшего расширения взаимоотношений.
Сообщается, что начиная с 2025 года университет совместно с Центром развития цифрового образования запустит образовательную программу в области цифровизации для узбекской молодежи.

"Сообщалось, что вопрос создания филиала вуза в Узбекистане обсуждается на соответствующем уровне, изучаются возможности, достигнута договоренность о создании при вузе в Узбекистане центра ИТ-образования", — говорится в отчете.

Заместитель министра предложил привлечь в узбекский университет квалифицированного специалиста для развития цифрового образования и внедрения передового опыта КНР в Узбекистане.
© Министерство цифровых технологий республики УзбекистанКитайский университет откроет IT-центр в Узбекистане
Китайский университет откроет IT-центр в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2024
Китайский университет откроет IT-центр в Узбекистане
© Министерство цифровых технологий республики Узбекистан
По итогам встречи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Xidian University и университетом INHA в Ташкенте.
Для справки: университет Xidian (Сидиан) был основан в 1931 году и является одним из ведущих университетов Китая. Университет известен своей мощной научной базой в области электроники, телекоммуникаций и информационных технологий.
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