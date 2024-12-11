https://uz.sputniknews.ru/20241211/uzbekistan-osvobodit-import-kontsentrata-tropicheskix-fruktov-ot-tamojennyx-poshlin-47038745.html

Узбекистан освободит импорт концентрата тропических фруктов от таможенных пошлин

Узбекистан освободит импорт концентрата тропических фруктов от таможенных пошлин

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с работой, проводимой в стране в пищевой промышленности, и планами на 2025 год.

2024-12-11T11:05+0500

2024-12-11T11:05+0500

2024-12-11T11:29+0500

шавкат мирзиёев

заседание

узбекистан

пищевая промышленность

молочная продукция

халяль

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Концентраты тропических фруктов в Узбекистане предложено освободить от таможенной пошлины. Об этом было объявлено на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Главе государства представлена информация о проводимой работе в пищевой промышленности и планах на 2025 год.В ходе заседания было отмечено, что в Узбекистане в этом году было собрано 9 млн тонн зерна, более 3 млн тонн хлопка, свыше 16 млн тонн овощей и бахчевых, 5 млн тонн фруктов и винограда, 4 млн тонн картофеля, а также более 15 млн тонн мяса и молока. В пищевой промышленности было реализовано 343 проекта.В масложировой промышленности открыто 408 предприятий, однако нехватка сырья в стране не позволяет им работать на полную мощность. Если разрешить экспорт масложировой продукции, объем производства может увеличиться на 120 тысяч тонн, будет произведено дополнительно 240 тысяч тонн кормового шрота.Заместителю премьер-министра поручено представить предложения по этому вопросу с учетом требований рынка.Увеличивается количество национальных брендов с сертификацией "халяль", они активно экспортируют мясную продукцию в страны региона и арабские государства. В связи с этим было поручено адаптировать соответствующие стандарты к международным стандартам.Вместе с тем для расширения производства молочной продукции указано на необходимость организации испытательных лабораторий в Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях. Будет налажена практика маркировки такой продукции об использовании натурального или сухого молока при производстве.На совещании ответственные лица доложили о взаимовыгодном партнерстве с отраслевыми предприятиями в рамках программы "От бедности к благополучию". Президент поручил повысить качество и увеличить масштабы проводимой работы в следующем году.

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пищевая промышленность мирзиёев заседание халяль молочная продукция хлопок овощи