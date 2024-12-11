https://uz.sputniknews.ru/20241211/uzbekistan-osvobodit-import-kontsentrata-tropicheskix-fruktov-ot-tamojennyx-poshlin-47038745.html
Узбекистан освободит импорт концентрата тропических фруктов от таможенных пошлин
Узбекистан освободит импорт концентрата тропических фруктов от таможенных пошлин
Sputnik Узбекистан
Глава республики ознакомился с работой, проводимой в стране в пищевой промышленности, и планами на 2025 год.
2024-12-11T11:05+0500
2024-12-11T11:05+0500
2024-12-11T11:29+0500
шавкат мирзиёев
заседание
узбекистан
пищевая промышленность
молочная продукция
халяль
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Концентраты тропических фруктов в Узбекистане предложено освободить от таможенной пошлины. Об этом было объявлено на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Главе государства представлена информация о проводимой работе в пищевой промышленности и планах на 2025 год.В ходе заседания было отмечено, что в Узбекистане в этом году было собрано 9 млн тонн зерна, более 3 млн тонн хлопка, свыше 16 млн тонн овощей и бахчевых, 5 млн тонн фруктов и винограда, 4 млн тонн картофеля, а также более 15 млн тонн мяса и молока. В пищевой промышленности было реализовано 343 проекта.В масложировой промышленности открыто 408 предприятий, однако нехватка сырья в стране не позволяет им работать на полную мощность. Если разрешить экспорт масложировой продукции, объем производства может увеличиться на 120 тысяч тонн, будет произведено дополнительно 240 тысяч тонн кормового шрота.Заместителю премьер-министра поручено представить предложения по этому вопросу с учетом требований рынка.Увеличивается количество национальных брендов с сертификацией "халяль", они активно экспортируют мясную продукцию в страны региона и арабские государства. В связи с этим было поручено адаптировать соответствующие стандарты к международным стандартам.Вместе с тем для расширения производства молочной продукции указано на необходимость организации испытательных лабораторий в Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях. Будет налажена практика маркировки такой продукции об использовании натурального или сухого молока при производстве.На совещании ответственные лица доложили о взаимовыгодном партнерстве с отраслевыми предприятиями в рамках программы "От бедности к благополучию". Президент поручил повысить качество и увеличить масштабы проводимой работы в следующем году.
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пищевая промышленность мирзиёев заседание халяль молочная продукция хлопок овощи
пищевая промышленность мирзиёев заседание халяль молочная продукция хлопок овощи
Узбекистан освободит импорт концентрата тропических фруктов от таможенных пошлин
11:05 11.12.2024 (обновлено: 11:29 11.12.2024)
Глава республики ознакомился с работой, проводимой в стране в пищевой промышленности, и планами на 2025 год.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Концентраты тропических фруктов в Узбекистане предложено освободить от таможенной пошлины. Об этом было объявлено на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.
Главе государства представлена информация о проводимой работе в пищевой промышленности и планах на 2025 год.
В ходе заседания было отмечено, что в Узбекистане в этом году было собрано 9 млн тонн зерна, более 3 млн тонн хлопка, свыше 16 млн тонн овощей и бахчевых, 5 млн тонн фруктов и винограда, 4 млн тонн картофеля, а также более 15 млн тонн мяса и молока. В пищевой промышленности было реализовано 343 проекта.
"За последние годы экспорт кондитерских изделий увеличился в четыре раза и достиг $13 млн. Благодаря возможности прямого ввоза сырья, упаковочной продукции и этикеток себестоимость продукции снизилась на 20%, что значительно повысило конкурентоспособность. Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025. В целях поддержки производителей рассматривается предложение о продлении льгот еще на 2 года", — говорится в сообщении.
В масложировой промышленности открыто 408 предприятий, однако нехватка сырья в стране не позволяет им работать на полную мощность. Если разрешить экспорт масложировой продукции, объем производства может увеличиться на 120 тысяч тонн, будет произведено дополнительно 240 тысяч тонн кормового шрота.
Заместителю премьер-министра поручено представить предложения по этому вопросу с учетом требований рынка.
Увеличивается количество национальных брендов с сертификацией "халяль", они активно экспортируют мясную продукцию в страны региона и арабские государства.
"Стандартный срок хранения колбасных изделий установлен как 3 месяца, из которых 2 месяца уходят на доставку до зарубежного потребителя. Если привести сроки хранения в соответствие с европейскими стандартами и увеличить их до 4-12 месяцев, производство и экспорт можно удвоить", — отметили участники заседания.
В связи с этим было поручено адаптировать соответствующие стандарты к международным стандартам.
Вместе с тем для расширения производства молочной продукции указано на необходимость организации испытательных лабораторий в Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях. Будет налажена практика маркировки такой продукции об использовании натурального или сухого молока при производстве.
"Активно развивается производство прохладительных и безалкогольных напитков, натуральных соков из фруктов и овощей. За последние пять лет их экспорт вырос в девять раз и достиг $35 млн. Однако из-за существующих пошлин на импорт тропических фруктов и концентрата апельсинового сока продукция уступает в конкурентоспособности товарам других стран. В связи с этим предложено освободить импорт концентрата тропических фруктов от таможенных пошлин", — говорится в сообщении.
На совещании ответственные лица доложили о взаимовыгодном партнерстве с отраслевыми предприятиями в рамках программы "От бедности к благополучию". Президент поручил повысить качество и увеличить масштабы проводимой работы в следующем году.